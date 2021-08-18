Горы, озера и острова: 10 впечатляющих мест для путешествия на праздничные выходные в Украине

Лучшие локации в разных регионах страны для поездки на День независимости

Куда поехать в путешествие на День независимости? Если вы еще не решили, вам наверняка пригодится наша подборка. Особенна она тем, что список подготовила блогер, которая лично побывала во всех этих местах, исследовав маршруты на личном опыте.

Тревел-блогер и телеведущая Валерия Микульская исследует малоизвестные пункты на карте Украины, открывая подписчикам места, удивляющие красотой. После каждой поездки по регионам Валерия вместе с компандой выпускает новую серию видео о путешествии с плезными советами и нередко - с неожиданнной инфомацией о регионах, которая позволяет посомтреть на них совсем иначе.

Специально для РБК-Украина она составила список интересных и вдохновляющих мест, где можно провести праздничные выходные на День независимости.

Далее – прямая речь Валерии.

Видео: Куда отправиться на выходных - советы Tour De Ukraine (youtube.com/Tour De Ukraine)

Пещера Оптимистическая: Тернопольская область

Самое большое гипсовое подземелье на земном шаре. Это не я говорю, а такие данные уже давно записаны в Книге рекордов Гиннесса.

Не пещера, а реальный подземный город находится на Тернопольщине. Оптимистическая раскинула свои рукава более чем на 250 километров. Этот подземный карстовый лабиринт сформировался, как говорят ученые, 14 млн лет назад, а сейчас он находится на глубине 20 метров от поверхности.

Но что если вы, как и я, собственно, отнюдь не опытный спелеолог? Спокойно! Пещера Оптимистическая уже давно доступна и приспособлена для туристов, в ней проложены красивые и простые маршруты даже для пещерных новичков.

В селе даже действует спелеоклуб, где можно арендовать снаряжение и (это обязательно) найти проводника. Предупрежу смельчаков: без провожатых вы туда просто не сможете зайти, ведь вход - под замком и за крепкими дверями.

Фото: Пещера Оптимистическая (из личного архива)

Идите с гидом. Уверена, что вы не пожалеете. Оптимистическая полная скалистых туннелей и огромных галерей, украшенных кристаллами гипса.

И это еще не все! Каменные коридоры постепенно выведут вас к подземным озерам, скульптурной галерее и даже оборудованному лагерю. Кто знает, возможно вам захочется остаться на ночлег в этом подземном царстве и испытать себя на выносливость.

Говерла, Закарпатская область

Самый высокий пик наших Карпат. Это давно и оправданно - один из туристических символов Украины.

Говерла - самая высокая точка Украины: 2061 метр над уровнем моря. Она устойчиво держит границу между Закарпатской и Ивано-Франковской областями. В переводе с венгерского "Говерла" Hóvár - "Снежная гора". И это не выдумка: ее вершина действительно большую часть года заснежена. Только летом склоны Говерлы покрываются разнотравьем, цветами и дикой черникой.

Фото: Говерла - самая высокая точка Украины (из личного архива)

Если погода благоволит, то взобраться на Говерлу гораздо легче, чем на скалистые пики. Потому что сама гора - конусообразная и землянистая, а вот вершина и вовсе плоская, будто пьедестал для победителей. Это просторная площадка, которая дает возможность отдохнуть и трофейно любоваться окружающим ландшафтом на 360°.

Непременно решитесь на эту дикую экспедицию, много раз переборите себя в пути и выйдите на самую высокую точку страны победителем!

Аскания-Нова, Херсонщина

Живое чудо посреди дикой и засушливой южной степи. Крупнейший в Европе степной биосферный заповедник "Аскания-Нова" расположен у нас на Херсонщине. Я бывала там четырежды, и еще не раз заеду обязательно. Это место вдохновляет на великие дела.

Вот как в голом засушливых степи появился такой живой уголок? Я вам сейчас расскажу. Еще сто лет назад его основал тамошний помещик Фридрих Фальц-Фейн, потомок русско-лихтенштейнского дворянского рода. Уже в 1900 году он свез в Асканийский заповедник более чем 2000 видов животных.

Работники асканийского биосферного парка до сих пор работают по правилам, утвержденным Фальц-Фейном. И результат их труда впечатляет. Вот браво! На дикой огражденной территории до сих пор мирно сосуществуют и дают новые поколения африканские зебры, американские бизоны, индийские антилопы, сайгаки- древние копытные - ровесники мамонтов, на минуточку.

