Місто просто здивувало: блогер поділилася несподіваними деталями про "карантинний" Харків

Фото: Харків (gx.net.ua)

Харків – круте та небанальне місто, говорить Маша Себова

Видеоблогер Маша Себова, яка активно подорожує по Україні й за кордоном, розповіла про свою подорож до Харкова.

Блогер вирішила не їхати до Харкова на поїзді. Замість цього вона купила квиток на літак. За її словами, переліт коштував всього лише 500 грн. Квиток обійшовся навіть дешевше, ніж коштує проїзд на поїздах "Інтерсіті".

З аеропорту міста в центр Харкова вона вирішила дістатися на таксі, яке коштувало не більше 3 євро.

"Викликайте таксі не з території аеропорту, а вже вийшовши за шлагбаум", - радить вона. За словами Маші, тоді не доведеться платити таксисту за заїзд на територію аеропорту.

Легендарний Держпром, який "не виглядає на свій вік"

Маша Себова показала своїм підписникам знамениту споруду Держпрому в Харкові. Будівлю вважають одним з перших радянських хмарочосів. Його звели в 1925-1928 роках. Розташований масивний будинок на головній площі міста – площі Свободи.

"Махіна" сама займає гектар. Але найбільш несподіване для мене – Держпрому вже дев'яносто років. Вже точно не виглядає на свій вік", - зазначила вона.

У Харкові – безліч цікавих кафе і ресторанів, які підходять для сніданку після приїзду в місто, говорить Маша Себова.

Фото: Держпром – будівля, яка вражає своїми масштабами (2day.kh.ua)

Ще одне місце, яким пишаються Харків'яни – парк Горького з безліччю атракціонів.

Кілька років тому парк реконструювали, і зараз він виглядає просто чудово, додає блогер. Тут же, трохи в стороні, знаходиться канатна дорога, яку теж неодмінно варто відвідати.

"Впадає в око чистота й доглянутість"

Так звана "Швейцарка" – гора на околиці Харкова. Місце це досить маловідоме серед туристів, зате тут люблять бувати місцеві жителі. Взимку на горі можна кататися на лижах, а влітку – просто насолоджуватися прекрасними видами навколо.

Маша Себова також відвідала ще одне відоме в Харкові місце – Саржин Яр. Виявилося, що тут знаходиться купіль. Коли блогер там побувала, поруч з купіллю засмагало багато людей.

Також Маша Себова помітила, що це місце, як і інші локації Харкова, виглядають акуратними та чистими. Це ж стосується місцевих парків і скверів.

"В очі впадає чистота й доглянутість. Для жителів Харкова це просто кайф", - поділилася враженнями блогер.

Фото: Маша Себова була приємно здивована, побачивши цікаві місця Харкова (kharkov.comments.ua)

Також вона показала дуже знаковий для Харкова дім "Слово", де мешкали відомі письменники, адже у 1928 році його звели спеціально для літераторів.

Жили тут Іван Багряний, Павло Тичина, Микола Куліш та багато інших легендарних особистостей. На жаль, довго пожити тут вони не встигли: під час СРСР письменники піддалися жорстоким репресіям, нагадує блогер.

Звичайно, це далеко не всі цікаві місця Харкова, які відвідала і радить побачити Маша Себова.

"Харків – крутий, небанальний. Рекомендую!", - резюмувала вона.

Більше дивіться у відео:

Відео: Що подивитися в Харкові (YouTube.com/Маша Себова)

Нагадаємо, раніше Маша Себова розповіла про свій перший переліт під час карантину.

Також пропонуємо подивитися відео про те, що відбувається на пляжах Одеси й Затоки.