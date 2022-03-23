Закрите небо ще однієї країни. Популярна авіакомпанія призупиняє рейси в Росію

З 25 березня перельотів між В'єтнамом і РФ не буде

В'єтнамська авіакомпанія Vietnam Airlines призупиняє регулярні рейси в Росію з 25 березня. Національний перевізник не буде виконувати польоти до "подальшого повідомлення".

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Призупинення регулярних рейсів було пов'язано з переглядом процедур, вимог і правил, пов'язаних з виконанням польотів до Росії", - повідомили в авіакомпанії В'єтнамському інформаційному агентству (VNA).

Пасажирам, які забронювали квитки, відшкодують їхню вартість або перенесуть кошти на інші рейси.

Фото: Рейси в Росію призупинять з 25 березня (unsplash.com/tron-le)

На даний час Vietnam Airlines – єдина авіакомпанія країни, яка здійснює польоти в Росію.

Зазначається, що В'єтнам досі не засудив вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, США наклали нові санкції на літаки РФ, серед них - борт Абрамовича.