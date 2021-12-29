Горячие источники и свежий воздух. Как отдыхается на Арабатской Стрелке зимой

Корреспонденты нашего издания побывали на горячих источниках в Счастливцево и Стрелковом накануне новогодних праздников

В канун нового года корреспонденты нашего издания организовали декабрьскую экспедицию на широко разрекламированные термальные источники Арабатской Стрелки, и в частности, в курортные села Счастливцево и Стрелковое. Где мы поселились, что мы там увидели, и как отдохнули — об этом далее в материале и фотоотчете РБК-Украина.

Далеко не для всех является очевидным факт, что жителям Украины предновогодний досуг можно провести не только за рубежом или в Карпатах, но и на пляжных курортах Херсонской области. Разница с летом здесь лишь в том, что "точками притяжения" туристов зимой являются не море и пляжи, а термальные источники, свежий воздух и вкусные молочные продукты местного производства.

Теперь обо всем по порядку.

Дорога. Как доехать до Арабатской Стрелки

Дорога, конечно, будет очень сильно зависеть от вашей точки местонахождения. Поэтому для примера возьмем маршрут из Днепра и Запорожья, которые являются одними из самых важных источников туристов для Арабатской Стрелки и Геническа.

Фото: Железный мост в Геническе (РБК-Украина)

Если от Днепра и Запорожья до выезда из Мелитополя дорогу можно назвать близкой к идеалу, то от Мелитополя до поворота на Геническ состояние дорожного полотна максимум в удовлетворительном состоянии. Но если быть внимательным, проблемы не возникнет даже у авто с хрупкой подвеской.

Далее до Геническа - абсолютно новая дорога, но пока еще частично без разметки, а на Арабатской Стрелке местами в качестве дороги аэродромные плиты, местами - новый асфальт, но периодически (за Стрелковым и на его окраинах) есть и участки грунтовки. В целом, проблемы с проездом не должно возникнуть даже у очень низких авто.

Важно отметить, что во время непогоды мосты из Геническа на Арабатскую Стрелку бывают затоплены, поэтому перед выездом рекомендуется посмотреть на эту веб-камеру.

Другим потенциальным "нюансом" межсезонья является крупный рогатый скот на свободном выпасе. Именно поэтому в темное время суток между селами Арабатской Стрелки следует ехать медленно и всматриваться вдаль с особой внимательностью.

Фото: Порт в Геническе и окрестности моста (РБК-Украина)

Отели на Арабатской Стрелке. Где можно поселиться

Если летом на Арабатской Стрелке и в соседнем Геническе функционирует несколько сотен отелей, баз отдыха, пансионатов и гостевых домов, то зимой выбор жилья крайне ограничен.

Самыми популярными вариантами жилья в зимний период здесь считаются:

комплекс "Райский Сад" в Генической Горке;

отели "White Residence & SPA" и "Chalet Thermal" в Счастливцево;

апарт-отель "Нирвана" в Счастливцево;

отели "Нариман" и "Нариман Платинум" - в Геническе и Стрелковом, соответственно;

отель "Мирада" в Стрелковом.

Есть и несколько других вариантов жилья. Их можно посмотреть на сайте Арабатской Стрелки.

С учетом того, что мы ориентировались исключительно на самостоятельное приготовление пищи у себя в номере, выбор у нас был ограничен только одним из отелей. К слову, цена за размещение в нем в период межсезонья составляет всего лишь 600 гривен за ночь.

Фото: Парк в Счастливцево (РБК-Украина)

И в сравнении с привычными базами отдыха вдоль Днепра, у нас сложилось впечатление, что такая стоимость немного не соответствует загородным реалиям: она слишком низкая (подобный номер под Запорожьем обычно стоит 800-1400 гривен) и может восприниматься как сигнал о недостаточном уровне сервиса или других изъянах. Но по факту практически все наши ожидания совпали с реальностью, а уровень цен определяется тем, что пока на данном курорте, несмотря на активное развитие горячих источников, избыточного спроса в межсезонье не наблюдается.

Рестораны и кафе. Где поесть

К сожалению, пока что в межсезонье на Арабатской Стрелке заведения общепита в большинстве закрыты. Но решение проблемы есть.

в отелях по типу “Райского Сада”, “White Residence & SPA” и “Chalet Thermal” есть довольно высококлассные рестораны;

в “Нирване” можно либо готовить самим, либо по предварительному заказу питаться в соседнем кафе с блюдами европейской и национальной татарской кухни (доставка осуществляется прямо в номер). С учетом того, что эта кухня “халяльная”, на блюда из свинины рассчитывать не стоит;

также можно поехать в соседний Геническ (20 км от Счастливцево и около 35 км от Стрелкового).

