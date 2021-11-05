Маяк, порт та затока. Топ 10 локацій популярного українського курорту, які варто побачити в будь-який сезон
Чим сьогодні живе Бердянськ - одне з найпопулярніших туристичних міст на Азовському морі
Бердянськ сьогодні – це один з найбільш затребуваних курортів Азовського моря. Щорічно більше мільйона туристів прибуває в це курортне місто заради теплого моря, піщаних пляжів і неповторної атмосфери приморського міста.
Але сьогодні, щоб помилуватися красивими морськими пейзажами і курортними пам'ятками, а також побачити райони з історичною цінністю, не обов'язково кудись їхати: за допомогою сучасних технологій можна перенестися на курорт, не встаючи з дивана.
Для тих, хто любить Бердянськ та Азовське море, ми підготували ТОП-10 цікавих локацій в цьому курортному місті, за якими можна спостерігати онлайн в режимі реального часу.
№1 – Приморська площа та інсталяція "Я люблю Бердянськ"
Серце Бердянська – Приморська площа – без перебільшення найбільш відвідуване місце на курорті, яке люблять як городяни, так і туристи. Локація розташована біля центрального пляжу і морського порту, тому тут майже цілодобово кипить життя.
Сучасного вигляду площа набула на початку нульових після масштабної реконструкції, отримавши впізнавані арт-об'єкти міста-оригінальні пам'ятники "Бичку-годувальнику", "Сантехніку", "Крісло бажань", великий сонячний годинник, а також фонтан-карту Бердянської коси.
Фото: Інсталяція "Я люблю Бердянськ" у центрі скверу на Приморській площі (надане НМП "Бердянськ")
Тут же знаходиться біла ротонда "Бердянськ" на набережній, а трохи далі – луна-парк з колесом огляду, різні заклади громадського харчування, а також магазини і сезонні торгові точки, які звично доповнюють пейзаж морського курорту.
Одним з популярних місць на площі є невеликий сквер з лавками для відпочинку, тінистий вдень і добре освітлений ввечері.
Інсталяція "Я Бердянськ" в центрі скверу – ще одна відома Бердянська локація для фотосесій, набагато більш приваблива для туристів, ніж стоявший тут до 2019 року пам'ятник Леніну.
№2 – ротонда або альтанка "Бердянськ"
Немов нависає над водою Біла ротонда з золотим куполом і написом "Бердянськ" – найромантичніше місце цього курорту. Тут влаштовують весільні фотосесії і призначають побачення, сюди приходять помилуватися мальовничими морськими заходами і ранковою Бердянською затокою.
Ротонда розташована на набережній недалеко від морського порту, вниз від неї ведуть сходи до центрального пляжу.
Будучи однією з наймолодших споруд в історичному центрі Бердянська, яка з'явилося на карті міста на початку 2000-х, ця альтанка органічно вписалася в загальну архітектурну композицію Приморської площі і стала неофіційним символом курорту.
Фото: Ротонда "Бердянськ (надане НМП "Бердянськ")
Примітно, що спочатку її проектували з виключно практичною метою – приховати зливове водовідведення.
Поруч з білою альтанкою встановлена міська концертна сцена, на якій проходять основні культурні та розважальні заходи, а трохи далі по набережній розташований причал для прогулянкових кораблів.
№3 – верхній Бердянський маяк
Одна з головних історичних пам'яток Бердянська, верхній Бердянський маяк єдина в двох особах. Червоно-біла маякова вежа висотою більше 30 метрів, яка вказує суднам шлях в порт в акваторії затоки, була побудована в післявоєнні роки і донині використовується за прямим призначенням.
Більшості туристів знайоме саме це, добре помітне і з води, і з міста навігаційна споруда. Але мало хто з приїжджих здогадується, що буквально за 50 метрів від діючого маяка, за житловими будинками і деревами, заховано будівлю, з якого і почалася історія верхнього маяка в Бердянську.
Фото: Верхній Бердянський маяк (надане НМП "Бердянськ")
Перша маякова вежа висотою 13 метрів з'явилася в нагірній частині міста ще в 70-х роках ХІХ століття. Вона була пофарбована в смуги чорного і білого кольору і працювала б донині, якби в середині ХХ століття її світло не почало губитися серед вогнів сусідніх багатоповерхівок. Сьогодні старий маяк стоїть на території дитячого садка, а місцеві активісти виступають за перетворення цієї історичної будівлі в музей.
