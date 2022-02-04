ru ua
Пт, 04 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

200 хребців на стеблах очерету. У Перу виявлено давні поховання 15-16 століть

Новость на русском →
П'ятниця 04 лютого 2022 09:38
200 хребців на стеблах очерету. У Перу виявлено давні поховання 15-16 століть Фото: У Перу знайшли стародавні поховання XV-XVII століть (unsplash.com/agnies-zkam)
Автор: Євгенія Тугушева

Дослідження опублікували в археологічному журналі Antiquity

Згідно з новим дослідженням, опублікованим в археологічному журналі Antiquity, у Перу було виявлено майже 200 хребців, нанизаних на очеретяні стовпи, що свідчить про унікальний спосіб похоронного ритуалу в долині Чинча. Про це повідомляє CNN Travel.

Міжнародна група дослідників, що працює в долині Чинча на південному узбережжі Перу, виявила, що на кожному стеблі, як правило, були хребці однієї людини.

Вчені вважають, що кістки дорослих та підлітків належали індіанцям Чинча та відносяться до 1450 та 1650 роками. У той період територію сучасного Перу захопили європейські колонізатори, а місцеві цивілізації занепали.

До їхнього приходу тут було королівство Чинча. 1476 року воно увійшло до складу Інкської імперії, а коли цей регіон захопили, населення різко скоротилося.

Джейкоб Л. Бонгерс, провідний автор дослідження та старший науковий співробітник у галузі археології в Університеті Східної Англії у Сполученому Королівстві, сказав, що "часи були дуже неспокійними для жителів долини Чинча". За його словами, розграбування могил корінних жителів було поширене в долині. Колонізатори шукали у похованнях золоті та срібні предмети.

Радіовуглецеве датування, проведене дослідницькою групою, показує, що нанизування хребта на очеретяні стовпи відбулося після початкового поховання тіл.

"Ці "хребці на стовпах", ймовірно, були зроблені для реконструкції мертвих у відповідь на розграбування могил", — сказав Бонгерс. "Наші результати показують, що хребці на стовпах є прямою, ритуальною і місцевою відповіддю на європейський колоніалізм".

Для корінних народів долини Чинча недоторканність тіла після смерті вважалася священною. Згідно з дослідженням, давнє населення регіону, зокрема народ Чинчорро, розробило перші відомі науці технології муміфікації. Це було за тисячоліття до того, як подібну практику освоїли давні єгиптяни.

Коли могили з муміями в гористій місцевості Анд були знищені європейськими колонізаторами, групи корінних народів урятували все, що могли, зі знищених останків, щоб зробити нові ритуальні предмети.

Знайдені артефакти в долині Чинча свідчать про конфлікт між місцевим населенням та європейцями, підсумував доктор Джейкоб Л. Бонгерс.

Нагадаємо, раніше ми писали, що археологи в Єгипті знайшли унікальну гробницю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Перу археологические раскопки Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ольга Орєхова
Порти, море та колорит північної Європи. Чому Ґданськ не схожий на інші міста Польщі
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Олександра Панамарчук
В Будапешт на вихідні. З чого почати знайомство з містом під час зимової подорожі
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Сергій Панченко
Баланс природи. Що таке національні парки та чому їх рідко відвідують туристи
Сергій Панченко
доктор біологічних наук, доцент
Всі точки зору