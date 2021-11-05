Маяк, порт та затока. Топ 10 локацій популярного українського курорту, які варто побачити в будь-який сезон

Чим сьогодні живе Бердянськ - одне з найпопулярніших туристичних міст на Азовському морі

Бердянськ сьогодні – це один з найбільш затребуваних курортів Азовського моря. Щорічно більше мільйона туристів прибуває в це курортне місто заради теплого моря, піщаних пляжів і неповторної атмосфери приморського міста.

Але сьогодні, щоб помилуватися красивими морськими пейзажами і курортними пам'ятками, а також побачити райони з історичною цінністю, не обов'язково кудись їхати: за допомогою сучасних технологій можна перенестися на курорт, не встаючи з дивана.

Для тих, хто любить Бердянськ та Азовське море, ми підготували ТОП-10 цікавих локацій в цьому курортному місті, за якими можна спостерігати онлайн в режимі реального часу.

№1 – Приморська площа та інсталяція "Я люблю Бердянськ"

Серце Бердянська – Приморська площа – без перебільшення найбільш відвідуване місце на курорті, яке люблять як городяни, так і туристи. Локація розташована біля центрального пляжу і морського порту, тому тут майже цілодобово кипить життя.

Сучасного вигляду площа набула на початку нульових після масштабної реконструкції, отримавши впізнавані арт-об'єкти міста-оригінальні пам'ятники "Бичку-годувальнику", "Сантехніку", "Крісло бажань", великий сонячний годинник, а також фонтан-карту Бердянської коси.

Фото: Інсталяція "Я люблю Бердянськ" у центрі скверу на Приморській площі (надане НМП "Бердянськ")

Тут же знаходиться біла ротонда "Бердянськ" на набережній, а трохи далі – луна-парк з колесом огляду, різні заклади громадського харчування, а також магазини і сезонні торгові точки, які звично доповнюють пейзаж морського курорту.

Одним з популярних місць на площі є невеликий сквер з лавками для відпочинку, тінистий вдень і добре освітлений ввечері.

Інсталяція "Я Бердянськ" в центрі скверу – ще одна відома Бердянська локація для фотосесій, набагато більш приваблива для туристів, ніж стоявший тут до 2019 року пам'ятник Леніну.

№2 – ротонда або альтанка "Бердянськ"

Немов нависає над водою Біла ротонда з золотим куполом і написом "Бердянськ" – найромантичніше місце цього курорту. Тут влаштовують весільні фотосесії і призначають побачення, сюди приходять помилуватися мальовничими морськими заходами і ранковою Бердянською затокою.

Ротонда розташована на набережній недалеко від морського порту, вниз від неї ведуть сходи до центрального пляжу.

Будучи однією з наймолодших споруд в історичному центрі Бердянська, яка з'явилося на карті міста на початку 2000-х, ця альтанка органічно вписалася в загальну архітектурну композицію Приморської площі і стала неофіційним символом курорту.

Фото: Ротонда "Бердянськ (надане НМП "Бердянськ")

Примітно, що спочатку її проектували з виключно практичною метою – приховати зливове водовідведення.

Поруч з білою альтанкою встановлена міська концертна сцена, на якій проходять основні культурні та розважальні заходи, а трохи далі по набережній розташований причал для прогулянкових кораблів.

№3 – верхній Бердянський маяк

Одна з головних історичних пам'яток Бердянська, верхній Бердянський маяк єдина в двох особах. Червоно-біла маякова вежа висотою більше 30 метрів, яка вказує суднам шлях в порт в акваторії затоки, була побудована в післявоєнні роки і донині використовується за прямим призначенням.

Більшості туристів знайоме саме це, добре помітне і з води, і з міста навігаційна споруда. Але мало хто з приїжджих здогадується, що буквально за 50 метрів від діючого маяка, за житловими будинками і деревами, заховано будівлю, з якого і почалася історія верхнього маяка в Бердянську.

Фото: Верхній Бердянський маяк (надане НМП "Бердянськ")

Перша маякова вежа висотою 13 метрів з'явилася в нагірній частині міста ще в 70-х роках ХІХ століття. Вона була пофарбована в смуги чорного і білого кольору і працювала б донині, якби в середині ХХ століття її світло не почало губитися серед вогнів сусідніх багатоповерхівок. Сьогодні старий маяк стоїть на території дитячого садка, а місцеві активісти виступають за перетворення цієї історичної будівлі в музей.

