Гарячі джерела і свіже повітря. Як відпочивається на Арабатській Стрілці взимку

Кореспонденти нашого видання побували на гарячих джерелах у Щасливцевому та Стрілковому напередодні новорічних свят

Напередодні нового року кореспонденти нашого видання організували грудневу експедицію на широко розрекламовані термальні джерела Арабатської Стрілки, і зокрема, в курортні села Щасливцеве і Стрілкове. Де ми оселилися, що ми там побачили, і як відпочили — про це далі в матеріалі і фотозвіті РБК-Україна.

Далеко не для всіх є очевидним факт, що жителям України передноворічне дозвілля можна провести не тільки за кордоном або в Карпатах, а й на пляжних курортах Херсонської області. Різниця з літом тут лише в тому, що "точками тяжіння" туристів взимку є не море і пляжі, а термальні джерела, свіже повітря і смачні молочні продукти місцевого виробництва.

Тепер про все по порядку.

Дорога. Як доїхати до Арабатської Стрілки

Дорога, звичайно, буде дуже сильно залежати від вашої точки місцезнаходження. Тому для прикладу візьмемо маршрут із Дніпра і Запоріжжя, які є одними з найважливіших джерел туристів для Арабатської Стрілки і Генічеська.

Фото: Залізний міст у Генічеську (РБК-Україна)

Якщо від Дніпра і Запоріжжя до виїзду з Мелітополя дорогу можна назвати близькою до ідеалу, то від Мелітополя до повороту на Генічеськ стан дорожнього полотна максимум в задовільному стані. Але якщо бути уважним, проблеми не виникне навіть у авто з тендітною підвіскою.

Далі до Генічеська - абсолютно нова дорога, але поки ще частково без розмітки, а на Арабатській Стрілці місцями в якості дороги аеродромні плити, місцями - новий асфальт, але періодично (за Стрілковим і на його околицях) є і ділянки грунтовки. В цілому, проблеми з проїздом не повинно виникнути навіть у дуже низьких авто.

Важливо відзначити, що під час негоди мости з Генічеська на Арабатську Стрілку бувають затоплені, тому перед виїздом рекомендується подивитися на цю веб-камеру.

Іншим потенційним "нюансом" міжсезоння є велика рогата худоба на вільному випасі. Саме тому в темний час доби між селами Арабатської Стрілки слід їхати повільно і вдивлятися вдалину з особливою уважністю.

Фото: Порт в Генічеську і околиці моста (РБК-Україна)

Готелі на Арабатській Стрілці. Де можна оселитися

Якщо влітку на Арабатській Стрілці і в сусідньому Генічеську функціонує кілька сотень готелів, баз відпочинку, пансіонатів і гостьових будинків, то взимку вибір житла вкрай обмежений.

Найпопулярнішими варіантами житла в зимовий період тут вважаються:

комплекс "Райський Сад" в Генічеській Гірці;

готелі "White Residence & SPA" і "Chalet Thermal" в Щасливцевому;

апарт-готель "Нірвана" в Щасливцевому;

готелі" Наріман "і" Наріман Платинум " - в Генічеську і Стрілковому, відповідно;

готель "Мірада" в Стрілковому.

Є і кілька інших варіантів житла. Їх можна подивитися на сайті Арабатської Стрілки.

З урахуванням того, що ми орієнтувалися виключно на самостійне приготування їжі у себе в номері, вибір у нас був обмежений тільки одним з готелів. До слова, ціна за розміщення в ньому в період міжсезоння становить всього лише 600 гривень за ніч.

Фото: Парк в Щасливцевому (РБК-Україна)

І в порівнянні зі звичними базами відпочинку вздовж Дніпра, у нас склалося враження, що така вартість трохи не відповідає заміським реаліям: вона занадто низька (подібний номер під Запоріжжям зазвичай коштує 800-1400 гривень) і може сприйматися як сигнал про недостатній рівень сервісу або інші недоліки. Але за фактом практично всі наші очікування збіглися з реальністю, а рівень цін визначається тим, що поки на даному курорті, незважаючи на активний розвиток гарячих джерел, надлишкового попиту в міжсезоння не спостерігається.

Ресторани і кафе. Де поїсти

На жаль, поки що в міжсезоння на Арабатській Стрілці заклади громадського харчування в більшості закриті. Але вирішення проблеми є.

у готелях за типом "Райського Саду", "White Residence & SPA" і "Chalet Thermal" є досить висококласні ресторани;

у "Нірвані" можна або готувати самим, або за попереднім замовленням харчуватися в сусідньому кафе зі стравами європейської та національної татарської кухні (доставка здійснюється прямо в номер). З урахуванням того, що ця кухня "халяльна", на страви зі свинини розраховувати не варто;

також можна поїхати в сусідній Генічеськ (20 км від Щасливцевого і близько 35 км від Стрілкового).

