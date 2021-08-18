Гори, озера ти острова: 10 вражаючих місць для мандрівки на святкові вихідні в Україні

Кращі локації в різних регіонах країни для поїздки на День незалежності

Куди поїхати у мандрівку на День незалежності України? Якщо ви ще не вирішили, куди вирушити на вихідні на День незалежності, вам напевно стане в нагоді наша добірка. Особлива вона тим, що список підготувала блогер, яка особисто побувала у всіх цих місцях, дослідивши маршрути на особистому досвіді.

Тревел-блогер і телеведуча Валерія Микульська досліджує маловідомі пункти на карті України, відкриваючи підписникам місця, що дивують красою. Після кожної поїздки Валерія разом із командою випускає нову серію відео про мандрівку із корсними порадами та часом - несподіваною інформацією про регіони, яка дозволяє поглянути на них зовсім інакше.

Спеціально для РБК-Україна вона склала список цікавих та надихаючих місць, де можна провести святкові вихідні на День незалежності.

Далі – пряма мова Валерії.

Відео: Куди вирушити на вихідних - поради Tour De Ukraine (youtube.com/Tour De Ukraine)

Печера Оптимістична: Тернопільська область

Найбільше гіпсове підземелля на земній кулі. Це не я кажу, а такі дані вже давно записано у Книзі рекордів Гіннесса.

Не печера, а реальне підземне місто розташоване на Тернопільщині. Оптимістична розкинула свої рукави більш ніж на 250 кілометрів. Цей підземний карстовий лабіринт сформувався, як кажуть вчені, 14 млн років тому, а зараз він знаходиться на глибині 20 метрів від поверхні.

Але що якщо ви, як і я, власне, аж ніяк не досвідчений спелеолог? Спокійно! Печера Оптимістична вже давно доступна і пристосована для туристів, в ній прокладено красиві та прості маршрути навіть для печерних новачків.

У селі навіть діє спелеоклуб, де можна орендувати спорядження і (це обов'язково) знайти провідника. Попереджу сміливців: без поводирів ви туди просто не зможете зайти, адже вхід - під замком і за міцними дверима.

Фото: Печера Оптимістична (з особистого архіву)

Ідіть з гідом. Впевнена, що ви не пошкодуєте. Оптимістична повна скелястих тунелів і величезних галерей, прикрашених кристалами гіпсу.

І це ще не все! Кам'яні коридори поступово виведуть вас до підземних озер, скульптурної галереї і навіть обладнаного табору. Хто знає, можливо вам захочеться залишитися на нічліг у цьому підземному царстві та випробувати себе на витривалість.

Говерла, Закарпатська область

Найвищий пік наших Карпат. Це давно і виправдано - один з туристичних символів України.

Говерла - найвища точка України: 2061 метр над рівнем моря. Вона стійко тримає кордон між Закарпатською та Івано-Франківською областями. У перекладі з угорської "Говерла" Hóvár - "Сніжна гора". І це не вигадка: її вершина дійсно значну частину року засніжена. Тільки влітку схили Говерли покриваються різнотрав'ям, квітами й дикою чорницею.

Фото: Говерла - найвища точка України (з особистого архіву)

Якщо погода сприяє, то піднятися на Говерлу набагато легше, ніж на скелясті піки. Тому що сама гора - конусоподібна та земляниста, а ось вершина й зовсім пласка, наче п'єдестал для переможців. Це просторий майданчик, яка дає можливість відпочити і трофейно милуватися навколишнім ландшафтом на 360°.

Неодмінно зважитеся на цю дику експедицію, багато разів переборіть себе в дорозі і вийдіть на найвищу точку країни переможцем!

Асканія-Нова, Херсонщина

Живе диво посеред дикого і посушливого південного степу. Найбільший у Європі степовий біосферний заповідник "Асканія-Нова" розташований у нас на Херсонщині. Я бувала там чотири рази, і ще не раз обов'язково заїду. Це місце надихає на великі справи.

От як у голому посушливому степу з'явився такий живий куточок? Я вам зараз розповім. Ще сто років тому його заснував тамтешній поміщик Фрідріх Фальц-Фейн, нащадок російсько-ліхтенштейнського дворянського роду. Вже у 1900 році він звіз до Асканійського заповідника більш як 2000 видів тварин.

Працівники асканійського біосферного парку й досі працюють за правилами, затвердженими Фальц-Фейном. І результат їх праці вражає. Ось браво! На дикій огородженій території досі мирно співіснують і дають нові покоління африканські зебри, американські бізони, індійські антилопи, сайгаки - найдавніші копитні - ровесники мамонтів, на хвилиночку.