Веб-камера з видом на верхній маяк встановлена в мікрорайоні АЗМОЛ і показує панораму західної частини міста на тлі Бердянської затоки. Нижче маяка видно один з найстаріших міських районів - Ліски; також в об'єктив камери потрапляють оглядовий майданчик біля маяка, Вірменський хачкар у вигляді кам'яної стели з висіченим на ній хрестом і розташований ближче до західної околиці Бердянська мікрорайон АКЗ.
№4 – морський порт Бердянська
Бердянський морський торговельний порт – це сучасний портовий комплекс і єдиний діючий морський транспортний вузол Запорізької області.
Порт знаходиться у вершині Бердянської затоки і заснований у 1830 році за наказом генерал-губернатора графа Воронцова. На сьогоднішній день, разом з акваторією і територією, його площа становить 414 550 м2, а основною діяльністю є здійснення та обслуговування вантажоперевезень.
До складу Бердянського торгового порту входять зовнішній і внутрішній рейди, 20-кілометровий прохідний канал в затоці і 9 вантажних причалів з більш ніж 30 поворотними кранами.
Фото: Порт у Бердянську – єдиний діючий морський транспортний вузол Запорізької області (надане НМП "Бердянськ")
У Бердянську є кілька веб-камер, щоб поспостерігати за роботою портового комплексу в режимі реального часу.
Але найкраще розглянути кораблі, які сюди заходять, а також вантажопідйомну техніку дозволяє поворотна веб-камера з 25-кратним зумом, яка фокусується на одному з причалів.
№5 – площа Єдності
Площа Єдності, раніше відома як Площа першої Бердянської ради, знаходиться в самому центрі міста, поруч з будівлею виконкому, готелем "Бердянськ" і місцевим Палацом культури ім. Т. Г. Шевченка.
Центральним об'єктом площі і розбитого на ній скверу є пам'ятник першій Бердянській раді, добре помітний на онлайн-трансляції.
Недалеко від скульптурної композиції встановлені три флагштоки і пам'ятник "Герб Бердянська" - відлитий з бронзи герб міста, який закріплений на гранітній основі.
Фото: Площа Єдності розташована в самому центрі міста (надано НМП"Бердянськ")
Ця частина курорту відноситься до адміністративно-ділового центру Бердянська, тому на алеях скверу завжди неквапливо прогулюються або поспішають у своїх справах люди. А безперервна цілорічна трансляція дозволяє на власні очі спостерігати сезонні зміни в зовнішньому вигляді міста і рух в його найжвавішій частині.
№6 – сквер Пушкіна
Сквер Пушкіна з пам'ятником відомому поетові – ще один зелений куточок в історичному центрі Бердянська, який отримав окрасу у вигляді великого фонтану після реконструкції в 2000 році.
Сам сквер був закладений у 20-х роках минулого століття на місці рибного ринку і двох великих рибних магазинів. Його перша назва – Піонерський – ніякого зв'язку з історичними подіями не мала, зате успішно стирала пам'ять про недавнє минуле цієї частини міста. У 1973 році сюди перемістили скульптуру А.С. Пушкіна, яка до цього стояла в Центральному парку П. Шмідта, а сквер перейменували, тепер цілком обгрунтовано, на честь поета.
Фото: Сквер Пушкіна в Бердянську створили ще у 20-х роках минулого століття (надане НМП "Бердянськ")
Веб-камера з видом на фонтан і сквер Пушкіна вулиці закріплена на будівлі РАГСу на вулиці Лютеранській і дивиться в бік міської забудови. Справа в кадрі можна помітити велике колесо огляду біля Приморської площі і частину акваторії Бердянської затоки.
№7 – "Третій пляж"
Розташований в мікрорайоні Слобідка третій пляж заслужено вважається одним з найкращих серед пляжних локацій в межах міської забудови.
Тут пологий вхід у воду, широка смуга піску, сам район досить віддалений від території порту і ділового центру, але при цьому знаходиться досить близько до основної міської інфраструктури.
Як і інші пляжні зони Бердянська, третій пляж безкоштовний для відвідування, обладнаний тіньовими навісами, кабінками для переодягання і пунктами прокату шезлонгів.
Фото: Третій пляж в мікрорайоні Слобідка (надане НМП "Бердянськ")
Відпочивальників розважають катанням на водному мотоциклі, "бананах", "плюшках", прогулянками на катамаранах та іншими атракціонами, звичними для вітчизняних морських курортів. Все це в комплексі з хорошим транспортним сполученням робить третій пляж популярним у курортників, які віддають перевагу відпочинку в міських районах Бердянська.