Веб-камера з видом на верхній маяк встановлена в мікрорайоні АЗМОЛ і показує панораму західної частини міста на тлі Бердянської затоки. Нижче маяка видно один з найстаріших міських районів - Ліски; також в об'єктив камери потрапляють оглядовий майданчик біля маяка, Вірменський хачкар у вигляді кам'яної стели з висіченим на ній хрестом і розташований ближче до західної околиці Бердянська мікрорайон АКЗ.

№4 – морський порт Бердянська

Бердянський морський торговельний порт – це сучасний портовий комплекс і єдиний діючий морський транспортний вузол Запорізької області.

Порт знаходиться у вершині Бердянської затоки і заснований у 1830 році за наказом генерал-губернатора графа Воронцова. На сьогоднішній день, разом з акваторією і територією, його площа становить 414 550 м2, а основною діяльністю є здійснення та обслуговування вантажоперевезень.

До складу Бердянського торгового порту входять зовнішній і внутрішній рейди, 20-кілометровий прохідний канал в затоці і 9 вантажних причалів з більш ніж 30 поворотними кранами.

Фото: Порт у Бердянську – єдиний діючий морський транспортний вузол Запорізької області (надане НМП "Бердянськ")

У Бердянську є кілька веб-камер, щоб поспостерігати за роботою портового комплексу в режимі реального часу.

Але найкраще розглянути кораблі, які сюди заходять, а також вантажопідйомну техніку дозволяє поворотна веб-камера з 25-кратним зумом, яка фокусується на одному з причалів.

№5 – площа Єдності

Площа Єдності, раніше відома як Площа першої Бердянської ради, знаходиться в самому центрі міста, поруч з будівлею виконкому, готелем "Бердянськ" і місцевим Палацом культури ім. Т. Г. Шевченка.

Центральним об'єктом площі і розбитого на ній скверу є пам'ятник першій Бердянській раді, добре помітний на онлайн-трансляції.

Недалеко від скульптурної композиції встановлені три флагштоки і пам'ятник "Герб Бердянська" - відлитий з бронзи герб міста, який закріплений на гранітній основі.

Фото: Площа Єдності розташована в самому центрі міста (надано НМП"Бердянськ")

Ця частина курорту відноситься до адміністративно-ділового центру Бердянська, тому на алеях скверу завжди неквапливо прогулюються або поспішають у своїх справах люди. А безперервна цілорічна трансляція дозволяє на власні очі спостерігати сезонні зміни в зовнішньому вигляді міста і рух в його найжвавішій частині.

№6 – сквер Пушкіна

Сквер Пушкіна з пам'ятником відомому поетові – ще один зелений куточок в історичному центрі Бердянська, який отримав окрасу у вигляді великого фонтану після реконструкції в 2000 році.

Сам сквер був закладений у 20-х роках минулого століття на місці рибного ринку і двох великих рибних магазинів. Його перша назва – Піонерський – ніякого зв'язку з історичними подіями не мала, зате успішно стирала пам'ять про недавнє минуле цієї частини міста. У 1973 році сюди перемістили скульптуру А.С. Пушкіна, яка до цього стояла в Центральному парку П. Шмідта, а сквер перейменували, тепер цілком обгрунтовано, на честь поета.

Фото: Сквер Пушкіна в Бердянську створили ще у 20-х роках минулого століття (надане НМП "Бердянськ")

Веб-камера з видом на фонтан і сквер Пушкіна вулиці закріплена на будівлі РАГСу на вулиці Лютеранській і дивиться в бік міської забудови. Справа в кадрі можна помітити велике колесо огляду біля Приморської площі і частину акваторії Бердянської затоки.

№7 – "Третій пляж"

Розташований в мікрорайоні Слобідка третій пляж заслужено вважається одним з найкращих серед пляжних локацій в межах міської забудови.

Тут пологий вхід у воду, широка смуга піску, сам район досить віддалений від території порту і ділового центру, але при цьому знаходиться досить близько до основної міської інфраструктури.

Як і інші пляжні зони Бердянська, третій пляж безкоштовний для відвідування, обладнаний тіньовими навісами, кабінками для переодягання і пунктами прокату шезлонгів.

Фото: Третій пляж в мікрорайоні Слобідка (надане НМП "Бердянськ")

Відпочивальників розважають катанням на водному мотоциклі, "бананах", "плюшках", прогулянками на катамаранах та іншими атракціонами, звичними для вітчизняних морських курортів. Все це в комплексі з хорошим транспортним сполученням робить третій пляж популярним у курортників, які віддають перевагу відпочинку в міських районах Бердянська.

