ПЛР-тести та самоізоляція. Коли Естонія може відкритися для туристів

У посольстві пояснили, від чого залежить послаблення правил для мандрівників

Естонія - одна з країн, які до пандемії користувалися популярністю серед українців. Найчастіше туди їздили в екскурсійні тури, об'єднуючи поїздку з відвідуванням Литви, Латвії та нерідко - Фінляндії. Також з появою вигідних бюджетних авіаперельотів в країни Балтії, вікенд в Естонії став звичайною справою для багатьох наших туристів.

Країна ввела карантинні обмеження навесні 2020 року, з поширенням пандемії COVID в країнах Європи. З того періоду і по сьогоднішній день, міжнародні туристичні поїздки до країни фактично зупинені.

За даними Enterprise Estonia (EAS), доходи Естонії від туризму впали на 63% або 1,3 мільярда євро у 2020 році, склавши 763 мільйони євро.

"Очевидно, що особливо в маленькій країні наше процвітання або його відсутність залежить в першу чергу від того, якою мірою ми можемо продавати товари й послуги за межами Естонії", - заявила Лійна Марія Лепік, директор Естонської ради з туризму.

Експорт туристичних послуг, тобто витрати іноземців в Естонії, у 2020 році принесли 517 мільйонів євро. Це на 67% або 1,04 мільярда євро менше у порівнянні з 2019 роком. Доходи від експорту туристичних послуг фактично повернулися на рівень 1999 року, йдеться у публікації.

Коли Естонія може відкритися для туристів

Недавно в Естонії під час кампанії з вакцинації вирішили більше не ділити населення країни на вікові групи.

З 17 травня в країні почали імунізувати всіх бажаючих, включаючи людей у віці від 16 до 49 років. Вакцини будуть розподіляти за принципом щільності населення: наприклад, в Таллінн направлять більше вакцин, ніж у місто Пайде.

Фото: Туризм в Естонії значно постраждав під час пандемії (pixabay.com)

За даними Our World Data, станом на другу половину травня 2021 року повну вакцинацію (дві дози) пройшли 13,4% населення Естонії або 178 тисяч громадян. Кількість введених доз становить 578 тисяч. Всього в країні заразилися COVID понад 127 тисяч людей, 118 тисяч одужали, а більше тисячі - померли.

У питанні відкриття кордонів практично всі держави ЄС, крім "COVID-паспортів", покладаються й на темпи вакцинації місцевого населення. Які перспективи відкриття Естонії для туристів з України, враховуючи те, що незабаром в Естонії буде можливість пройти вакцинацію проти COVID всім бажаючим? C таким питанням РБК-Україна звернулося до Посольства України в Естонії.

У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції, на сьогодні в Естонії діють обмеження при в'їзді в країну як для громадян країн-членів ЄС, так і для громадян третіх країн, включаючи Україну, відповіли у відомстві.

"За інформацією естонських офіційних осіб, пом'якшення або зняття обмежень на в'їзд в Естонію для громадян інших країн, що прибувають в країну з туристичною метою, буде можливим після стабілізації епідеміологічної ситуації в Естонії, а також з введенням "СOVID-паспортів" в ЄС. Зараз в Естонії триває тестування естонської версії "СOVID-паспорта"? — зазначила РБК-Україна посол України в Естонії Мар'яна Беца.

Фото: Посол України в Естонії Мар'яна Беца (mfa.gov.ua)

Вона нагадала, що на цю мить "несуттєві" поїздки в Естонію з України заборонені. Дозволено в'їзд тим, у кого є дозвіл на проживання в країні (Elamisluba) а також членам сімей таких громадян.

Дозволяється в'їзд до Естонії тим, у кого є дозвіл на проживання в країнах ЄС, шенгенських державах, Великобританії та Північної Ірландії та ряді інших держав. Також в Естонію можуть прибувати "іноземні громадяни без симптомів, які їдуть на роботу або навчання".

Як виняток до Естонії можна їхати також перевізникам товаром і тим, хто займається міжнародними пасажирськими перевезеннями, дипломатам і гостям, які їдуть з питань міжнародного військового співробітництва.

Крім того, у якості винятку Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії, може дозволити перетин державного кордону з метою в’їзду в Естонію іноземцям, які не мають симптомів COVID-19, "на підставі обґрунтованого спеціального клопотання до Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії".

Фото: Ті, хто їде до Естонії на роботу і навчання, мають пройти 10-денну самоізоляцію (pixabay.com)

На питання, чи проходять сьогодні переговори на дипломатичному рівні про допуск українських туристів в Естонії на умовах ПЛР-тестування на коронавірус або ж на основі "COVID-паспортів", у посольстві відповіли:

"У посольстві відсутня інформація про проведення подібних переговорів. За інформацією естонських офіційних осіб, країна розглядатиме питання допуску туристів як з країн-членів ЄС, так і з третіх країн, виключно за умови стабілізації епідеміологічної ситуації в Естонії, а також на підставі директив ЄС. Зокрема, в контексті впровадження "COVID-паспортів".

Правила та умови в'їзду в Естонію сьогодні

Якщо ви підпадаєте під одну з перерахованих вище категорій громадян, яким дозволений в'їзд в Естонію, треба пам'ятати про декілька важливих умов в'їзду.

Всі, хто прибуває в країну, повинні здати ПЛР-тест на коронавірус не більше ніж за 72 години до приїзду, або - відразу при в'їзді в країну у терміновому порядку.

Ті іноземці, які приїжджають на роботу або навчання, мають пройти після в'їзду в Естонію потрібно пройти 10-денну самоізоляцію і тест на коронавірус. Ще один тест проходять повторно на шостий день перебування в країні. До слова, таке тестування достроково від самоізоляції не звільняє.

Якщо громадянин в'їжджає в Естонію з країн з підвищеним ризиком COVID, вимога обов'язкової 10-денної самоізоляції буде діяти й у тому випадку, якщо тест виявиться негативним.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли Литва може відкритися для туристів з України.

Також у посольстві РБК-Україна розповіли, як Португалія відкриватиме кордони та відновлювати туризм.