"Індивідуальний підхід": у країнах ЄС планують змінити правила подорожей

У Євросоюзі планують змінити правила мандрівок через пандемію, повідомляє Politico.eu.

Повідомляється, що у країнах ЄС планують запровадити новий підхід до подорожей. Особливу увагу пропонується зосереджувати на індивідуальному підході для здоров'я мандрівників та оцінки ризиків, а не на країні відправлення.

Відповідно до оновлення необов'язкових правил, мандрівники із сертифікатом COVID не будуть стикатися з додатковими вимогами щодо тестування або карантину. Однак, кожна окрема країна Євросоюзу, як і раніше, може вводити додаткові заходи для поїздок з районів.

Можливі нові правила почали обговорювати після того, як у Єврокомісії ще у листопаді запропонували використати "індивідуальний підхід" до поїздок усередині ЄС. За словами чиновників, люди з COVID-сертифікатом "в принципі не повинні зазнавати додаткових обмежень на поїздки, звідки б вони не прибули до Європейського Союзу".

Втім, країни все ще можуть запровадити додаткові заходи щодо подорожей із регіонів, які на карті Європейського центру профілактики та контролю за захворюваннями віднесені до "темно-червоних" зон високого ризику — статусу, який нині поширюється на більшу частину ЄС.

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