Трансляція з панорамним видом на третій пляж ведеться з фасаду одного з готелів в районі Слобідки і дозволяє, крім смуги піску, побачити набережну аж до Приморської площі, територію порту вдалині і частина Бердянської затоки.

№8 – Бердянська Затока

Неглибока, тепла і майже завжди спокійна Бердянська Затока зобов'язана своїй появі в північно-східній частині Азовського моря двом косам – Обіточній, яка утворює Західне узбережжя водойми, і Бердянській, яка є його східним берегом. Сам Бердянськ лежить у вершині затоки, тому велика частина міських пляжів виходять саме до нього.

Взимку при негативних температурах повітря Бердянська Затока, як правило, покривається льодом, встигаючи відтанути під час відлиг і знову замерзнути кілька разів за зиму.

Фото: У зимовий час Бердянська Затока покрита льодом, танучи й замерзаючи кілька разів (надано НМП"Бердянськ")

З боку Бердянської коси знаходяться заповідні острів Малий Дзендзик, ближче до її основи, і півострів великий Дзендзик, практично біля оголовка. Крім самого Бердянська, на березі водойми лежить місто Приморськ і кілька невеликих населених пунктів.

У будь-який час року за допомогою веб-камер можна милуватися панорамою затоки, особливо вражаючою на заході сонця, коли водна гладь забарвлена згасаючими променями сонця.

Фото: Бердянська коса (надане НМП "Бердянськ")

№9 – пляжі Бердянської коси

Кращі пляжні локації курорту знаходяться, безумовно, на Бердянській косі. Все її східне узбережжя являє собою смугу безкоштовних просторих пляжів, покритих дрібним і чистим піском з невеликою домішкою черепашки.

У більшості пляжних зон є сонцезахисні навіси і грибки, прокат шезлонгів і роздягальні. На відміну від міста, тут навіть в розпал курортного сезону можна не впиратися в чужі п'яти, тому і відпочивати набагато комфортніше. А на далекій косі, де пляжі абсолютно вільні не тільки від людей, але і від будь-якої інфраструктури, цілий рік панують повне усамітнення і тиша.

Фото: Тут усамітнення та тиша панують цілий рік (надано НМП"Бердянськ")

Найвідоміші і "цивілізовані " зони відпочинку знаходяться в районі Ближньої і Середньої коси. Найкращі локації можна побачити на онлайн-трансляціях; всі вони примикають до території готелів і баз відпочинку на першій лінії, як наприклад, пляжі готелів "Амальтея", "Лоцман", "Аркада" і "Посейдон".

Онлайн можна перенестися на "Солом'яний пляж" на Ближній косі, що отримав свою назву за сонцезахисні грибки з очеретяним дахом" під солому", на пляж "Сонячний" на Середній косі, де розташований шикарний мотузковий парк. За допомогою веб-камер найлегше вивчити пляжні зони відпочинку на курорті і вибрати ту, яка підійде саме вам.

№10 – колесо огляду

Популярний атракціон, який є в більшості міст, в Бердянську ще й є одним з найбільших серед собі подібних в Україні. Чим завоював особливу любов і увагу відпочиваючих.

Вище 50-метрового колеса огляду "Міраж" на курорті тільки 100-метрова споруда телевежі, тому з його верхньої точки все місто видно як на долоні.

Колесо встановлено поруч з Приморською площею, але помітне з різних районів міста. 36 кабінок, в кожній з яких може прокатати відразу 6 осіб, особливо ефектно виглядають ввечері у вогнях різнобарвного підсвічування. Не менш захоплюючий вид відкривається з самих кабінок – на вечірнє місто, косу, набережну, порт і затоку.

Фото: Колесо огляду розташовується поруч з Приморською площею (надано НМП"Бердянськ")

Онлайн-трансляції з Бердянська ведуться цілодобово і у високій якості, так що нескладно вирушити на віртуальну екскурсію курортом в будь-який зручний час.

З пляжним сезоном цього року ми вже попрощалися, а до нового ще далеко, тому для багатьох єдиною можливістю спостерігати за красивими місцями на узбережжі залишилися онлайн-трансляції.

І не виключено, що вже наступного літа ваші альбоми та Instagram поповняться новими фото на тлі якоїсь локації з цього огляду.

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