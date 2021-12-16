Греція посилює правила в'їзду: що зміниться для українців

У країні вимагатимуть ПЛР-тести та від вакцинованих мандрівників
Уряд Греції вирішив посилити правила в'їзду в країну, пише Bloomberg.
Таке рішення пов'язане з боротьбою проти хвилі поширення нового штаму "Омікрон".
Тепер усі іноземці, які приїжджають до Греції, мають надати ПЛР-тест на коронавірус, зроблений протягом 48 годин до прибуття.
Нові правила почнуть діяти від 19 грудня.
Для в'їзду знадобляться такі документи:
Допустимі вакцини: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson+Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm та інші;
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Греції вперше запускають кампанію зимового туризму.