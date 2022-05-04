Німеччина істотно збільшує виплати українцям. Як їх отримати

З 1 червня розмір допомоги складе 449 євро на людину

У Німеччині з 1 червня збільшать розмір допомоги для українських біженців, яких прибуло вже більше 400 тисяч від початку війни. Уряд виділив для українських біженців 2 мільярди євро.

Ставка допомоги для дорослої людини складе 449 євро - нові суми соціальної допомоги зрівняють з виплатами для німецьких безробітних, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на DW.

Яку допомогу отримують біженці в Німеччині

З моменту, коли біженці з України в Німеччині просять державну підтримку у вигляді соціальних виплат або житла, реєстрація обов'язкова. Звертатися потрібно в центри прийому або поліцію.

Фото: допомогу можна отримати після реєстрації (gettyimages.com)

Нинішній розмір соціальної допомоги - 367 євро на дорослого і трохи менше 300 євро на дитину - розрахований на потреби в харчуванні та одязі, а також побутові витрати, включаючи мобільний зв'язок. Матір з двома дітьми отримує близько 930 євро.

Соціальну допомогу для задоволення базових потреб отримують тільки ті, хто не може покрити витрати на життя за рахунок власних коштів і майна. При перевірці враховуються доходи і майно, до яких є доступ.

Активи в Україні вважаються такими, які зараз продати неможливо, тому їх не враховують. А ось айфони або інші дорогі речі деякі українські біженці в Німеччині все ж ховають глибше у валізи.

Як знайти безкоштовне житло в країні

На житло суми соціальної допомоги не розраховані. Німеччина при цьому забезпечує українських біженців соціальним житлом. У великих містах з вільних варіантів розселення залишилися загальні приміщення - наприклад, спортзали шкіл з розкладачками. Тому влада розподіляє в будь-яку федеральну землю, де є місця, а відмовитися біженці від такого житла не можуть.

Тимчасове житло пропонують і приватні особи - на сайтах www.unterkunft-ukraine.de та airbnb.org.

Тим часом, деякі міста надають українцям, які втекли від війни, субсидії для оренди житла, щоб людям не довелося жити в гуртожитках. Розмір субсидій відрізняється залежно від регіону.

Фото: Соціальні виплати "прив'язують" біженця до місця проживання (gettyimages.com)

У невеликих містечках біля Бонна ліміт субсидії на квартиру на 80 квадратних метрів для сім'ї з трьох осіб становить близько 600 євро - без комунальних послуг, які покриваються соціальними відомствами окремо. У більш віддалених районах субсидія - близько 450 євро, розповіли експерти DW.

Українським біженцям радять реєструватися на отримання соціальної допомоги тільки в тій громаді, де вони збираються знайти житло на тривалий термін і отримати на нього субсидію, тому що вона стає місцем формальної "прописки".

Якщо українці знайдуть роботу і не отримуватимуть соціальні виплати, то вони можуть вільно обирати місце проживання.

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