Яхти і п'ятизіркові лайнери. У Єгипті відновлюють круїзи до знаменитих локацій

У Єгипті відновилося популярна до пандемії розвага туристів - круїзи по Нілу. Цього року на новорічні свята попит майже повернувся до рівня 2019 року, а 90% місць на кораблях вже заброньовані, повідомляє The National.

Вирушити до легендарних археологічних локацій в Луксор і Асуан вибирають як місцеві туристи, так і іноземні мандрівники. Здійснити подорож по річці пропонують і на невеликих яхтах, і на 5-зіркових лайнерах.

Чим цікаві круїзи по Нілу і у скільки обійдеться екскурсія для туристів на Червоному морі – в матеріалі РБК-Україна.

"Хотів провести новорічну ніч на судні, але вільних дат вже не було"

Подорожі по Нілу між південними містами Луксор і Асуан популярні серед єгипетських туристів під час зимових канікул. Місцева мешканка Сельвана Вагіх зробила круїзи традицією у своїй родині протягом останніх шести років, але пропустила подорож у 2020 році. Цього року її сім'я все ж замовила триденний круїз на зимові канікули з чоловіком і двома дітьми у віці 3 і 8 років.

"Було складно знайти бронювання. Я хотів провести новорічну ніч на судні, але дата була недоступна", - каже вчитель історії, що живе в Хургаді на березі Червоного моря.

Фото: Ніл в Луксорі (unsplash.com/sumit-mangela)

Сукайна Будуані нещодавно приїхала з США з подругою, щоб відсвяткувати своє 30-річчя в Єгипті, здійснивши круїз по Нілу з Луксора і Асуана і заїхавши в Каїр.

"До 30 років я хотіла відвідати щось грандіозне - в основному історичне - і Єгипет сповнений історії", - розповіла вона.

Туристка відвідала Луксор за тиждень до відкриття Алеї сфінксів, і локація вже була "забита" відвідувачами.

"Ми навіть не змогли добре сфотографувати храми Абу-Сімбела. Занадто багато туристів було", - зазначила вона.

Новий тренд: туристи бронюють невеликі розкішні яхти

Зима зазвичай є піковим сезоном для найпопулярніших напрямків Верхнього Єгипту, коли погода вважається ідеальною і туристи користуються своїми відпустками, зазначає видання.

Але галузь постраждала з березня 2020 року, коли члени екіпажу і десятки пасажирів круїзного судна по Нілу отримали позитивні результати на COVID. Тоді круїзи були припинені до жовтня. А новий період зимових канікул збігся з другою хвилею коронавірусу в Єгипті.

Цього року, незважаючи на новий штам вірусу "Омікрон", у туризму в регіоні з'явилися підстави для оптимізму.

Відкриття Луксорскої Алеї сфінксів у листопаді стало великим поштовхом для розвитку туризму в місті - готелі були повністю заброньовані, а число відвідувачів Єгипту в останні місяці збільшилося.

Фото: Храм цариці Хатшепсут в Луксорі (unsplash.com/jeremy-bezanger)

Цього року круїзи по Нілу заброньовані на 90% на період Різдва і Нового року, а прибутки близькі до рівня 2019 року. Про це розповів виконавчий директор агентства Egypt Tours Марван Ель Садек.

"Минулого року човни то ходили, то ні. Цього року всі човни на ходу", - зазначив він.

Якщо в минулому році його агентство продавало круїзи місцевим туристам за зниженими цінами, то в цьому сезоні 60% його клієнтів – іноземні мандрівники.

За словами головного операційного директора Nile Cruisers Мостафи Сайеда, більшість туристів прибувають з США та Латинської Америки.

При цьому місця на кораблях звільняються у зв'язку з посиленням правил подорожей в деяких країнах і вимушеними відмовами від бронювання.

"Якщо не буде обмежень на поїздки з країн, туристів буде багато", - прогнозує Сайед.

Представник однієї з туристичних компаній, що спеціалізується на елітних турах, Амр Бадр зазначив, що з'явилася нова тенденція – туристи бронюють невеликі приватні човни, які мають максимум вісім кают.

"Круїзи по Нілу розвиваються, і я думаю, що попит на ці невеликі розкішні яхти буде продовжувати зростати", - говорить він.

Фото: Руїни храму на острові Філи на маршруті круїзу по Нілу (unsplash.com/jeremy-bezanger)

Скільки коштують круїзи в Єгипті і що можна побачити на Нілі

Туристам, які відпочивають на курортах Червоного моря, туристичні компанії пропонують круїзи різної тривалості. Наприклад, в однієї з місцевих компаній є такий варіант подорожі для туристів з Хургади: з автобусним трансфером в Луксор + поїздом в Асуан. Там починається подорож по річці назад в Луксор.

У маршрут включено відвідування основних археологічних пам'яток:

храм Абу Сімбел;

храм бога-крокодила Себека в Ком Омбо;

храм в Едфу;

екскурсія в Луксорі з відвідуванням Міста живих і міста мертвих:

Карнакський храм;

Алеї сфінксів;

храм Хатшепсут;

музей кам'яних скульптур.

Такий 4-денний тур по Нілу коштує від 400 доларів з людини. У вартість входить трансфер, вхід в музеї, проживання та триразове харчування, напої, послуги російськомовного гіда. За додаткову плату можна замовити інші екскурсії по маршруту.

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