Фото: Крупнейший в Европе степной биосферный заповедник "Аскания-Нова" расположен на Херсонщине (из личного архива)

Аскания открыта для туристов, и это однозначно место для семейного отдыха. А еще в этом крошечном поселке на несколько улиц расположен единственный в Украине зоопарк миролюбивых животных и роскошный дендропарк, где так приятно отдохнуть и охладиться после насыщенного дня. Поэтому отправляйтесь и убедитесь в том, что мечты становятся реальностью, если очень стараться и делать к ним шаги!

Подольские Товтры на перепутье областей

"Океанское дно" прямо посреди четырех областей: Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Ивано-Франковской. Как вам такой факт?

Реальное чудо природы на карте нашей страны. Аналогов ему, по крайней мере в таком сухопутном виде, в мире нет. Товтры появились более двадцати миллионов лет назад. И сегодня это весьма трудно представить, но нынешние зеленые холмы когда-то действительно были рифами древнего океана Тетис. Они разлеглись вдоль реки Днестр.

Стоит отметить, что Товтры - диалектическое название: в реалиях же это небольшие, пышно покрытые деревьями и лугами невысокие горы.

Фото: Подольские Товтры (из личного архива)

Самые красивые точки этого необычного горного хребта я нашла в национальном парке, который так и называется - "Подольские Товтры". Вот где живет дух свободы!

Парк этот насчитывает 160 Товтр. Они прекрасны - как с воды, так и сверху. На мгновение вам, как и мне, покажется, что эти холмы плывут по руслу Днестра. Добраться до парка быстро и удобно можно из города Каменец-Подольский.

Розовые озера: юг Украины

Вы наверняка что-то да слышали об удивительном Розовом озере. Украинское "Мертвое море" - так его часто называют туристы. А теперь записывайте и запоминайте, потому как розовых озер на Юге Украины - целый список. Генический район, поймы Тилигульского и Куяльницкого лиманов, солончаки Кинбурна. И мое любимое место в херсонском заливе Сиваша, так называемое Лемурийское озеро, расположено неподалеку от маленького села Григорьевка.

Когда-то на этих берегах якобы существовала мифическая сверхразвитая страна Лемурия. Возможно, это просто сказка, но красивая. И все же местные в большинстве называют этот красивый и соленый залив Лемурийским озером. Поэтому так смело и спрашивайте.

Фото: Розовое озеро (из архива Валерии Микульской)

Концентрация соли в украинском Розовом озере выше, чем в Мертвом море Израиля. Кое-где - свыше 35%.

Почему розовое? Потому что не совсем все же Мертвое. Неестественный, но такой впечатляющий цвет воде придает уникальная бактерия с интересным, почти средневековым именем – Дуналиелла. Она живет в соленой среде, окрашивает воду в розовый и в таких условиях еще и вырабатывает "витамин молодости" - кератин.

Поэтому приезжают на розовые берега не только за эффектными фото, но и лечиться и омолаживаться. Болезни кожи, суставов, нервной системы - и это только верхушка списка показаний. Кстати, прежде чем ехать, учтите погоду. Чем больше солнца, тем больше цвета и пользы.

Лемурийское розовое озеро - не лакшери-СПА, а скорее дикий курорт. Но красота этого места навсегда останется в вашей памяти.

Гранитный каньон Побужья, Николаевщина

Я выросла среди этих скал. Поэтому с особыми чувствами черпаю сакральную энергетику Гранитно-Степного Побужья. Живописное ущелье тянется вдоль реки Южный Буг на юге Украины в Николаевской области.

Каждый гид скажет вам, что эти каменные берега - выступления украинского кристаллического щита и образовались 2 миллиарда лет назад. А мне вот один знакомый геолог рассказывал, что когда-то эти ландшафты выглядели иначе и были высокими горами. Но нам досталось уже подножие этого массивного горного кряжа.

А еще историки уверены, что длинная скалистая долина Южного Буга когда-то давно была сакральным центром и "местом силы" древних скифов.

Фото: Гранитный каньон Побужья (из личного архива)

Как бы там ни было, а Бугский каньон - место фантастическое, и удовлетворит многие требования туриста. Во первых, это природная "лечебница": здесь богатые запасы лечебных радоновых вод.

Неподалеку от села Мигия вы найдете целое родоновое озеро. Каменные пороги ландшафтного национального парка "Бугский Гард" являются одной из лучших в Европе естественных трасс для рафтинга. Отвесные же скалы "Актовского" каньона - излюбленное место соревнований спортсменов-скалолазов. Поэтому выбирайте свое и непременно ощутите мощную энергетику украинского "Гранд-каньона".