Фото: Найбільший у Європі степовий біосферний заповідник "Асканія-Нова" розташований на Херсонщині (з особистого архіву)

Асканія відкрита для туристів, і це однозначно місце для сімейного відпочинку. А ще у цьому маленькому селищі на кілька вулиць розташований єдиний в Україні зоопарк миролюбних тварин та розкішний дендропарк, де так приємно відпочити і охолодитися після насиченого дня. Тому вирушайте і переконайтеся в тому, що мрії стають реальністю, якщо дуже старатися і робити до них кроки!

Подільські Товтри на роздоріжжі областей

"Океанське дно" прямо посеред чотирьох областей: Хмельницької, Тернопільської, Чернівецької та Івано-Франківської. Як вам такий факт?

Реальне чудо природи на карті нашої країни. Аналогів йому, принаймні у такому сухопутному вигляді, в світі немає. Товтри з'явилися більше двадцяти мільйонів років тому. І сьогодні це досить важко уявити, але нинішні зелені пагорби колись дійсно були рифами стародавнього океану Тетіс. Вони розляглися вздовж річки Дністер.

Варто відзначити, що Товтри - діалектична назва: в реалі ж це невеликі, пишно вкриті деревами і луками невисокі гори.

Фото: Подільські Товтри (з особистого архіву)

Найкрасивіші точки цього незвичайного гірського хребта я знайшла в національному парку, який так і називається - "Подільські Товтри". Ось де живе дух свободи!

Цей парк налічує 160 Товтр. Вони прекрасні - як з води, так і зверху. На мить вам, як і мені, здасться, що ці пагорби пливуть руслом Дністра. Дістатися до парку швидко та зручно можна з міста Кам'янець-Подільський.

Рожеві озера, південь України

Ви напевно щось чули про дивовижне Рожеве озеро. Українське "Мертве море" - так його часто називають туристи. А тепер записуйте і запам'ятовуйте, тому що рожевих озер на Півдні України - цілий список. Генічеський район, заплави Тилігульського та Куяльницького лиманів, солончаки Кінбурна. І моє улюблене місце у херсонській затоці Сиваша, так зване Лемурійськое озеро, розташоване неподалік від маленького села Григорівка.

Колись на цих берегах нібито існувала міфічна надрозвинена країна Лемурія. Можливо, це просто казка, але красива. І все ж місцеві в більшості називають цю красиву і солону затоку Лемурійським озером. Тому так сміливо і питайте.

Фото: Рожеве озеро (з архіву Валерії Микульської)

Концентрація солі в українському Рожевому озері вища, ніж у Мертвому морі Ізраїлю. Подекуди - понад 35%.

Чому рожеве? Тому що не зовсім Мертве. Неприродний, але такий вражаючий колір воді надає унікальна бактерія з цікавим, майже середньовічним ім'ям – Дуналієлла. Вона живе у солоному середовищі, забарвлює воду в рожевий і в таких умовах ще й виробляє "вітамін молодості" - кератин.

Тому приїжджають на рожеві береги не тлише за ефектними фото, але й лікуватися і омолоджуватися. Хвороби шкіри, суглобів, нервової системи - і це тільки верхівка списку показань. До речі, перш ніж їхати, врахуйте погоду. Чим більше сонця, тим більше кольору і користі.

Лемурийское рожеве озеро - не лакшері-СПА, а швидше дикий курорт. Але краса цього місця назавжди залишиться у вашій пам'яті.

Гранітний каньйон Побужжя, Миколаївщина

Я виросла серед цих скель. Тому з особливими почуттями беру сакральну енергетику Гранітно-Степового Побужжя. Мальовнича ущелина тягнеться вздовж річки Південний Буг на півдні України у Миколаївській області.

Кожен гід скаже вам, що ці кам'яні береги - виступи українського кристалічного щита, які утворилися 2 мільярди років тому. А мені от один знайомий геолог розповідав, що колись ці ландшафти виглядали інакше і були високими горами. Але нам дісталося вже підніжжя цього масивного гірського кряжу.

А ще історики впевнені, що довга скеляста долина Південного Бугу колись давно була сакральним центром і "місцем сили" стародавніх скіфів.

Фото: Гранітний каньйон Побужжя (з особистого архіву)

Як би там не було, а Бузький каньйон - фантастичне місце, і задовольнить багато вимоги туриста. По-перше, це природна "лікарня": тут багаті запаси лікувальних радонових вод.

Неподалік від села Мигія ви знайдете ціле родоновое озеро. Кам'яні пороги національного ландшафтного парку "Бузький Гард" є однією з найкращих у Європі природних трас для рафтингу. Стрімкі ж скелі "Актовського" каньйону - улюблене місце змагань спортсменів-скелелазів. Тому вибирайте своє і неодмінно відчуєте потужну енергетику українського "Гранд-каньйону".