Но поскольку мы ехали с четким намерением готовить самостоятельно, ни один из вариантов организации общепита мы так и не попробовали.

Фото: Магазины продуктов в Стрелковом и Счастливцево (РБК-Украина)

Что с продуктами?

Рядом с отелем "Нирвана" (в 50 метрах от ворот) был обнаружен продуктовый магазин, и он оказался не единственным в районе. Несколько других торговых точек мы нашли на выезде из Счастливцево в сторону Стрелкового.

Помимо них в самом Геническе (около 20 км по приемлемой дороге) есть полноценный АТБ, а в Стрелковом (около 10 км) открылся похожий по ассортименту на АТБ супермаркет "Арабат". Поэтому с продуктами даже зимой проблемы вообще нет.

Чем заняться на Арабатке зимой

Если летом программа отдыха на Арабатской Стрелке предельно ясна — это в первую очередь, пляжи и море, то зимой помимо свежего воздуха вариантов досуга здесь относительно немного. И это:

посещение горячих источников в Счастливцево и Стрелковом;

самостоятельное приготовление блюд на мангале;

прогулки по пляжам;

прогулки по природе вдоль Сиваша и Розового озера;

рыбалка и охота (при этом необходимо следить за законодательными запретами и ограничениями в конкретные даты);

поездки в Стрелковое за вкусными молочными продуктами местного производства.

То есть, по факту - классический загородный отдых, но на берегу моря и возможностью посетить горячие источники.

Фото: Зимние пейзажи на Арабатской Стрелке (РБК-Украина)

В теории, конечно, могут быть и прогулки на квадроциклах, но актуальных предложений в зимний сезон мы пока не нашли.

Теперь подробнее о каждом из вариантов времяпрепровождения.

Горячие источники, сауны, крытые бассейны и другой SPA-досуг

Термальных источников на Арабатской Стрелке, работающих зимой, всего два (водолечебница зимой не работает). Это источник в Счастливцево, который называется "Территория Здоровья", и источник за Стрелковым, который входит в комплекс "Арабатские Термы". О них отдельно далее.

Крытый бассейн, по нашим данным, на текущий момент имеется только в комплексе "White Residence & SPA" в Счастливцево.

Работающие бани и сауны есть все в том же "White Residence" в Счастливцево, а также в отеле "Райский сад" и вилле "Сафари", расположенных в Генической Горке.

Ранее пользовалась популярностью сауна в отеле "Комфортный", но данный вариант жилья в этом году не работает в межсезонье.

Горячий источник в Счастливцево зимой

Горячий источник в Счастливцево расположен за южной окраиной села. Чтобы доехать до него, необходимо ехать по прямой из Счастливцево в сторону Стрелкового до тех пор, пока по правую сторону не будет виден рынок, а по левую группа недостроенных зданий (клиники доктора Козявкина).

Здесь придется припарковаться возле дороги и примерно 600 метров идти до источника (зимой это порядка 10 минут пешком). Охраняемых стоянок здесь нет, непосредственно к источнику подъехать тоже нет возможности. С учетом того, что в селе известны случаи хищений из машин, в авто однозначно не следует оставлять ничего ценного. И это, пожалуй, главное неудобство "Территории Здоровья".

Вход стоит 20 гривен в любое время с 6-00 до 23-00. За эти деньги оставаться можно хоть целый день.

Фото: Горячий источник в Счастливцево (РБК-Украина)

Но нужно учитывать, что купание в источнике для исключения вреда здоровью необходимо ограничивать 20 минутами за один раз. Второй раз в течение дня купаться можно не ранее, чем через 5-6 часов. Врача здесь нет, тем более в межсезонье, поэтому превышать эти границы точно не следует.

В комплексе зимой работает только 2 бассейна основной зоны. Шезлонги бесплатные, хотя они могут пригодиться только для вещей. Теплых раздевалок, пресного душа или работающего кафе на сейчас здесь нет. Точно также не работают камеры хранения со станцией зарядки для телефонов.

Ветрозащиты в комплексе пока что не предусмотрено.

Ранее в комплексе работали 2 веб-камеры, но из-за строительных работ в VIP-зоне и на третьем бассейне общей зоны, сейчас они, к большому сожалению, выключены.

