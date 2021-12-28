У Греції вводять карантинні обмеження після Нового року: названа дата

Ресторани в країні зможуть працювати лише до півночі
У Греції анонсували запровадження нових карантинних обмежень після Нового року через нові випадки COVID-19, пише Reuters.com.
Так, від 3 до 16 січня у країні знову посилять карантинні обмеження, оскільки станом на зараз у Греції щодня реєструють по 4000-6000 нових випадків коронавірусу.
Тому після Нового року бари та ресторани зможуть працювати лише до півночі. Пускатимуть компаніями лише із шести осіб. Якщо обмежень не дотримуватимуться, влада заборонить музику у закладах.
Відзначимо, у Греції вже посилювали карантин минулого тижня. Тоді скасували всі заходи на відкритому повітрі та запровадили обов'язковий масочний режим.
Всім без виключення особам (включаючи дітей з 5 років) при в’їзді в Грецію необхідно мати:
або:
Обов’язковим залишається заповнення спеціальної форми PLF на офіційному порталі за посиланням не пізніше ніж за 24 години до перетину кордону.
Суттєво спростити процедуру контролю після прибуття в Грецію може надання одного з таких документів: сертифікату про щеплення із зазначенням інформації, що минуло 14 днів з часу повної вакцинації проти Covid-19 або надання довідки (сертифікату) про перенесену коронавірусну хворобу SARS–CoV-2, видану через 30 днів після дати першого позитивного тесту, та яка діє протягом 90 днів після нього.
Допустимі вакцини: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm та інші.
Нагадаємо, раніше ми писали, який відпочинок у Греції планують туристи на 2022 рік.