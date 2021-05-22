Термальні джерела та перші туристи: як зароджувався знаменитий курорт Арабатська Стрілка

Про цілющі властивості природи регіону було відомо кілька століть тому

Території Арабатської Стрілки та Генічеська вже давно стали туристичним міні-регіоном і відомим курортом, а за останні роки місцевість стала ще й повноцінною цілорічною рекреацією.

Ці території мають дуже цікаву і насичену на події історію, а популярність серед туристів локація здобула вже давно. Але наскільки давно? Точної відповіді на це питання довго ні в кого не було. Втім, було ясно, що сприйняття Арабатки як курорту бере свій початок явно ще до будівництва перших пансіонатів.

Я разом з однодумцями почав шукати інформацію, звернувшись до справжнього професіонала своєї справи, професійного генеалога, краєзнавця, історика і просто людини, яка дуже любить свою місцевість – Ірини Здоровцової. Завдяки її праці вдалося знайти по справжньому ексклюзивний матеріал, який ви не знайдете в жодному путівнику або туристичному ресурсі.

Про бальнеологічний ефект курорту знали ще 300 років тому

5000 років тому - саме цей період вказують археологи, говорячи про знахідки стародавніх поховань у Щасливцевому. В ті часи на територіях сучасної Арабатки й Генічеська люди займалися рибальством і просто не могли не купатись в морі. А можливо, і на пляжах засмагали.

Фото: Термальні джерела Арабатки (Олексій Войцеховський)

Тому можна сказати, що перші мандрівники в цій місцевості з’явились задовго до нашої ери. Але повернемось до періоду, коли про цю територію почали згадувати в рекреаційному контексті. І перша, документально підтверджена згадка датується 18 сторіччям. Саме у 1737 році ад'ютант командувача військами, які зайняли Крим, генерала-фельдмаршала П.П. Лассі, писав:

"При входе наших войск на Арабатскую стрелку они нашли там ключ воды желтоватого цвета, вкуса несколько горького. Все пившие эту воду ощущали некоторого рода опьянелость и одурение, которое скоро миновалось. Ясно, что это был минеральный источник". Манштейн Х. Г.

Виходить, що бальнеологічний аспект Арабатки був відомий майже 300 років тому, задовго до проведення геологічної розвідки, в результаті якої виникли сучасні термальні й мінеральні джерела. Це також підтверджує, що підземні води можуть знаходити шлях на поверхню без участі людини. Втім, є й інші підтвердження цього факту.

"Путівник по Криму для мандрівників, 1874 рік"

Зараз Арабатку розглядають як ідеальне місце для реабілітації після захворювання органів дихальних шляхів, а також для їх профілактики.

Місцевий клімат сприймається як один із цінних бальнеологічних ресурсів, наданих природою. Те, що випаровування морської води та води затоки Сиваш дає максимальну концентрацію йоду в повітрі, було добре відомо нашим предкам.

В.Х. Кондаракі "В пам’ять сторіччя Крыму"

Головний бальнеологічний ресурс Арабатки - термальні джерела. В багатьох історичних джерелах вказується, що люди дізнались про них у 50-60 роках минулого сторіччя. Проте гарячі джерела, Сиваські грязі та рапа були відкриті набагато раніше.

Путівник, за ред. К.Ю. Бумбера, Л.С. Вагіна, 1914 рік

Вже тоді було зрозуміло, що ці території мають дуже великий потенціал, і якби не низка всім нам відомих історичних подій і катаклізмів, то на цьому місці міг бути унікальний курорт ще на початку 30-х років.

Адже Генічеськ вже в ті часи був досить розвиненим привабливим для інвестицій, в тому числі й іноземних. Навіть не зважаючи на пріоритет, який завжди віддавали узбережжю Чорного моря.

Альманах-путівник вітчизняними курортами та цілющими місцями, 1915-1916 роки

Крим Ч. 1, Ч. 2. Нариси Криму. Проф. Н. І. Андрусова, А. С. Башкірова, С. А. Зернова

Виходить, популярна раніше думка про те, що період становлення Арабатки й Генічеська припадає на середину 20 сторіччя, не зовсім вірна. Якщо спиратися на історичні дані, то все почалось набагато раніше, і могло розвиватись зовсім іншим шляхом.

Фото: Стрілкове, Арабатська Стрілка (wikipedia.org)

Проанонсую також наступної історії про те, як ще до 1917 року відважні мандрівники вирішили проїхати автомобілем марки "Benz" з Петербургу до Криму, через Генічеськ та Арабатку, якою тоді проходив поштовий тракт до Керчі. Це цікава історія, подробиці якої знає тільки краєзнавець Ірина Здоровцова. Але про це - пізніше.

Думаю, зважаючи на велику кількість знайдених історичних матеріалів, варто продовжити розповідь про історію популярного сьогодні курорту. Дещо цікаве про становлення Арабатки у дореволюційний період розповімо у наступній публікації.

Нагадаємо, ми писали, куди поїхати на Арабатську Стрілку для відпочинку навесні.

Також пропонуємо почитати цікаві факти про затоку Сиваш на Азовському морі.