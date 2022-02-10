Гавань під водою: турецький дайвер випадково знайшов античне місто

Вчені з'ясували, що колони були частиною гавані, що належить стародавньому місту Атарнею

Турецький інженер під час занурення біля берегів Дікілі в Егейському морі знайшов під водою гавань стародавнього міста.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Hurriyetdailynews.com.

39-річний інженер Денем Орхун, який працює в музичній компанії в США, натрапив на круглі колони під водою під час занурення біля берегів Дікілі.

Вчені з'ясували, що колони були частиною гавані, що належала древньому місту Атарней, яке було засноване Акалі, після того, як зображення артефактів були показані групі розкопок, що працювала в древньому місті Пергам.

Після відкриття цей район був оголошений об'єктом, що охороняється.

Фото: Місто Дікілі (wikipedia.org)

У рішенні, опублікованому в "Офіційному віснику" (Official Gazette), вказувалося, що "гавань є архітектурною знахідкою, що вказує на те, що морська діяльність, що велася з античного періоду, тривала навіть після топографічних змін, що сталися внаслідок тектонічних рухів".

Історики стверджують, що місто Атарней розквітло в четвертому столітті до нашої ери, коли воно було резиденцією уряду Гермія, друга Арістотеля, який правив територією від Атарнея до Ассоса.

Місто було покинуте жителями у першому столітті до нашої ери, можливо, після спалаху невідомої епідемії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Перу виявлено стародавні поховання 15-16 століть.