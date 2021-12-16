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Греція посилює правила в'їзду: що зміниться для українців

Автор: Євгенія Тугушева

У країні вимагатимуть ПЛР-тести та від вакцинованих мандрівників

Уряд Греції вирішив посилити правила в'їзду в країну, пише Bloomberg.

Таке рішення пов'язане з боротьбою проти хвилі поширення нового штаму "Омікрон".

Тепер усі іноземці, які приїжджають до Греції, мають надати ПЛР-тест на коронавірус, зроблений протягом 48 годин до прибуття.

Нові правила почнуть діяти від 19 грудня.

Правила в'їзду до Греції для іноземців

Для в'їзду знадобляться такі документи:

  • обов'язкове заповнення спеціальної форми PLF (бланк локації пасажира заповнюється на кожну особу окремо) за 24 години до перетину кордону (travel.gov.gr);
  • сертифікат про повну вакцинацію із зазначенням інформації, що минуло 14 днів з часу повної вакцинації проти Covid-19, кількості отриманих доз та дати їх проведення;

Допустимі вакцини: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson+Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm та інші;

  • надання негативного результату лабораторного молекулярного ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, який зроблений не раніше ніж за 48 годин до прибуття в країну.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Греції вперше запускають кампанію зимового туризму.

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Греція