Фото: В Счастливцево рекомендовано купаться до 20 минут за раз (РБК-Украина)

Сильные стороны горячего источника в Счастливцево:

самый дешевый термальный источник на юго-востоке Украине;

нет ограничений по времени;

комфортный спуск в купели;

в отличие от источника в Облоях термальная вода не настолько окрашивает купальники (после Облоев их можно просто выбросить);

есть банковский терминал;

нет толкучки.

Видео: Горячий источник в Счастливцево (youtube.com/Кирилловка.укр)

Слабые стороны зимой:

проблемы с парковкой;

нужно долго идти пешком до источника;

нет ветрозащиты и теплых раздевалок;

нет крытых бассейнов и пресного душа (хотя его и не рекомендуют принимать в течение нескольких часов после купания в термальной воде);

нет кафе;

нет нормальной телефонной связи с администрацией для уточнения графика и условий работы;

не работают веб-камеры (из-за чего большинство туристов думают, что источник не работает и едут дальше в сторону "Арабатских Терм")

не работает и другая "летняя" инфраструктура.

В общем, на сегодня виден большой прогресс, по сравнению с прошлым годом, но до термальных комплексов Закарпатья "Территории Здоровья" еще очень далеко.

Горячий источник в Стрелковом зимой

Горячий источник в Стрелковом тоже расположен за южной окраиной села. Чтобы доехать до него, необходимо ехать по асфальтовой дороге в сторону Крыма, далее съехать на грунтовку и еще ехать примерно километр, пока по правую сторону не будет видна церковь. Здесь и расположены "Арабатские Термы".

Фото: Горячий источник в Стрелковом (РБК-Украина)

На этом источнике уже есть парковка на территории (платная, 20 гривен), от которой идти не более пары минут. Но можно оставить авто и рядом с комплексом — при этом пройти придется метров на 100 больше.

Сейчас на "Термах" идет реконструкция, поэтому кафе не работало. Теплых раздевалок и душа здесь также нет.

Стоимость посещения на сейчас — 100 гривен в будние дни и 200 гривен по выходным (ранее было 200 гривен в любой день недели, но с возможностью зайти с 8 до 9 утра по цене 100 гривен и оставаться до 11-00). Но она постоянно меняется (в силу действующих акций и специальных предложений), поэтому лучше уточнять по телефону или просто рассчитывать на максимум.

Веб-камер в комплексе пока нет, поэтому оценить поток людей невозможно.

Фото: Термы в Стрелковом лучше обустроены, чем в Счастливцево (РБК-Украина)

"Плюсы" горячего источника в Стрелковом:

на полном абонементе нет ограничений по времени;

комфортный спуск в купель;

ветрозащита купели;

в отличие от источника в Облоях (под Железный Портом) термальная вода не настолько окрашивает купальники (после Облоев их можно просто выбросить);

рядом парковка — и платная, и бесплатная, обе находятся рядом с комплексом;

по будним дням нет толкучки.

Видео: Горячий источник в Стрелковом (youtube.com/Кирилловка.укр)

"Минусы" зимой:

нет теплых раздевалок;

нет крытых бассейнов и пресного душа (хотя его и не рекомендуют принимать в течение нескольких часов после купания в термальной воде);

временно не работает кафе;

по телефону чаще всего не берут трубку;

нет веб-камер для оценки количества людей и погоды, а также понимания, что источник действительно работает, несмотря на проблемы со связью;

дороже других источников.

В общем и целом, "Арабатские Термы" оказались более комфортным вариантом для зимнего отдыха на Арабатской Стрелке.

И все равно их пока что сложно сравнить с термальными комплексами в тех же Косино и Берегово. Но, нужно понимать, что зимнее SPA-направление на этом курорте только начало развиваться, и в ближайшие годы можно ожидать существенных улучшений.

Фото: Азовское море в декабре (РБК-Украина)

Море и пляжи в Счастливцево и Стрелковом зимой

Что можно однозначно утверждать, так это то, что зимой селиться следует немного подальше от моря. Причина здесь простая — ветер. Да, несмотря на его силу, он не настолько холодный, как могло бы показаться — поскольку море является аккумулятором тепла. Но все равно маловероятно, что более чем получасовая прогулка вдоль пляжа зимой будет комфортной. Не говоря уже о постоянном проживании на самом берегу (попытка приготовить блюда на мангале в таком случае рискует превратиться в пытку).

Медуз возле берега мы не увидели, зато было много целых и не очень мидий вдоль линии прибоя.

