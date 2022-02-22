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В Индонезии отменят карантинные ограничения: что нужно знать туристам

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Вторник 22 февраля 2022 13:39
В Индонезии отменят карантинные ограничения: что нужно знать туристам Фото: Бали, Индонезия (unsplash.com/jeremy-bishop)
Автор: Евгения Тугушева

Требование ПЦР-тестирования для прибывающих путешественников останется актуальным

Индонезия намерена отменить все карантинные требования в апреле.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Bloomberg.com.

Индонезия рассматривает возможность отмены всех карантинных требований для прибывающих в апреле, поскольку показатели госпитализации от Covid-19 остаются под контролем, несмотря на возобновление случаев заболевания.

В то же время требуемый период карантина сокращен до трех дней с пяти для прибывающих путешественников, получивших третью дозу вакцины, начиная со следующей недели, заявил 14 февраля 2022 года на брифинге Лухут Панджайтан, министр кабинета министров, отвечающий за реагирование на пандемию на Яве и Бали.

Требование ПЦР-тестирования останется в силе для прибывающих путешественников.

"Нам нужно найти баланс между необходимостью поддерживать здоровье и необходимостью поддерживать экономику. Уровень госпитализации и смертности был намного ниже, чем у тех, кто пострадал во время дельта-вспышки, а вариант "Омикрон" коронавируса намного менее смертоносен, чем дельта-штамм, который в прошлом году перегрузил медицинскую систему", — сказал Панджайтан.

В Индонезии отменят карантинные ограничения: что нужно знать туристамФото: Индонезия отменяет карантинные ограничения в апреле (unsplash.com/sebas-pena-lambarri)

По данным министерства здравоохранения ежедневное число случаев заражения снизилось, что является самым высоким показателем с 23 сентября.

Правительство также ослабляет ограничения и увеличивает вместимость офисов с 25% до 50% и более. Панджайтан добавил, "он будет продолжать следить за ситуацией с целью дальнейшего ослабления ограничений".

Напомним, ранее мы писали, что на острове Кайман решили снять одно из своих ограничений для туристов.

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