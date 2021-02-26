"Гранитное сердце" юга Украины: живописная локация для идеальной весенней поездки

Энергия. В этом слове - все, что нам необходимо весной, правда? Не знаю, как у вас, а у меня каждый сезон - будто отдельная жизнь. Да, жизнь невозможна без путешествий. Собственно мы с Tour De Ukraine - за непрерывный и всесезонный туризм. Но вот весной мы с командой всегда в поисках солнца, романтики и красивых красок природы.

И уверяю вас, что в каждом регионе их найдется предостаточно. В Украине - множество мест силы, мистических и просто природных чудес, которые могут за короткий срок "реанимировать" ваш тонус и "подзарядить".

Одно из таких мест расположено посреди моего родного региона - Николаевщины. Кликайте на видео и уже собирайте чемоданы. А я немного расскажу об этом месте.

Видео: Мигея, каньон, Южный Буг, Николаевская область (youtube.com/Tour de Ukraine)

Итак, северо-запад Николаевской области буквально прорезает украинский "Гранд каньон": так его любят называть путешественники. Собственно, это правда, и вас убедят в этом его пейзажи.

Фото: Северо-запад Николаевской области пронизывает украинский "Гранд Каньон" (предоставлено автором)

Региональный ландшафтный парк "Гранитно-степное Побужье"

Безусловно, эту скалистую долину Южного Буга, которая простирается на 70 километров, я с уверенностью могу назвать одним из чудес Николаевщины и Украины.

Именно в этой точке "клыки" украинского кристаллического щита так эффектно выступают на поверхность. Сверху кажется, будто посреди полей, мелких деревень и городков лежит гигантский хребет доисторического гигантского динозавра.

Фото: Мигейские пороги (предоставлено автором)

Когда оглядываюсь вокруг, хоть и выросла среди этих скал и бывала у них неоднократно, каждый раз мучает вопрос: "Как на равнине, в степной зоне Юга мог образоваться такой крутой ландшафт?"

Ученые предполагают, что этот каньон – застывшее подножие древних массивных гор типа Гималаев. Они пересекали территорию нынешней Украины и тянулись более чем на 1000 километров.

Фото: Село Мигея (предоставлено автором)

Конечно, землетрясения и силы выветривания не пощадили их. Зато насыпанные крошки гор образовали знаменитые Бугские пороги, и теперь Николаевская область по праву славится прекрасными местами для занятий рафтингом.

Один из самых популярных сегментов для водного маневрирования находится близ села Мигея Николаевской области. Извилистые трассы ведут пловцов к природному гранитному парку "Бужский гард" в окрестностях городка Первомайск.

Фото: Скалистые "стены" (предоставлено автором)

В этой зоне в пойме Южного Буга на поверхность особенно помпезно выходит древнейшее геологическое образование страны - Кристаллический щит.

И безо всяких прикрас скажу вам, что он образует целый природный аквапарк. Обтесанные водой и одновременно не простые пороги и энергичное течение: все это - в скалистых стенах долины возрастом в два миллиарда лет.

Фото: Гранитно-степное Побужье: Актовский каньон (предоставлено автором)

Кстати, на территории каньона всегда, насколько это может постичь история, было людно.

Древние скифы открыли в скалистых ландшафтах сакральный центр и были уверены, что эти места пронизаны мощной положительной энергетикой. И, чтобы вы не думали, что это сказано голословно: в подтверждение тому археологи нашли на территории парка десятки памятников и следов различных человеческих культур.

Фото: Гранитно-степное Побужье: Актово (предоставлено автором)

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Но туристы в большинстве ценят эти места за потрясающие виды на каменные берега. И их можно понять. Они действительно завораживают и действительно имеют какую-то природную суперсилу.

В каком бы сезоне вы не отправились к гранитной долине, я уверена, вы наверняка влюбитесь и точно привезете обратно полный рюкзак энергии и вдохновения. Поэтому провожаем зиму, и поскорее за естественным адреналином!

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