Але оскільки ми їхали з чітким наміром готувати самостійно, жоден з варіантів організації громадського харчування ми так і не спробували.

Фото: Магазини продуктів в Стрілковому і Щасливцевому (РБК-Україна)

Що з продуктами?

Поруч з готелем "Нірвана" (за 50 метрах від воріт) був виявлений продуктовий магазин, і він виявився не єдиним в районі. Кілька інших торгових точок ми знайшли на виїзді з Щасливцевого в бік Стрілкового.

Крім них в самому Генічеську (близько 20 км по прийнятній дорозі) є повноцінний АТБ, а в Стрілковому (близько 10 км) відкрився схожий за асортиментом на АТБ супермаркет "Арабат". Тому з продуктами навіть взимку проблеми взагалі немає.

Чим зайнятися на Арабатці взимку

Якщо влітку програма відпочинку на Арабатській стрілці гранично ясна - це в першу чергу, пляжі і море, то взимку крім свіжого повітря варіантів дозвілля тут відносно небагато. І це:

відвідування гарячих джерел у Щасливцевому та Стрілковому;

самостійне приготування страв на мангалі;

прогулянки по пляжах;

прогулянки по природі вздовж Сиваша і Рожевого озера;

риболовля та полювання (при цьому необхідно стежити за законодавчими заборонами і обмеженнями в конкретні дати);

поїздки в Стрілкове за смачними молочними продуктами місцевого виробництва.

Тобто, за фактом - класичний заміський відпочинок, але на березі моря і можливістю відвідати гарячі джерела.

Фото: Зимові пейзажі на Арабатській стрілці (РБК-Україна)

У теорії, звичайно, можуть бути і прогулянки на квадроциклах, але актуальних пропозицій в зимовий сезон ми поки не знайшли.

Тепер докладніше про кожен з варіантів проведення часу.

Гарячі джерела, сауни, криті басейни та інше SPA-дозвілля

Термальних джерел на Арабатській Стрілці, що працюють взимку, всього два (водолікарня взимку не працює). Це джерело в Щасливцевому, яке називається "Територія Здоров'я", і джерело за Стрілковим, яке входить в комплекс "Арабатські Терми". Про них окремо далі.

Критий басейн, за нашими даними, на поточний момент є тільки в комплексі "White Residence & SPA" в Щасливцевому.

Працюючі лазні та сауни є все в тому ж "White Residence" в Щасливцевому, а також в готелі "Райський сад" і віллі "Сафарі", розташованих в Генічеській Гірці.

Раніше користувалася популярністю сауна в готелі "Комфортний", але даний варіант житла в цьому році не працює в міжсезоння.

Гаряче джерело в Щасливцевому взимку

Гаряче джерело в Щасливцевому розташоване за південною околицею села. Щоб доїхати до нього, необхідно їхати по прямій із Щасливцевого в бік Стрілкового доти, поки по правий бік не буде видно ринок, а по ліву групу недобудованих будівель (клініки доктора Козявкіна).

Тут доведеться припаркуватися біля дороги і приблизно 600 метрів йти до джерела (взимку це близько 10 хвилин пішки). Охоронюваних стоянок тут немає, безпосередньо до джерела під'їхати теж немає можливості. З урахуванням того, що в селі відомі випадки розкрадань з машин, в авто однозначно не слід залишати нічого цінного. І це, мабуть, головна незручність "Території Здоров'я".

Вхід коштує 20 гривень у будь-який час з 6-00 до 23-00. За ці гроші залишатися можна хоч цілий день.

Фото: Гаряче джерело в Щасливцевому (РБК-Україна)

Але потрібно враховувати, що купання в джерелі для виключення шкоди здоров'ю необхідно обмежувати 20 хвилинами за один раз. Другий раз протягом дня купатися можна не раніше, ніж через 5-6 годин. Лікаря тут немає, тим більше в міжсезоння, тому перевищувати ці межі точно не слід.

У комплексі взимку працює тільки 2 басейни основної зони. Шезлонги безкоштовні, хоча вони можуть стати в нагоді тільки для речей. Теплих роздягалень, прісного душу або працюючого кафе на зараз тут немає. Точно також не працюють камери зберігання зі станцією зарядки для телефонів.

Вітрозахисту в комплексі поки що не передбачено.

Раніше в комплексі працювали 2 веб-камери, але через будівельні роботи в VIP-зоні і на третьому басейні загальної зони, зараз вони, на превеликий жаль, вимкнені.

