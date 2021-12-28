В Греции вводят карантинные ограничения после Нового года: названа дата

Рестораны в стране смогут работать только до полуночи
В Греции анонсировали введение новых карантинных ограничений после Нового года из-за новых случаев COVID-19, пишет Reuters.com.
Так, с 3 по 16 января в стране снова усилят карантинные ограничения, поскольку по состоянию на сегодняшний день в Греции ежедневно регистрируют по 4000-6000 новых случаев коронавируса.
Поэтому после Нового года бары и рестораны смогут работать только до полуночи. Будут пускать компаниями только из шести человек. Если ограничения не будут соблюдаться, власти запретят музыку в заведениях.
Отметим, в Греции уже усиливали карантин на прошлой неделе. Тогда были отменены все мероприятия на открытом воздухе и введен обязательный масочный режим.
Всем без исключения лицам (включая детей с 5 лет) при въезде в Грецию необходимо иметь:
или
Обязательным остается заполнение специальной формы PLF на официальном портале по ссылке не позднее чем за 24 часа до пересечения границы.
Существенно упростить процедуру контроля по прибытии в Грецию может предоставление одного из следующих документов: сертификата о прививке с указанием информации, прошедшей 14 дней со времени полной вакцинации против Covid-19 или предоставление справки (сертификата) о перенесенной коронавирусной болезни SARS–CoV-2, выданную через 30 дней после даты первого положительного теста и действующую в течение 90 дней после него.
Допустимые вакцины: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson+Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm и другие.
Напомним, ранее мы писали, какой отдых в Греции планируют туристы на 2022 год.