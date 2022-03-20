Где и как искать работу в Польше: в посольстве дали важные советы украинцам

Украинцы могут воспользоваться бесплатными консультациями, где расскажут о поиске работы в стране
Украинцы в Польше могут воспользоваться бесплатной помощью уездного отдела службы занятости или воеводского отдела рынка труда. Помощь включает поддержку в поиске работы - это трудоустройство и предоставление консультаций по вопросам профессиональной ориентации.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение Посольства Украины в Республике Польша.
В ведомстве опубликовали актуальную информацию о пребывании украинцев в Польше по состоянию на 20 марта.
"Позвоните в отдел службы занятости или на информационную линию 19524 или в ближайшую службу занятости, где консультант по вопросам занятости или агент по трудоустройству проведет с вами беседу, чтобы оценить вашу ситуацию и определить потребности. Он расспросит вас о профессиональной квалификации, опыте, узнает какая работа вас интересует, какая профессия и тому подобное", — пояснили в посольстве.
Украинцы могут взять на встречу документы, касающиеся вашей профессиональной квалификации и опыта работы, если они есть с собой.
"Вы можете пользоваться самостоятельно центральной базой вакансий, не посещая службу занятости с помощью компьютера, телефона или других мобильных устройств с доступом к интернету. Поиск предложений работы также возможен с помощью специального мобильного приложения ePraca (Android и iOS).
Также украинцы в Польше могут воспользоваться помощью сотрудника службы занятости, который поможет найти в Центральной базе вакансии и предоставит информацию о соответствующих предложениях работы (контактные данные работодателя и другую важную информацию).
Сотрудник службы занятости в случае необходимости может предоставить информацию о возможности получения помощи от других государственных учреждений/фондов и тому подобное.
Консультации по этим вопросам предоставляются:
Напомним, ранее в Посольстве Украины в Польше объяснили, куда обращаться беженцам в стране, если нет жилья.