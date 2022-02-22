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В Індонезії скасують карантинні обмеження: що потрібно знати туристам

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Вівторок 22 лютого 2022 13:39
В Індонезії скасують карантинні обмеження: що потрібно знати туристам Фото: Балі, Індонезія (unsplash.com/jeremy-bishop)
Автор: Євгенія Тугушева

Вимога ПЛР-тестування для мандрівників залишиться актуальним

Індонезія має намір скасувати всі карантинні вимоги у квітні.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Bloomberg.com.

Індонезія розглядає можливість скасування всіх карантинних вимог для тих, хто прибуває у квітні, оскільки показники госпіталізації від Covid-19 залишаються під контролем, попри відновлення випадків захворювання.

Водночас необхідний період карантину скорочено до трьох днів з п'яти для мандрівників, що прибули третю дозу вакцини, починаючи з наступного тижня, заявив 14 лютого 2022 року на брифінгу Лухут Панджайтан, міністр кабінету міністрів, який відповідає за реагування на пандемію на Яві та Балі.

Вимога ПЛР-тестування залишиться в силі для мандрівників.

"Нам потрібно знайти баланс між необхідністю підтримувати здоров'я та необхідністю підтримувати економіку. Рівень госпіталізації та смертності був набагато нижчим, ніж у тих, хто постраждав під час дельта-спалаху, а варіант "Омікрон" коронавірусу набагато менш смертоносний, ніж дельта-штам, який минулого року перевантажив медичну систему", — сказав Панджайтан.

В Індонезії скасують карантинні обмеження: що потрібно знати туристам

Фото: Індонезія скасовує карантинні обмеження у квітні (unsplash.com/sebas-pena-lambarri)

За даними міністерства охорони здоров'я щоденна кількість випадків зараження знизилася, що є найвищим показником від 23 вересня.

Уряд також послаблює обмеження і збільшує місткість офісів з 25% до 50% і більше. Панджайтан додав, "він продовжуватиме стежити за ситуацією з метою подальшого послаблення обмежень".

Нагадаємо, раніше ми писали, що на острові Кайман вирішили зняти одне зі своїх обмежень для туристів.

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