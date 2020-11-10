Город с высоты, новая мечеть и яркие домики: "секретные" локации Стамбула для яркого уикенда

Фото: Самая большая мечеть Турции – Чамлыджа (Узол и Манько)

Четыре малоизвестных пункта на карте древнего города для изумительных фото

Этой осенью выбор мест для интересного отдыха хоть и небольшой, но одно из самых популярных направлений, Турция, остается доступным и в ноябре. Считается, что идеальным городом в этой стране для посещения в осеннее время является Стамбул.

Это единственный в мире город, который расположен на двух континентах: Азии и Европе. Стамбул – гигантский мегаполис, где живет 16-миллионов людей, и с каждым годом город развивается все активнее. В нем собрано столько достопримечательностей, что туда можно приезжать много раз, и каждый раз открывать новые места и малоизвестные колоритные локации для инстаграмных фото.

Тревел-блогеры Максим Узол и Оля Манько недавно вернулись из Стамбула и делятся с РБК-Украина своими открытиями, что необычного и "непопсового" стоит посмотреть в этом красивом городе.

"Все знают, что в Стамбуле надо посмотреть Голубую мечеть, Айя-Софию, Дворец Топкапы, но мы были во второй раз в этом городе, поэтому искали новые, не раскрученные, но интересные места",- делятся блогеры.

Видео: Путешествие по необычным локациям Стамбула (Youtube.com/Узол і Манько)

Самая большая мечеть Стамбула

Первый пункт путешественников - мечеть Чамлыджа. Это самая большая мечеть Стамбула и всей Турции. Ее открыли только весной 2019 года, поэтому это место - новое и еще не всем известное. Как и у Голубой мечети, в комплексе есть шесть минаретов.

Чамлыджа находится на высоченном холме высотой 268 метров, поэтому мечеть видно почти со всего Стамбула. Чтобы подняться к культовому сооружению, на склоне оборудованы эскалаторы.

Территория мечети – огромная: 57 тысяч квадратных метров, а вмещает святыня больше 60 тысяч прихожан. Внутри мечеть устлана цельным ковром ручной работы. Его размер достигает 17 тысяч квадратных метров. Это самый большой цельный ковёр ручной работы в Турции. А под мечетью обустроена парковка для 3500 авто.

Фото: Мечеть Чамлыджа в Стамбуле (Узол и Манько)

"Масштабы впечатляют: чтобы их оценить, поднимитесь на балкон. Это место невероятное – энергетически и эстетически. К слову, кроме нам, там на тот момент не было ни одного туриста. Хотя вход - бесплатный. Мечеть находится в азиатской части города, в районе Ускюдар. Добираться с центра города - больше часа, но это того стоит", - говорит Оля.

Район разноцветных домиков

Второе место - район разноцветных домиков Балат. Исторически сложилось так, что Балат был главным пристанищем евреев, бежавших от инквизиции. Поэтому до сих пор это место называют еврейским кварталом.

Особенность квартала в том, что в нем много красивых цветных домиков. Это самый старый район Стамбула, в который заходят мало туристов.

Фото: Улица кафе с разноцветными домами (Узол и Манько)

"На самом деле евреев здесь практически не осталось. В конце 19 века было сильное землетрясение, которое вызвало пожары. Тогда большинство деревянных домов сгорели. А евреи переселились в другие районы. Брошенные дома начали заселять курды, цыгане и кочевники. Так район Балат превратился в самый бедный стамбульский район. Хотя так совсем не выглядит", - рассказывает Макс.

Разноцветные домики, творческие кафе, антикварные лавки. Этот район облюбовали творческие люди, и теперь это альтернативное место для туристов.

"В этом районе мы советуем обязательно посетить улицу кафе и улицу со ступеньками. Это самые атмосферные точки в Балате. А вообще по этому району круто просто гулять по узеньким улочкам, не понимая, куда они тебя заведут", - изумляется красоте местности путешественник.

Фото: Улица со ступеньками в районе Балат (Узол и Манько)

"Секретная" цистерна 6 века

Еще одно интересное место - это "секретная" цистерна 6 века под магазином ковров неподалеку от Голубой мечети. То есть, этому "подвалу" с каменными стенами, куда доставлялась вода из рек или собиралась дождевая – полторы тысячи лет.

"Что такое цистерна? Это часть грандиозного византийского водопровода. В этих помещениях с колоннами, больше похожих на подземный дворец, хранили пресную воду для города", - рассказывает Оля.

В Стамбуле когда-то обнаружили более 40 таких старинных цистерн, но не все они в данный момент открыты для туристов. Самая известная и самая большая - цистерна Базилика. Вход туда стоит 30 лир (103 грн).

Цистерна Феодосия - меньше по размеру и не так известна туристам. В ней часто проводят арт-инсталляции современных художников, а каждую субботу - акустические концерты. Вход сюда стоит 20 лир.

И маленькая по размерам и менее известна - это цистерна Филоксена. Цена за вход тоже 20 лир. Кроме того, в Стамбуле есть цистерна-музей, цистерна-лобби отеля и даже цистерна-ресторан.

"Мы же выбрали для посещения "секретную" цистерну под магазином ковров с бесплатным входом. Она маленькая по сравнению с другими. Когда-то владелец, открывая в этом доме магазин ковров, расчищал подвал и случайно наткнулся на эту цистерну. Облагородил ее, сделал здесь галерею. Там каждый желающий может выставлять свои экспонаты. Вход для туристов бесплатный", - говорит Оля.

Византийские цистерны украшены резьбой на нетронутых временем каменных колоннах.

Фото: Самая высокая смотровая площадка - в небоскребе Сапфир (Узол и Манько)

Самая высокая обзорная площадка

Идеальная встреча заката в Стамбуле, по мнению тревел-блогеров, – на самой высокой обзорной площадке небоскреба Сапфир в деловом районе города. Вход - платный, цена за него составляет 38 лир.

"Вид открывается ошеломляющий - на 360 градусов, на весь Стамбул. Площадка располагается на высоте 236 метров, на 55 этаже. Там же есть ресторанчик, где можно заказать турецкий чай и ужин. А можно принести еду с собой к чаю", - советует путешественник.

Внутри небоскреба расположены торговый центр и офисы, а еще 10 этажей находятся под землей. Лифт поднимается на верхние этажи со скоростью 18 км в час, от чего может даже заложить уши.

Смотровая площадка защищена стеклянными стенами со всех сторон. Часть площадки еще и крытая, поэтому в холодную погоду можно сидеть за столиком у стекла и чувствовать себя на вершине мира.

"Лучше приходить сюда вечером и увидеть не только закат, но и как в Стамбуле зажигаются огни. Словно миллион светлячков разбегаются по городу", - восхищается Макс.

Фото: Вечером можно наблюдать, как в Стамбуле зажигаются огни (Узол и Манько)

Блогер советует эту локацию для романтического ужина. По его словам, вряд ли где-то еще есть такой потрясающий вид на город.

В Стамбуле можно почувствовать себя первооткрывателем интереснейших локаций без большого скопления других туристов. Это отличное направление для поездки осенью. Тем более, что спланировать индивидуальное путешествие в Стамбул - проще простого.

Напомним, ранее мы рассказывали про лучшие экскурсии, которые стоит посетить в Турции.

Также сообщалось, что добраться в Стамбул из Украины станет еще проще.