Фото: У Щасливцевому рекомендовано купатися до 20 хвилин за раз (РБК-Україна)

Сильні сторони гарячого джерела в Щасливцевому:

Найдешевше термальне джерело на південному сході України;

немає обмежень за часом;

комфортний спуск в купелі;

на відміну від джерела в Облоях термальна вода не настільки забарвлює купальники (після Облоїв їх можна просто викинути);

є банківський термінал;

немає товкучки.

Відео: Гаряче джерело у Щасливцевому (youtube.com/Кирилловка.укр)

Слабкі сторони взимку:

проблеми з паркуванням;

потрібно довго йти пішки до джерела;

немає вітрозахисту і теплих роздягалень;

немає критих басейнів і прісного душу (хоча його і не рекомендують приймати протягом декількох годин після купання в термальній воді);

немає кафе;

немає нормального телефонного зв'язку з адміністрацією для уточнення графіка і умов роботи;

не працюють веб-камери (через що більшість туристів думають, що джерело не працює і їдуть далі в бік "Арабатських Терм")

не працює й інша "літня" інфраструктура.

Загалом, на сьогодні видно великий прогрес, порівняно з минулим роком, але до термальних комплексів Закарпаття "Території Здоров'я" ще дуже далеко.

Гаряче джерело у Стрілецькому взимку

Гаряче джерело в Стрілковому теж розташоване за південною околицею села. Щоб доїхати до нього, необхідно їхати по асфальтовій дорозі в бік Криму, далі з'їхати на ґрунтовку і ще їхати приблизно кілометр, поки по правий бік не буде видно церкву. Тут і розташовані "Арабатські Терми".

Фото: Гаряче джерело в Стрілковому (РБК-Україна)

На цьому джерелі вже є парковка на території (платна, 20 гривень), від якої йти не більше пари хвилин. Але можна залишити авто і поруч з комплексом - при цьому пройти доведеться метрів на 100 більше.

Зараз на "Термах" триває реконструкція, тому кафе не працювало. Теплих роздягалень і душа тут так само немає.

Вартість відвідування на зараз - 100 гривень у будні дні і 200 гривень у вихідні (раніше було 200 гривень у будь-який день тижня, але з можливістю зайти з 8 до 9 ранку за ціною 100 гривень і залишатися до 11-00). Але вона постійно змінюється (в силу діючих акцій і спеціальних пропозицій), тому краще уточнювати по телефону або просто розраховувати на максимум.

Веб-камер в комплексі поки немає, тому оцінити потік людей неможливо.

Фото: Терми в Стрілковому краще облаштовані, ніж в Щасливцевому (РБК-Україна)

"Плюси" гарячого джерела у Стрілковому:

на повному абонементі немає обмежень за часом;

комфортний спуск в купіль;

вітрозахист купелі;

на відміну від джерела в Облоях (під Залізним Портом) термальна вода не настільки забарвлює купальники (після Облоїв їх можна просто викинути);

поруч парковка - і платна, і безкоштовна, обидві знаходяться поруч з комплексом;

у будні дні немає товкучки.

Відео: Гаряче джерело у Стрілковому (youtube.com/Кирилловка.укр)

"Мінуси" взимку:

немає теплих роздягалень;

немає критих басейнів і прісного душу (хоча його і не рекомендують приймати протягом декількох годин після купання в термальній воді);

тимчасово не працює кафе;

по телефону найчастіше не беруть трубку;

немає веб-камер для оцінки кількості людей і погоди, а також розуміння, що джерело дійсно працює, незважаючи на проблеми зі зв'язком;

дорожче інших джерел.

У загальному і цілому, "Арабатські Терми" виявилися більш комфортним варіантом для зимового відпочинку на Арабатській Стрілці.

І все одно їх поки що складно порівняти з термальними комплексами в тих же Косино і Берегово. Але, потрібно розуміти, що зимовий SPA-напрямок на цьому курорті тільки почав розвиватися, і в найближчі роки можна очікувати істотних поліпшень.

Фото: Азовське море в грудні (РБК-Україна)

Море і пляжі в Щасливцевому і Стрілковому взимку

Що можна однозначно стверджувати, так це те, що взимку селитися слід трохи подалі від моря. Причина тут проста - вітер. Так, незважаючи на його силу, він не настільки холодний, як могло б здатися — оскільки море є акумулятором тепла. Але все одно малоймовірно, що більш ніж півгодинна прогулянка уздовж пляжу взимку буде комфортною. Не кажучи вже про постійне проживання на самому березі (спроба приготувати страви на мангалі в такому випадку ризикує перетворитися на тортури).

