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Германия существенно увеличивает выплаты украинцам. Как их получить

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Среда 04 мая 2022 13:35
Германия существенно увеличивает выплаты украинцам. Как их получить Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

С 1 июня размер помощи составит 449 евро на человека

В Германии c 1 июня увеличат размер пособия для украинских беженцев, которых прибыло уже больше 400 тысяч с начала войны. Правительство выделило для украинских беженцев 2 миллиарда евро.

Ставка помощи для взрослого человека составит 449 евро - новые суммы социальной помощи сравняют с выплатами для немецких безработных, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на DW.

Какое пособие получают беженцы в Германии

С момента, когда беженцы из Украины в Германии просят государственную поддержку в виде социальных выплат или жилья, регистрация обязательна. Обращаться нужно в центры приема или полицию.

Германия существенно увеличивает выплаты украинцам. Как их получить

Фото: Помощь можно получить после регистрации (gettyimages.com)

Нынешний размер социальной помощи - 367 евро на взрослого и чуть меньше 300 евро на ребенка - рассчитан на потребности в питании и одежде, а также бытовые расходы, включая мобильную связь. Мать с двумя детьми получает около 930 евро.

Социальную помощь для удовлетворения базовых потребностей получают только те, кто не может покрыть траты на жизнь за счет собственных средств и имущества. При проверке учитываются доходы и имущество, к которым есть доступ.

Активы в Украине считаются такими, которые сейчас продать невозможно, поэтому их не учитывают. А вот айфоны или другие дорогостоящие вещи некоторые украинские беженцы в Германии все же прячут поглубже в чемоданы.

Как найти бесплатное жилье в стране

На жилье суммы социальной помощи не рассчитаны. Германия при этом обеспечивает украинских беженцев социальным жильем. В больших городах из свободных вариантов расселения остались общие помещения – например, спортзалы школ с раскладушками. Поэтому власти распределяют в любую федеральную землю, где есть места, а отказаться беженцы от такого жилья не могут.

Временное жилье предлагают и частные лица – на сайтах www.unterkunft-ukraine.de и airbnb.org.

Между тем, некоторые города предоставляют украинцам, бежавшим от войны, субсидии для аренды жилья, чтобы людям не пришлось жить в общежитиях. Размер субсидий отличается в зависимости от региона.

Германия существенно увеличивает выплаты украинцам. Как их получить

Фото: Социальные выплаты "привязывают" беженца к месту проживания (gettyimages.com)

В небольших городках возле Бонна лимит субсидии на квартиру в 80 квадратных метров для семьи из трех человек составляет около 600 евро - без коммунальных услуг, которые покрываются социальными ведомствами отдельно. В более отдаленных районах субсидия - около 450 евро, рассказали эксперты DW.

Украинским беженцам советуют регистрироваться на получения социальной помощи только в той общине, где они собираются найти жилье на длительный срок и получить на него субсидию, потому что она становится местом формальной "прописки".

Если украинцы найдут работу и не будут получать социальные выплаты, то они могут свободно выбирать место проживания.

Напомним, мы писали, что украинцы укрепляют экономику Польши.

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