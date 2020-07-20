Город просто удивил: блогер поделилась неожиданными деталями о "карантинном" Харькове

Фото: Харьков (gx.net.ua)

Харьков – крутой и небанальный город, говорит Маша Себова

Видеоблогер Маша Себова, которая активно путешествует по Украине и за рубежом, рассказала о своем путешествии в Харьков.

Блогер решила не ехать в Харьков на поезде. Вместо этого она купила билет на самолет. По ее словам, перелет стоил всего лишь 500 грн. Билет обошелся даже дешевле, чем стоит проезд на поездах "Интерсити".

Из аэропорта города в центр Харькова она решила добраться на такси, которое стоило не более 3 евро.

"Вызывайте такси не с территории аэропорта, а уже выйдя за шлагбаум", - советует она. По словам Маши, тогда не придется платить таксисту за заезд на территорию аэропорта.

Легендарный Госпром, который "не выглядит на свой возраст"

Маша Себова показала своим подписчикам знаменитое здание Госпрома в Харькове. Здание считается одним из первых советских небоскребов. Его возвели в 1925-1928 годах. Располагается массивное здание на главной площади города – площади Свободы.

"Махина" сама занимает гектар. Но самое неожиданное для меня – Госпрому уже девяносто лет. Уж точно не выглядит на свой возраст", - отметила она.

В Харькове – множество интересных кафе и ресторанов, которые подходят для завтрака после приезда в город, говорит Маша Себова.

Фото: Госпром – здание, которое поражает своими масштабами (2day.kh.ua)

Еще одно место, которым гордятся Харьковчане – парк Горького со множеством аттракционов.

Несколько лет назад парк реконструировали, и сейчас он выглядит просто прекрасно, добавляет блогер. Здесь же, чуть в стороне, находится канатная дорога, которую тоже непременно стоит посетить.

"В глаза бросается чистота и ухоженность"

Так называемая "Швейцарка" – гора на окраине Харькова. Место это довольно малоизвестное среди туристов, зато здесь любят бывать местные жители. Зимой на горе можно кататься на лыжах, ну а летом – просто наслаждаться прекрасными видами вокруг.

Маша Себова также посетила еще одно известное в Харькове место – Саржин Яр. Оказалось, что здесь находится купель. Когда блогер там побывала, рядом с купелью загорало много людей.

Также Маша Себова заметила, что это место, как и другие локации Харькова, выглядят аккуратными и чистыми. Это же касается местных парков и скверов.

"В глаза бросается чистота и ухоженность. Для жителей Харькова это просто кайф", - поделилась впечатлениями блогер.

Фото: Маша Себова была приятно удивлена, увидев интересные места Харькова (kharkov.comments.ua)

Также она показала очень знаковый для Харькова дом "Слово", где жили известные писатели, ведь в 1928 году его возвели специально для литераторов.

Жили здесь Иван Багряный, Павел Тычина, Николай Кулиш и многие другие легендарные личности. К сожалению, долго пожить здесь они не успели: во время СССР писатели поддались жестоким репрессиям, напоминает блогер.

Конечно, это далеко не все интересные места Харькова, которые посетила и советует увидеть Маша Себова.

"Харьков – крутой, небанальный. Рекомендую!", - резюмировала она.

Больше смотрите в видео:

Видео: Что посмотреть в Харькове (YouTube.com/Маша Себова)

Напомним, ранее Маша Себова рассказала о своем первом перелете во время карантина.

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