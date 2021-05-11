Греция открывает сезон: когда стоит покупать путевки в страну

Сколько стоят туры перед стартом пляжного сезона

Греция планирует новый курортный сезон и обещает открыть границы для иностранных туристов, начиная с середины мая. К этому времени также начнут открывать музеи, а пляжи уже работают.

В случае, если Греция откроется для украинцев, она станет одной из немногих стран ЕС, доступных для отдыха нашим туристам в новом сезоне. Туризм составляет около 1/5 части экономики страны. Сегодня в Греции надеются, что в этом году потери в сфере будут не такими катастрофическими, как во время закрытых границ.

"Мы возлагаем наши надежды на туризм. Мы - одно из мест на Афинской ривьере, которое принимает много туристов, поэтому количество посетителей из-за рубежа будет играть большую роль для наших доходов", — сказал управляющий пляжем в приморском пригороде Алимос Никос Веньерис.

Когда лучше планировать отпуск в Греции, если официальных заявлений об открытии страны еще не было?

Туры лучше бронировать с конца мая

Пока никаких новых заявлений от властей Греции по поводу открытия для отдельных стран не было, говорит РБК-Украина директор туристической компании Mouzenidis Travel Альберт Ованесов.

Фото: Путевки в Грецию оптимально бронировать на конец мая или начало июня (booking.com)

"Открытие страны для всех планируют с 14 мая этого года. Для Украины, как и было озвучено ранее Министром Туризма Греции Харисом Теохарисом, на сегодняшний день, условия остаются прежними - или свидетельство о вакцинации, или тест ПЦР, который нужно сдать за 72 часа. Или - тест на антитела", — напоминает он.

По словам представителя Mouzenidis Travel, разрешение на авиа перелеты между Украиной и Грецией с 14 мая было получено на прошлой неделе. Но в эти даты, середины мая, многие отели еще будут закрыты, предупреждает он.

"Поэтому есть большая вероятность того, что авиакомпании и туроператоры, планирующие в этом году оперировать по Греции, будут оптимизировать свои полетные программы. Мы это делаем постепенно: анализируя, сколько на каком рейсе летит туристов и в какие отели, исходя из получаемой информации от нашей греческой стороны, по планам отелей и датам их открытия. Поэтому рекомендуем бронировать туры в Грецию с конца мая или на начало июня", — советует директор туркомпании.

Какие цены на туры в Грецию сегодня

Мы просмотрели актуальные предложения на туры в Грецию и выбрали самые оптимальные предложения в соотношении цена-качество.

Сеть турагентств "Поехали с Нами": отдых в трехзвездочной гостинице на острове Родос с прямым перелетом из Киева 2-9 июня (7 ночей) - 18 697 грн на двоих (без питания). Трехзвездочная гостиница на острове Крит 1-8 июня (7 ночей) - 21 584 грн на двоих (питание - завтрак+ужин).

Фото: Открытие Греции - одно из самых ожидаемых событий в новом сезоне (booking.com)

Mouzenidis Travel: отдых в трехзвездочной гостинице на остове Эвия (Эвбея) - от 16 489 грн (вылет 30 мая на 7 ночей). Питание - завтраки. Путевка на двоих в гостиницу на живописном полуострове Халкидики - от 24 900 грн с вылетом из Киева 30 мая. Питание - half borad (полупансион), что включает в себя завтрак и ужин.

Anex Tour: путевка в трехзвездочную гостиницу на острове Крит на 7 ночей (29 мая-4 июня) - 17310 грн на двоих (без питания). Путевка на двоих в 5-звездочную гостиницу на острове Крит с типом питания "все включено" предлагается по цене от 25 тысяч гривен на двоих за 7 ночей (вылет из Киева - 29 мая).

Напомним, ранее мы писали, стоит ли ехать в Египет в мае.

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