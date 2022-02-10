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Гавань под водой: турецкий дайвер случайно обнаружил античный город

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Четверг 10 февраля 2022 18:50
Гавань под водой: турецкий дайвер случайно обнаружил античный город Фото: Дайвер случайно обнаружил античный город (unsplash.com/olga-tsai)
Автор: Евгения Тугушева

Ученые вияснили, что колонны были частью гавани, принадлежащей древнему городу Атарней

Турецкий инженер во время погружения у берегов Дикили в Эгейском море обнаружил под водой гавань древнего города.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Hurriyetdailynews.com.

39-летний инженер Денем Орхун, работающий в музыкальной компании в США, наткнулся на круглые колонны под водой во время погружения у берегов Дикили.

Ученые выяснили, что колонны были частью гавани, принадлежащей древнему городу Атарней, который был основан Акали, после того, как изображения артефактов были показаны группе раскопок, работавшей в древнем городе Пергам.

После открытия этот район был объявлен охраняемым объектом.

Гавань под водой: турецкий дайвер случайно обнаружил античный город

Фото: Город Дикили (wikipedia.org)

В решении, опубликованном в "Официальном вестнике" (Official Gazette), указывалось, что "гавань является архитектурной находкой, указывающей на то, что морская деятельность, которая велась с античного периода, продолжалась даже после топографических изменений, произошедших в результате тектонических движений".

Историки утверждают, что город Атарней расцвел в четвертом веке до нашей эры, когда он был резиденцией правительства Гермия, друга Аристотеля, правившего территорией от Атарнея до Ассоса.

Город был покинут жителями в первом веке до нашей эры, возможно, после вспышки неизвестной эпидемии.

Напомним, ранее мы писали, что в Перу обнаружено древние захоронения 15-16 веков.

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