Флот диктатора. США залишили без запчастин літаки, на яких літає Лукашенко

У рамках чергових санкцій літаки, на яких літає самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, США залишили без запчастин.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Avianews.com.

Уточнюється, що аналогічні обмеження почали діяти й для державної белавіакомпанії "Белавіа". Зараз це єдиний білоруський авіаперевізник, який здійснює регулярні рейси.

Видання проаналізувало, які санкції були введені щодо білоруської авіації й бортів Лукашенка.

"Авіаційні" санкції Бюро промисловості та безпеки США 24 лютого ввело спочатку для російських авіакомпаній, а з 2 березня їх поширили й на Білорусь, яка надавала країні-окупанту територію для вторгнення в Україну.

Тепер для постачання запасних частин до літаків фірми Boeing та інших виробників з часткою американських комплектуючих необхідно отримати особливу ліцензію. Однак, за даними avienews, зробити це зараз фактично неможливо.

Такі обмеження серйозно вплинуть на флот "Бєлавіа".

"Сім з 12 її літаючих літаків - це Boeing 737. Ще п'ять повітряних суден - бразильські Embraer, які мають значну частку американських деталей", - йдеться в публікації.

З яких літаків складається флот Лукашенка

Флот Лукашенка, на якому він літає на переговори в Росію, складається з двох літаків виробництва США — Boeing 737-800 і Boeing 767.

Фото: Один з літаків флоту Лукашенка (the-village.me)

Щоб вони могли літати, запчастини для них доведеться закуповувати нелегально на чорному ринку. Раніше білоруський диктатор літав на радянському Ту-154. Однак він вибрав американські літаки як більш комфортні та безпечні, пишуть в Avienews.

"Найшикарнішим у флоті Лукашенка є Boeing 767. На цьому авіалайнері раніше літав президент Туркменістану Сапармурат Ніязов, відомий як Туркменбаші. Після смерті Ніязова у 2006 році авіалайнер став на стоянку, а потім його викупив білоруський уряд для перевезень Лукашенка", — пояснюють у виданні.

В оформленні салону Boeing 767 в кращих традиціях диктаторських режимів використовувалася натуральна шкіра і цінні породи дерева, а сантехніка в душовій і туалетах виконана з використанням дорогоцінних металів і каменів.

Нагадаємо, МАУ хоче відновити польоти за кордоном.

Також з 25 березня перельотів між В'єтнамом і РФ більше не буде.