Хотин на кордоні Буковини та Поділля

Як тільки ви опинитеся на цьому замковому подвір'ї, звичайно, вас охопить гордість і почуття величі. Місце до цього зобов'язує. Хотин - одна з найкрасивіших і добре збережених фортець України. Містечко і однойменний форт розташувалися на кордоні Поділля та Буковини.

Ці землі за свою більш ніж тисячолітню історію входили в десяток князівств, королівств та імперій. Але з кожним новим господарем фортеця на березі Дністра ставала все сильнішою та масштабнішою.

Фото: Хотин (з особистого архіву)

Власне через це Хотин завжди був стратегічно важливим місцем і в торгівлі, і в обороні, а тепер - в туризмі. Це місце - одне з семи чудес України.

Хотинська фортеця прославилася тим, що під її стінами у 1621 році відбулася важлива битва між турками і об'єднаною козацькою та польською армією. Переможна Хотинська битва тоді зупинила османську експансію. І хто знає, якби не цей знаменитий бій, якою була б Східна Європа зараз! І була б незалежна Україна?

Острів Березань: унікальна грецька спадщина

Грецьке спадщина Миколаївщини. Цей древній острів, який лежить у водах Дніпра і Чорного моря неподалік від курортного міста Очаків, бачив стільки історичних і переломних моментів в історії формування України, що важко відразу уявити!

Колись цей виступ ракушняка був з'єднаний з берегом природним мостом. А ходили по цьому мосту стародавні греки. Ті, що обживали історичну Миколаївщину ще у 7 столітті до нашої ери.

Фото: Острів Березань (з особистого архіву)

У ті часи Березань - колишнє античне поселення Борисфен. Класичне середземноморське торгове містечко. А так, вже трохи пізніше, у часи першої світової, тут розташовувався потужний стратегічний форт. До речі, фортом ще можна прогулятися. Вірніше тим, що від нього залишилося.

І сучасних туристів найбільше він приваблює своєю самотністю. Адже дістатися острова Березань можна тільки по воді, і навіть у теплий курортний сезон там легко усамітнитися.

Тустань: стародавный скельний форт на Львівщині

Здалеку Тустань нагадує мені скам'янілого дракона, що приліг подрімати посеред прикарпатських сосен.

Стародавній скельний форт і одна з перших митниць України. Крізь нього колись проходив древній соляний шлях. На вершині цих гострих скель ще у 14 столітті існувала військова фортеця. І не якась сторожка, а прямо стратегічний об'єкт.

Форт Тустань був одним з в'їзних воріт на територію стародавнього Галицького князівства. Тут постійно чергували 50 воїнів.

Фото: Форт Тустань розташований на заході України у Львівській області (з особистого архіву)

І щоб вийти/зайти через такі скелясті ворота, потрібно було прозвітувати і заплатити данину.

Я б дуже хотіла побачити його у первинному вигляді, але зараз це можливо хіба уявляти. Від форту залишилися одні опори. Хоча кілька печер, в яких, ймовірно, були склади провізії, або казармені переходи, я все ж знайшла. І ви пошукайте.

Форт Тустань розташований на заході України у Львівській області на околиці села Урич. Тепер там базується відкрито музей. І він відкритий у будь-який час року.

Тузлівські лимани, Одеська область

Дихати на повні груди і навчитися "літати". Це однозначно варто зробити в найбільшому лиманном парку України. Я називаю це місце загубленим світом, тому що саме такі відчуття виникають, коли стоїш посеред диких степів і тринадцяти різнокольорових водойм. Вся ця краса прикрашає глибинку Одеської області.

Тузлівські лимани - місце унікальне і, до речі, єднає Україну з усією планетою, адже це - одна з найбільших в Європі стоянок мігруючих птахів. У різний час у лиманів можна зустріти понад 200 видів пернатих зі всього світу. Тому обов'язково візьміть на відпочинок бінокль.

Фото: Тузлівський лиман (з особистого архіву)

Строкаті й різнокольорові водорості створюють космічний малюнок. Крім того, парк межує з відкритим морем, і пляжна лінія тут тягнеться на кілька десятків кілометрів.

Звичайно, вона без готелів, ресторанів, а територію парку охороняють екологи і орнітологи. Втім, п'ята частина національного парку доступна для відпочинку туристів. Тому беріть намет і - мерщій вирушайте за свіжими ідеями, як зробити нашу країну кращою!

Для киян і гостей столиці з командою Tour De Ukraine ми приготували особливий маршрут. Саме час досліджувати його в останні вихідні літа!

Нагадаємо, раніше ми писали, чому варто запланувати поїздку на річку Сейм у Сумській області.

Також пропонуємо почитати, чи варто їхати на Голубі озера в Чернігівській області.