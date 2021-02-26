"Гранітне серце" півдня України: мальовнича локація для ідеальної весняної мандрівки

Енергія. У цьому слові - все, що нам необхідно навесні, правда? Не знаю, як у вас, а у мене кожен сезон - ніби окреме життя. Авжеж, життя не можливе без подорожей. Власне ми з Tour De Ukraine - за безперервний та всесезонний туризм. Але от навесні ми з командою завжди у пошуках сонця, романтики та красивих барв природи.

І запевняю вас, що у кожному регіоні їх знайдеться вдосталь. В Україні - безліч місць сили, містичних та просто природних див, що реально можуть за короткий термін "реанімувати" ваш тонус і "підзарядити".

Одне з таких місць розташоване посеред мого рідного регіону, Миколаївщини. Клікайте на відео і вже збирайте валізи. А я трохи розкажу про це місце.

Відео: Мигія, каньйон, Південний Буг, Миколаївська область (youtube.com/Tour de Ukraine)

Отже, північний захід Миколаївської області буквально прорізає український "Гранд каньйон": так його люблять називати мандрівники. Власне, це правда, і вас переконають у цьому його пейзажі.

Фото: Північний захід Миколаївської області пронизує український "Гранд Каньйон" (надане автором)

Регіональний ландшафтний парк "Гранітно-степове Побужжя"

Безумовно, цю скелясту долину Південного Бугу, що тягнеться на 70 кілометрів, я з упевненістю можу назвати одним із чудес Миколаївщини та України.

Саме в цій точці "ікла" українського кристалічного щита так ефектно виступають на поверхню. Згори видається, ніби посеред полів, дрібних сіл та містечок лежить гігантський хребет доісторичного велетенського динозавра.

Фото: Мигійські пороги (надане автором)

Коли оглядаюсь довкола, хоч і виросла з-поміж цих скель і бувала у них неодноразово, щоразу мучить питання: "Як на рівнині, у степовій зоні Півдня міг утворитися такий крутий ландшафт?"

Науковці припускають, що цей каньйон – застигле підніжжя стародавніх масивних гір типу Гімалайського хребта. Вони перетинали територію нинішньої України й тяглися більш ніж на 1000 кілометрів.

Фото: Село Мигія (надане автором)

Авжеж, землетруси та сили вивітрювання не пощадили їх. Натомість насипані крихти гір утворили знамениті Бузькі пороги, і тепер Миколаївська область по праву славиться чудовими місцями для заняття рафтингом.

Один з найпопулярніших відрізків для водного маневрування знаходиться неподалік села Мигія у Миколаївській області. Звивисті траси ведуть плавців і до природного гранітного парку "Бузький гард" в околицях містечка Первомайськ.

Фото: Скелясті "стіни" (надане автором)

В цій зоні у заплаві Південного Бугу на поверхню особливо помпезно виходить найдавніше геологічне утворення країни - Кристалічний щит.

І без усіляких прикрас скажу вам, що він утворює цілий природний аквапарк. Обтесані водою і водночас не прості пороги та сама енергійна течія: все це разом - у скелястих стінах долини віком у два мільярди років.

Фото: Гранітно-степове Побужжя: Актівський каньйон (надане автором)

До речі, на території каньйону завжди, наскільки це може осягнути історія, було людно.

Древні скіфи утворили у скелястих ландшафтах сакральний центр і були певні, що ці місця пронизані потужною позитивною енергетикою. І, щоби ви не думали, що це сказане голослівно: на підтвердження цьому археологи знайшли на території парку десятки пам'яток і слідів різних людських культур.

Фото: Гранітно-степове Побужжя: Актове (надане автором)

Але туристи в більшості цінують ці місця за приголомшливі види на кам’яні береги. І їх можна зрозуміти. Вони справді заворожують і дійсно мають якусь природну надсилу.

В якому б сезоні ви не рушили до гранітної долини, я певна, ви напевне закохаєтесь і точно привезете назад повний рюкзак енергії та натхнення. Тож проводжаємо зиму, і мерщій за природнім адреналіном!

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