Готові до літнього сезону: найчистіші пляжі Херсонщини для комфортного відпочинку

Відпочинок на морі в Україні все більше наближається до світових стандартів. Вчора, 8 червня, три пляжі на Арабатській стрілці отримали нагороду "Блакитний прапор" – міжнародне визнання чистоти і якості відпочинку.

Сертифікати вручили двом пляжам в Генічеській Гірці і одному - в селищі Щасливцеве, повідомляє сайт namori.com.ua.

"Блакитний прапор" для пляжу означає відповідність міжнародним стандартам екологічної чистоти і безпеки купання. Для українських курортів наявність такого сертифіката значно підвищує туристичну привабливість регіону, кажуть експерти.

Що означає "Блакитний прапор" для пляжів України

Нагорода якості пляжів була заснована у Франції, там перший сертифікат був вручений в 1985 році. Зараз міжнародна програма включає пляжі в 49 країнах, а сертифікатами якості за всіма параметрами можуть похвалитися 4820 пляжів і гаваней для яхт.

Фото: Арабатська стрілка (wikipedia.org)

Щоб претендувати на "Блакитний прапор", необхідно дотримуватися ряду суворих критеріїв екологічності, безпеки та доступності, йдеться на сайті програми blueflag.global. Всього параметрів, за якими перевіряють відповідність пляжу – 32.

Наприклад, в описі одного з нагороджених пляжів на Арабатській стрілці йдеться про такі параметри:

- безкоштовний вхід;

- кіоск;

- рятувальник;

- disabled friendly - зручність для людей з інвалідністю;

- піщаний пляж;

- люди з інвалідністю мають доступ до моря;

Також відзначено зручність пляжу і те, що він обладнаний дерев'яними доріжками до води, душовими і шезлонгами. Персонал добре навчений, щоб забезпечувати високий рівень обслуговування, а також безпеку. Служба першої допомоги на пляжі пропонує медичну допомогу відвідувачам.

В описі йдеться, що пляж регулярно перевіряється співробітниками МНС на відповідність вимогам безпеки: від обстеження дна з аквалангом до збору сміття і небезпечних відходів.

Вода для купання відповідає вимогам ISO і національним нормам, відповідність регулярно перевіряється співробітниками санітарної служби МОЗ. На пляжі є навчені та сертифіковані рятувальники та рятувальне обладнання.

"Є ресторани і кафе під відкритим небом, які розташовані недалеко від пляжу і пропонують смачні страви і закуски з видом на море протягом дня", - наголошується в описі пляжу на сайті "Блакитного прапора".

Фото: Один з пляжів в Генгірці з "Блакитним прапором" (blueflag.global)

Де шукати комфортні пляжі на Арабатці

Комунальний пляж села Щасливцеве, пляжний курорт "Арабатка" і "Чайка-1" - це пляжі, які 8 червня отримали нагороди, офіційно ставши кращими пляжами Херсонщини і одними з кращих 18 пляжів України, розповідає РБК-Україна гід і засновник туристичного порталу "НА МОРЕ" Олексій Войцеховський.



Така нагорода на практиці означає відповідність пляжу безлічі міжнародних критеріїв безпеки і якості - від екологічних норм води і піску, до всієї інфраструктури, пояснює експерт.



"Нагорода підтверджує, що це чисті і безпечні пляжі. Цікаво, що це перші пляжі з цією нагородою на Херсонщині, і їх відразу три. Зазначу, що всі вони розташовані на Арабатській Стрілці. Туристичний сезон на Арабатці починається раніше, ніж в інших локаціях. Сюди активно їдуть на травневі свята - їздять на екскурсії, наприклад. Ну а тепер вже настав пляжний сезон, до якого ми повністю готові", — говорить він.



За словами Олексія Войцеховського, пляжі Генгірки мілкіші і з дрібнішим піском, тому більше підходять для дітей.



"У селі Щасливцеве - більший черепашковий пісок і море глибше. Це ідеально для відпочинку молодих пар, сімей з дорослими дітьми. А в Стрілецькому берег з мушель, і відразу глибоке море", - описує він пляжі Арабатки.

Фото: Пляж з міжнародним сертифікатом у Затоці (rutaresort.com)

Також сертифікати "Блакитний прапор" є у декількох пляжів на Чорноморському узбережжі. Наприклад:

- пляж "Яхта" на Фонтанці в Одеса володіє сертифікатом з 2016 року;

- одеський пляж "Калетон" - з 2015 року;

- комунальний пляж в Чорноморську отримав відзнаку ще у 2011 році;

- пляж клубу "Рута" в Затоці відзначений "Блакитним прапором" з 2019 року.

Нагадаємо, ми писали про курорти на морі в Україні, де сервіс не гірший закордонного.

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