Німеччина спростила правила в'їзду: чи дозволять поїздки українцям

Німеччина до пандемії була однією з популярних серед українців країн для туристичних поїздок. Днями в країні пом'якшили умови в'їзду для іноземців, які повністю вакциновані або перехворіли.

У країні заявили про те, що третя хвиля епідемії "зломлена", а вакцинацію всім охочим почнуть проводити з 7 червня.

Втім, Німеччина поки не поспішає відкритися для міжнародного туризму - готелям досі не дозволяють приймати "нетермінових" мандрівників. Туристам з України в'їзд залишається закритим.

При цьому кількість іноземних туристів у 2020 році зменшилася на 64%. А ВВП Німеччини, згідно з даними німецького Інституту економіки, за час пандемії скоротився на 250 млрд євро.

Ситуація з коронавірусом у Німеччині

З 16 грудня в Німеччині оголосили суворий локдаун, який періодично продовжували і пом'якшували на регіональному рівні. Хоча кордони країна повністю не закривала, з туристичною метою відвідування досі не дозволяється. В'їжджати до Німеччини з країн з груп ризику дозволяють тільки з нагальних причин - наприклад, по роботі або для лікування.

Фото: Архітектура в Німеччині (pixabay.com)

За даними Інституту Роберта Коха станом на 14 травня, Україна віднесена до категорії країн з підвищеним ризиком.

Скасування карантину і тесту з 13 травня для іноземців, які повністю прищепилися від коронавірусу або перехворіли COVID, не поширюється на громадян, які приїжджають до Німеччини з країн групи ризику і з високим рівнем поширення нових штамів коронавірусу.

Від карантину звільнять тих, хто прибуває з регіонів з низьким рівнем поширення вірусу – з показником захворюваності від 50 до 200 випадків за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Вимога пред'явити негативний тест на COVID залишається в силі.

Іншим прибулим необхідно вирушити на карантин з можливістю здати ПЛР-тест через п'ять днів.

Фото: Пам'ятки Німеччини приваблюють туристів (pixabay.com)

Які перспективи відкриття Німеччини для туристів з України

Більшість держав ЄС в питанні відкриття кордонів покладаються і на темпи вакцинації місцевого населення, і впровадження "COVID-паспортів".

За даними Our World in Data, станом на 19 травня 2021 року повну вакцинацію (дві дози) пройшли 13% населення Німеччини.

Які перспективи відкриття Німеччини для туристів з України у зв'язку з темпами вакцинації? C таким питанням РБК-Україна звернулося до посольства України в Німеччині.

3 травня 2021 року Єврокомісія запропонувала державам-членам ЄС послабити існуючі обмеження на в'їзд до ЄС для поїздок несуттєвого характеру, насамперед йдеться про поїздки з туристичною метою, відповіли у відомстві.

Фото: Посол України в Німеччині Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)

При цьому береться до уваги прогрес в кампаніях вакцинації і розвиток епідеміологічної ситуації у відповідних країнах світу.

"Станом на 14 травня 2021, уряд Німеччини не оприлюднив жодної інформації щодо зміни режиму в'їзду іноземних громадян з туристичною метою, зокрема українських", - зазначив посол України у Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник.

Актуальним також залишається рішення німецького уряду, за яким готелям та іншим місцям проживання надавати послуги ночівлі дозволяється виключно для важливих поїздок.

"Пропозиції проживання з ночівлею під час туристичних поїздок забороняються",- уточнили у відомстві.

Чи може Німеччина відкритися раніше інших країн ЄС



Деякі країни Європи відкриваються для туризму раніше, ніж таке рішення приймуть в ЄС. Наприклад, для українців відкрилася Греція, дозволили в'їзд на Кіпр, Франція планує ввести "ковід-паспорти" першою серед країн Євросоюзу. Але в Німеччині подібних планів поки не озвучували.

"Станом на зараз, уряд ФРН не оприлюднив жодних заяв такого характеру. Якщо відповідні рішення будуть прийняті, і вони стосуватимуться громадян України, така інформація оперативно буде розміщена на офіційній сторінці Посольства України у ФРН за посиланням",- уточнили в посольстві.

На яких умовах можуть пустити українців

На питання, чи проходять сьогодні переговори на дипломатичному рівні про допуск українських туристів в Німеччину на умовах ПЛР-тестування на коронавірус або ж на основі "COVID-паспортів", в посольстві відповіли:

"Посольство України у ФРН регулярно проводить переговори з німецькою стороною про готовність України до впровадження "ковід-паспортів" за європейськими критеріями та вжиття заходів для якнайшвидшого відновлення можливостей для українських туристів подорожувати до Німеччини".

Фото: готелям в Німеччині заборонено селити туристів (pixabay.com)

До слова, з 13 травня без проходження карантину після пред'явлення негативного тесту на COVID до Німеччини можуть в'їжджати особи, які були повністю щеплені затвердженими в ЄС вакцинами. З моменту отримання другої дози має пройти від 14 днів. Крім того, вакциновані особи не повинні мати ніяких симптомів захворювання.

Також пом'якшення правил стосується тих, хто одужав. Такими вважаються ті, хто може пред'явити позитивний ПЛР-тест, який був зроблений щонайменше 28 днів і не більше 6 місяців тому, і при цьому не має ніяких відповідних симптомів.

Прибулі особи з регіонів високого ризику, як і раніше, зобов'язані піти на 10-денний карантин. Україна продовжує перебувати в переліку країн з високим ризиком захворювання.

Нагадаємо, ми писали, коли Естонія може відкритися для туристів.

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