Стоит ли говорить, что на пляжах людей практически нет, а все торговые точки разобраны или закрыты?

Фото: Рогатый скот на Арабатской Стрелке часто гуляет на свободном выпасе (РБК-Украина)

Прогулки вдоль Сиваша и "дикие люди"

Вдоль побережья Сиваша практически не было ветра, и мы застали множество восхитительных осенне-зимних пейзажей, разбавленных запахами осенней степи (снега в середине декабря не было, поэтому степь выглядит осенней, а не зимней) и встречами с домашним скотом на свободном выпасе, а также дикими пернатыми, ежами и лисами. Здесь есть и пара артезианских источников, один из которых находится прямо на берегу. Вода из него отлично подходит для приготовления вкусного кофе и чая.

Да, это явно не то, чего ждешь от морского отдыха, но кому-то данный вариант прогулок по дикой природе сможет заменить лесной туризм.

Если кто-то рассчитывает посетить зимой розовое озеро, то нужно понимать, что на большинстве участков зимой оно просто серое. А на фоне еще более серого неба эффектное селфи вряд ли получится.

Что еще следует добавить: во время и после дождя в сторону Сиваша не стоит даже пытаться ехать не только на кроссовере, но и на полноценном внедорожнике (и даже на тракторе!). Да и в хорошую погоду нужен как минимум "высокий" седан.

Если же идти пешком, то от села до залива в Счастливцево вас ждет примерно километр пути. В Стрелковом же путь более далекий.

Добавим, что, к сожалению, именно эта местность больше всего пострадала от "диких людей", которые не могут за собой убрать и унести мусор. Не говоря уже о годами накапливающейся стихийной свалке бытовых отходов рядом со Счастливцево.

Фото: Залив Сиваша (РБК-Украина)

Точкой над "i" в пользу Арабатской Стрелки зимой для нас стала очень вкусная и недорогая молочная продукция — да, как раз от тех коров, которые свободно пасутся на побережье Сиваша!

В Стрелковом нам с этим помогла местная жительница Лариса, которая оказалась не против публикации ее контактного номера телефона (+380668269866).

Средние расценки такие:

парное молоко — 25 гривен за 1.5 литра;

сливки — 70 гривен за 0.5л;

творог — 50 гривен за 1кг.

Одним словом, неплохое дополнение для зимнего визита на "Стрелку"!

Фото: На Арабатской Стрелке - недорогая молочная продукция (РБК-Украина)

Итог

Можно ли сказать, что мы хорошо отдохнули за время экспедиции? Да, несмотря на беготню с камерой и пару часов дороги в обоих направлениях, у нас стало больше терпимости к трудовым будням и желания дальше знакомить наших читателей с обстановкой в городе и стране. Одним словом, смена обстановки точно пошла на пользу.

Теперь резюмируем:

стоит ли ехать на Арабатскую Стрелку зимой ради моря? - Да , но только если вы на него ну очень любите смотреть . И нужно понимать, что долго на пляже пробыть будет сложно, даже если тепло одеться. При этом здесь есть и отели с видом на пляжную зону (например, "Нариман Платинум"), в которых вы сможете насладиться зимними морскими пейзажами под надежной защитой панорамных окон.

, но только если вы на него ну очень любите . И нужно понимать, что долго на пляже пробыть будет сложно, даже если тепло одеться. При этом здесь есть и отели с видом на пляжную зону (например, "Нариман Платинум"), в которых вы сможете насладиться зимними морскими пейзажами под надежной защитой панорамных окон. Стоит ли ехать на горячие источники Арабатки зимой? Однозначно, да . Но обязательно ознакомьтесь с нюансами, поскольку данные комплексы еще далеки от привычных по Закарпатью и Европе.

. Но обязательно ознакомьтесь с нюансами, поскольку данные комплексы еще далеки от привычных по Закарпатью и Европе. Есть ли смысл ехать ради смены обстановки? Да, однозначно. Помимо моря и термальных источников, зимой здесь все тот же спокойный загородный отдых с шашлыками и релаксом. Только вместо леса и/или рек здесь будет безлюдная степь и Сиваш. Они однозначно ничуть не хуже. И особенно если сравнить зимние ценники Арабатки с базами отдыха вдоль Днепра (Арабатка получается в разы дешевле).

И если вы любитель домашней "молочки" - это станет последним важным "за" зимний отдых на Арабатке.

Напомним, мы писали про самые интересные локации Закарпатья для зимнего отдыха.

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