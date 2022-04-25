У Європі очікуються масові скасування авіарейсів: у чому причина

Вже в травні в Європі можуть відбутися масові скасування рейсів. Така проблема виникне через те, що Польща не може досягти угоди з авіадиспетчерами щодо фінансових виплат та умов роботи.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

Уточнюється, що польська влада не змогла прийти до згоди з авіадиспетчерами в суперечці про оплату та інші умови. Через це можуть не відбутися дві третини запланованих на травень вильотів з аеропортів Варшави.

У травні два аеропорти у Варшаві повинні були обслужити в середньому понад 500 рейсів на день. Однак із загального числа диспетчерів, що працюють у Варшаві (206 осіб), 180 вирішили звільнитися, не погоджуючись працювати на нових умовах. У профспілці пояснили, що скорочення зарплат авіадиспетчерам, а також збільшення робочого часу неприпустимі.

У профспілці заявили, що" борються за безпеку і повернення культури праці", а атмосфера довіри "створюється, а не купується".

Перебої в польотах торкнуться не тільки Польщі

За даними європейських ЗМІ, перебої в польотах торкнуться не тільки рейсів в і з Польщі, а й тих бортів, які проходять через повітряний простір цієї країни. Такі проблеми можуть початися вже з 1 травня.

Однак очікується, що переговори з авіадиспетчерами найближчим часом відновляться. І, можливо, консенсус буде знайдений.

Європейська організація з безпеки повітряної навігації (Євроконтроль) повідомляла агентству Reuters, що управління цивільної авіації Польщі значно скоротить кількість польотів у повітряному просторі країни, якщо угода не буде досягнута.

Переговори між профспілкою авіадиспетчерів і профільними відомствами тривають з початку квітня. Працівники вимагають підвищення заробітної плати та змін у правилах техніки безпеки та праці.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, коментуючи суперечку, заявив, що польський уряд готовий до "далекоглядного компромісу", щоб покласти край протистоянню між авіадиспетчерами й владою цивільної авіації Польщі.

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