Трансляція з панорамним видом на третій пляж ведеться з фасаду одного з готелів в районі Слобідки і дозволяє, крім смуги піску, побачити набережну аж до Приморської площі, територію порту вдалині і частина Бердянської затоки.
№8 – Бердянська Затока
Неглибока, тепла і майже завжди спокійна Бердянська Затока зобов'язана своїй появі в північно-східній частині Азовського моря двом косам – Обіточній, яка утворює Західне узбережжя водойми, і Бердянській, яка є його східним берегом. Сам Бердянськ лежить у вершині затоки, тому велика частина міських пляжів виходять саме до нього.
Взимку при негативних температурах повітря Бердянська Затока, як правило, покривається льодом, встигаючи відтанути під час відлиг і знову замерзнути кілька разів за зиму.
Фото: У зимовий час Бердянська Затока покрита льодом, танучи й замерзаючи кілька разів (надано НМП"Бердянськ")
З боку Бердянської коси знаходяться заповідні острів Малий Дзендзик, ближче до її основи, і півострів великий Дзендзик, практично біля оголовка. Крім самого Бердянська, на березі водойми лежить місто Приморськ і кілька невеликих населених пунктів.
У будь-який час року за допомогою веб-камер можна милуватися панорамою затоки, особливо вражаючою на заході сонця, коли водна гладь забарвлена згасаючими променями сонця.
Фото: Бердянська коса (надане НМП "Бердянськ")
№9 – пляжі Бердянської коси
Кращі пляжні локації курорту знаходяться, безумовно, на Бердянській косі. Все її східне узбережжя являє собою смугу безкоштовних просторих пляжів, покритих дрібним і чистим піском з невеликою домішкою черепашки.
У більшості пляжних зон є сонцезахисні навіси і грибки, прокат шезлонгів і роздягальні. На відміну від міста, тут навіть в розпал курортного сезону можна не впиратися в чужі п'яти, тому і відпочивати набагато комфортніше. А на далекій косі, де пляжі абсолютно вільні не тільки від людей, але і від будь-якої інфраструктури, цілий рік панують повне усамітнення і тиша.
Фото: Тут усамітнення та тиша панують цілий рік (надано НМП"Бердянськ")
Найвідоміші і "цивілізовані " зони відпочинку знаходяться в районі Ближньої і Середньої коси. Найкращі локації можна побачити на онлайн-трансляціях; всі вони примикають до території готелів і баз відпочинку на першій лінії, як наприклад, пляжі готелів "Амальтея", "Лоцман", "Аркада" і "Посейдон".
Онлайн можна перенестися на "Солом'яний пляж" на Ближній косі, що отримав свою назву за сонцезахисні грибки з очеретяним дахом" під солому", на пляж "Сонячний" на Середній косі, де розташований шикарний мотузковий парк. За допомогою веб-камер найлегше вивчити пляжні зони відпочинку на курорті і вибрати ту, яка підійде саме вам.
№10 – колесо огляду
Популярний атракціон, який є в більшості міст, в Бердянську ще й є одним з найбільших серед собі подібних в Україні. Чим завоював особливу любов і увагу відпочиваючих.
Вище 50-метрового колеса огляду "Міраж" на курорті тільки 100-метрова споруда телевежі, тому з його верхньої точки все місто видно як на долоні.
Колесо встановлено поруч з Приморською площею, але помітне з різних районів міста. 36 кабінок, в кожній з яких може прокатати відразу 6 осіб, особливо ефектно виглядають ввечері у вогнях різнобарвного підсвічування. Не менш захоплюючий вид відкривається з самих кабінок – на вечірнє місто, косу, набережну, порт і затоку.
Фото: Колесо огляду розташовується поруч з Приморською площею (надано НМП"Бердянськ")
Онлайн-трансляції з Бердянська ведуться цілодобово і у високій якості, так що нескладно вирушити на віртуальну екскурсію курортом в будь-який зручний час.
З пляжним сезоном цього року ми вже попрощалися, а до нового ще далеко, тому для багатьох єдиною можливістю спостерігати за красивими місцями на узбережжі залишилися онлайн-трансляції.
І не виключено, що вже наступного літа ваші альбоми та Instagram поповняться новими фото на тлі якоїсь локації з цього огляду.
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