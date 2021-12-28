В Греции вводят карантинные ограничения после Нового года: названа дата

В Греции анонсировали введение новых карантинных ограничений после Нового года из-за новых случаев COVID-19, пишет Reuters.com.

Так, с 3 по 16 января в стране снова усилят карантинные ограничения, поскольку по состоянию на сегодняшний день в Греции ежедневно регистрируют по 4000-6000 новых случаев коронавируса.

Поэтому после Нового года бары и рестораны смогут работать только до полуночи. Будут пускать компаниями только из шести человек. Если ограничения не будут соблюдаться, власти запретят музыку в заведениях.

Отметим, в Греции уже усиливали карантин на прошлой неделе. Тогда были отменены все мероприятия на открытом воздухе и введен обязательный масочный режим.

Какие правила въезда в Грецию действуют сегодня

Всем без исключения лицам (включая детей с 5 лет) при въезде в Грецию необходимо иметь:

ПЦР-тест на SARS-CoV-2, который сделан не ранее чем за 72 часа (считая со времени взятия забора до прибытия на пункт пропуска в Грецию);

или

лабораторный тест на антиген (быстрый тест), который необходимо сделать не раньше чем за 24 часа до прибытия.

Обязательным остается заполнение специальной формы PLF на официальном портале по ссылке не позднее чем за 24 часа до пересечения границы.

Существенно упростить процедуру контроля по прибытии в Грецию может предоставление одного из следующих документов: сертификата о прививке с указанием информации, прошедшей 14 дней со времени полной вакцинации против Covid-19 или предоставление справки (сертификата) о перенесенной коронавирусной болезни SARS–CoV-2, выданную через 30 дней после даты первого положительного теста и действующую в течение 90 дней после него.

Допустимые вакцины: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson+Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm и другие.

Напомним, ранее мы писали, какой отдых в Греции планируют туристы на 2022 год.