Медуз біля берега ми не побачили, зате було багато цілих і не дуже мідій уздовж лінії прибою.

Чи варто говорити, що на пляжах людей практично немає, а всі торгові точки розібрані або закриті?

Фото: Рогата худоба на Арабатській стрілці часто гуляє на вільному випасі (РБК-Україна)

Прогулянки вздовж Сиваша та "дикі люди"

Уздовж узбережжя Сиваша практично не було вітру, і ми застали безліч чудових осінньо-зимових пейзажів, розбавлених запахами осіннього степу (снігу в середині грудня не було, тому степ виглядав осіннім, а не зимовим) і зустрічами з домашньою худобою на вільному випасі, а також дикими пернатими, їжаками і лисицями. Тут є і пара артезіанських джерел, одне з яких знаходиться прямо на березі. Вода з нього відмінно підходить для приготування смачної кави і чаю.

Так, це явно не те, чого чекаєш від морського відпочинку, але комусь даний варіант прогулянок по дикій природі зможе замінити лісовий туризм.

Якщо хтось розраховує відвідати взимку Рожеве озеро, то потрібно розуміти, що на більшості ділянок взимку воно просто сіре. А на тлі ще більш сірого неба ефектне селфі навряд чи вийде.

Що ще слід додати: під час і після дощу у бік Сиваша не варто навіть намагатися їхати не тільки на кросовері, але і на повноцінному позашляховику (і навіть на тракторі!). Та й в гарну погоду потрібен як мінімум "високий" седан.

Якщо ж йти пішки, то від села до затоки в Щасливцевому вас чекає приблизно кілометр шляху. У Стрілковому ж шлях більш далекий.

Додамо, що, на жаль, саме ця місцевість найбільше постраждала від "диких людей", які не можуть за собою прибрати і забрати сміття. Не кажучи вже про стихійне звалище побутових відходів поруч із Щасливцевим, що роками накопичується.

Фото: Затока Сиваша (РБК-Україна)

Крапкою над "і" на користь Арабатської Стрілки взимку для нас стала дуже смачна і недорога молочна продукція - так, саме від тих корів, які вільно пасуться на узбережжі Сиваша!

У Стрілковому нам з цим допомогла місцева мешканка Лариса, яка виявилася не проти публікації її контактного номера телефону (+380668269866).

Середні розцінки такі:

парне молоко - 25 гривень за 1.5 літра;

вершки - 70 гривень за 0.5 л;

сир - 50 гривень за 1кг.

Одним словом, непогане доповнення для зимового візиту на "Стрілку"!

Фото: На Арабатській стрілці - недорога молочна продукція (РБК-Україна)

Підсумок

Чи можна сказати, що ми добре відпочили за час експедиції? Так, незважаючи на біганину з камерою і пару годин дороги в обох напрямках, у нас стало більше терпимості до трудових буднів і бажання далі знайомити наших читачів з обстановкою в місті і країні. Одним словом, зміна обстановки точно пішла на користь.

Тепер резюмуємо:

чи варто їхати на Арабатську стрілку взимку заради моря? - Так , але тільки якщо ви на нього ну дуже любите дивитися . І потрібно розуміти, що довго на пляжі пробути буде складно, навіть якщо тепло одягнутися. При цьому тут є і готелі з видом на пляжну зону (наприклад, "Наріман Платинум"), в яких ви зможете насолодитися зимовими морськими пейзажами під надійним захистом панорамних вікон.

, але тільки якщо ви на нього ну дуже любите . І потрібно розуміти, що довго на пляжі пробути буде складно, навіть якщо тепло одягнутися. При цьому тут є і готелі з видом на пляжну зону (наприклад, "Наріман Платинум"), в яких ви зможете насолодитися зимовими морськими пейзажами під надійним захистом панорамних вікон. Чи варто їхати на гарячі джерела Арабатки взимку? Однозначно, Так . Але обов'язково ознайомтеся з нюансами, оскільки дані комплекси ще далекі від звичних по Закарпаттю і Європі.

. Але обов'язково ознайомтеся з нюансами, оскільки дані комплекси ще далекі від звичних по Закарпаттю і Європі. Чи є сенс їхати заради зміни обстановки? Так, однозначно. Крім моря і термальних джерел, взимку тут той самий спокійний заміський відпочинок із шашликами і релаксом. Тільки замість лісу та/або річок тут буде безлюдний степ і Сиваш. Вони однозначно нітрохи не гірше. І особливо якщо порівняти зимові цінники Арабатки з базами відпочинку вздовж Дніпра (Арабатка виходить в рази дешевше).

І якщо ви любитель домашньої "молочки" - це стане останнім важливим "за" зимовий відпочинок на Арабатці.

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