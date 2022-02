200 хребців на стеблах очерету. У Перу виявлено давні поховання 15-16 століть

Дослідження опублікували в археологічному журналі Antiquity

Згідно з новим дослідженням, опублікованим в археологічному журналі Antiquity, у Перу було виявлено майже 200 хребців, нанизаних на очеретяні стовпи, що свідчить про унікальний спосіб похоронного ритуалу в долині Чинча. Про це повідомляє CNN Travel.

Міжнародна група дослідників, що працює в долині Чинча на південному узбережжі Перу, виявила, що на кожному стеблі, як правило, були хребці однієї людини.

Вчені вважають, що кістки дорослих та підлітків належали індіанцям Чинча та відносяться до 1450 та 1650 роками. У той період територію сучасного Перу захопили європейські колонізатори, а місцеві цивілізації занепали.

До їхнього приходу тут було королівство Чинча. 1476 року воно увійшло до складу Інкської імперії, а коли цей регіон захопили, населення різко скоротилося.

Джейкоб Л. Бонгерс, провідний автор дослідження та старший науковий співробітник у галузі археології в Університеті Східної Англії у Сполученому Королівстві, сказав, що "часи були дуже неспокійними для жителів долини Чинча". За його словами, розграбування могил корінних жителів було поширене в долині. Колонізатори шукали у похованнях золоті та срібні предмети.

