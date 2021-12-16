Греция ужесточает правила въезда: что изменится для украинцев

В стране будут требовать ПЦР-тесты и от вакцинированных путешественников
Правительство Греции приняло решение ужесточить правила въезда в страну, пишет Bloomberg.
Такое решение связано с борьбой против волны распространения нового штамма "Омикрон".
Теперь все иностранцы, приезжающие в Грецию, должны предоставить ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в течение 48 часов до прибытия.
Новые правила начнут действовать с 19 декабря.
Для въезда понадобятся следующие документы:
Допустимые вакцины: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson+Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm и другие;
Напомним, ранее мы писали, в Греции впервые запускают кампанию по зимнему туризму.