Хотин на границе Буковины и Подолья

Как только вы окажетесь на этом замковом подворье, конечно, вас охватит гордость и чувство величия. Место к этому обязывает. Хотин - одна из самых красивых и прекрасно сохранившихся крепостей Украины. Городок и одноименный форт расположились на границе Подолья и Буковины.

Эти земли за свою более чем тысячелетнюю историю входили в десяток княжеств, царств и империй. Но с каждым новым хозяином крепость на берегу Днестра становилась все сильнее и масштабнее.

Фото: Хотин (из личного архива)

Собственно из-за этого Хотин всегда был стратегически важным местом и в торговле, и в обороне, а теперь - в туризме. Это место - одно из семи чудес Украины.

Хотинская крепость прославилась тем, что под ее стенами в 1621 году произошло важное сражение между турками и объединенной казачьей и польской армией. Победная Хотинская битва тогда остановила османскую экспансию. И кто знает, если бы не этот знаменитый бой, какой была бы Восточная Европа сейчас! И была бы независимая Украина?

Остров Березань: уникальное греческое наследие

Греческое наследие Николаевщины. Этот древний остров, который лежит в водах Днепра и Черного моря недалеко от курортного города Очаков, видел столько исторических и переломных моментов в истории формирования Украины, что трудно сразу представить!

Когда-то этот выступ ракушняка был соединен с берегом естественным мостом. А ходили по этому мосту древние греки. Те, что обживали историческую Николаевщину еще в 7 веке до нашей эры.

Фото: Остров Березань (из личного архива)

В те времена Березань - бывшее античное поселение Борисфен. Классический средиземноморский торговый городок. А так, уже чуть позже, во времена первой мировой, здесь располагался мощный стратегический форт. Кстати, фортом еще можно прогуляться. Вернее тем, что от него осталось.

И современных туристов больше всего он привлекает своим одиночеством. Ведь добраться острова Березань можно только по воде, и даже в теплый курортный сезон там легко уединиться.

Тустань: старинный сальный форт на Львовщине

Издалека Тустань напоминает мне окаменевшего дракона, что прилег вздремнуть посреди прикарпатских сосен.

Древний скальный форт и одна из первых таможен Украины. Сквозь него когда-то проходил древний соляной путь. На вершине этих острых скал еще в 14 веке существовала военная крепость. И не какая-нибудь сторожка, а прямо таки стратегический объект.

Форт Тустань был одним из въездных ворот на территорию древнего Галицкого княжества. Здесь постоянно дежурили 50 воинов.

Фото: Форт Тустань расположен на западе Украины во Львовской области (из личного архива)

И чтобы выйти/зайти через эдакие скалистые ворота, нужно было отчитаться и заплатить дань.

Я бы очень хотела увидеть его в первоначальном виде, но сейчас это возможно разве представлять. От форта остались одни опоры. Хотя несколько пещер, в которых, вероятно, были склады провизии, или казарменные переходы, я все же нашла. И вы поищите.

Форт Тустань расположен на западе Украины во Львовской области на окраине села Урыч. Теперь там базируется открыт музей. И он открыт в любое время года.

Тузловские лиманы, Одесская область

Дышать полной грудью и научиться "летать". Это однозначно стоит сделать в самом большом лиманном парке Украины. Я называю это место затерянным миром, потому что именно такие ощущения возникают, когда стоишь посреди диких степей и тринадцати разноцветных водоемов. Вся эта красота украшает глубинку Одесской области.

Тузловские лиманы - место уникальное и, кстати, объединяет Украину со всей планетой, ведь это - одна из крупнейших в Европе стоянок мигрирующих птиц. В разное время у лиманов можно повстречать более 200 видов пернатых со всего света. Поэтому обязательно захватите на отдых бинокль.

Фото: Тузловские лиманы (из личного архива)

Пестрые и разноцветные водоросли создают космический рисунок. Кроме того, парк граничит с открытым морем, и пляжная линия здесь тянется на несколько десятков километров.

Конечно, она без гостиниц, ресторанов, а территорию парка охраняют экологи и орнитологи. Впрочем, пятая часть национального парка доступна для отдыха туристов. Поэтому берите палатку и - скорее отправляйтесь за свежими идеями, как сделать нашу страну лучше!

Для киевлян же и гостей столицы мы с командой Tour De Ukraine приготовили особый маршрут. Самое время исследовать его в последние выходные лета!

Напомним, ранее мы писали, почему стоит запланировать поездку на реку Сейм в Сумской области.

Также предлагаем почитать, стоит ли ехать на Голубые озера в Черниговской области.