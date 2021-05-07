Європа готується до відкриття кордонів: коли дозволять в'їзд українцям

Після майже року закриття кордонів Європейський Союз може відкритися для туристів. Відповідно до плану, оприлюдненого днями, в'їзд можуть дозволити вакцинованим мандрівникам і гостям з країн з низьким рівнем інфікування COVID.

У зв'язку з тим, що кампанія з вакцинації триває і далі, в ЄС також хочуть пом'якшити правила потрапляння країн до списку "безпечних". Очікується, що мандрівники з цих держав не будуть проходити карантин по прибуттю в країни Європи. Швидкість прийняття такого рішення залежатиме від того, як швидко європейські країни підпишуть цю пропозицію. Але які держави будуть вважатися безпечними за новими критеріями (які поки не затвердили, а тільки запропонували) - поки невідомо.

Крок до відкриття кордонів продиктований тим, що про великі плани на туризм вже заявила більшість країн Європи, повідомляє CNN. Так, минулого місяця в Греції оголосили, що практично всіх повністю вакцинованих або протестованих на COVID мандрівників готові приймати в країні з середини травня. Втім, таке рішення ще не прийнято офіційно.

Як пропонує пускати туристів Європа

В опублікованих Європейською комісією пропозиціях говориться, що туристи мають бути вакциновані за 14 днів до прибуття вакциною з затвердженого списку, включаючи BioNTech /Pfizer, Oxford University/AstraZeneca, Johnson & Johnson і Moderna.

Фото: Туристів до ЄС хочуть пускати на основі "паспортів вакцинації" (pixabay.com)

"Держави-члени можуть також поширити цю дію на тих, хто вакцинований вакциною зі списку ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях", - уточнюється в заяві Єврокомісії.

В основі плану - так званий "цифровий зелений сертифікат", який буде слугувати доказом вакцинації або наявності імунітету до коронавірусу і дозволить подорожувати через внутрішні та зовнішні кордони Європейського Союзу.

Крім того, запропонували також змінити спосіб, за яким в ЄС вирішують, які країни знаходяться в його списку "безпечних". Сьогодні тільки мандрівники з семи країн, включаючи Австралію, Нову Зеландію і Руанду, можуть їхати в деякі країни Європи у відпустку без доказу вакцинації або проходження карантину.

"Пропозиція полягає в тому, щоб збільшити поріг кумулятивного числа повідомлень про випадки COVID-19 за 14 днів з 25 до 100 (на 100 000 жителів). Це значно нижче поточного середнього показника по ЄС, який сьогодні становить понад 420", - йдеться в заяві.

"Країни можуть відкриватися, не чекаючи рішення ЄС"

Говорячи про відкриття кордонів країн Європи для туристів, офіційні особи підкреслюють, що таке рішення треба приймати централізовано. Мовляв, відповідна заява має бути зроблена спочатку на рівні Єврокомісії.

У відповідь на запити РБК-Україна в декількох посольствах України в країнах ЄС (Португалії, Італії, Іспанії) підкреслюють, що в цьому питанні дотримуються загальних рекомендацій ЄС. А про відкриття для туризму в Польщі мови поки не йде, зазначив у коментарі РБК-Україна посол України в цій державі Андрій Дещиця.

"Литва, як країна ЄС, у своїх рішеннях керується політикою ЄС щодо карантинних обмежень та відповідними рекомендаціями", - сказав РБК-Україна посол України у Литовській Республіці Володимир Яценківський.

За його словами, пом'якшення карантинних обмежень загальнонаціонального карантину у Литві в першу чергу залежатиме від епідеміологічної ситуації у самій країні, державах ЄС та світу, темпів процесу вакцинації населення та ступеню досягнення колективного імунітету (70% населення країни Литви).

Водночас кожна країна цілком має право прийняти рішення про відкриття й самостійно, говорить РБК-Україна гендиректор мережі турагентств "Поехали с Нами" Олег Кулик.

Фото: Франція хоче ввести паспорти вакцинації першої серед країн ЄС (pixabay.com)

"Є заява ЄС про наміри пускати туристів. Але річ у тому, що чіткої інформації про те, на яких саме умовах пускатимуть і з яких країн, поки немає. Минулого року вже було безліч новин про можливе відкриття країн, але потім ситуація змінювалася. З одного боку, Європа має синхронізувати спільні дії. Але кожна країна може приймати рішення самостійно. Є передумови, що таке рішення може прийняти Греція. Бачимо, що Кіпр вже відкритий. Так, є загальні рекомендації, але кожна країна все ж має право відкритися самостійно",- зазначає він.

Що стосується паспортів вакцинації, то конкретної інформації про це теж поки немає: хоча вже представлений проект такого документа, багато країн продовжують розробляти свої "аналоги" паспортів, говорить Олег Кулик. Приміром, Франція хоче ввести такі документи першою в ЄС.

"Судячи з усього, буде певний гібрид: документ, в якому будуть можливі кілька варіантів. ПЛР-тест, експрес - тест на антиген і так далі. Парадокс у тому, що ЄС – високорозвинені цивілізовані країни, але їх рішення щодо закриття країн – це нонсенс. Ті ж Туреччина і Єгипет відкрилися для туризму, значних спалахів не було. У Туреччині спалах пішов у квітні - в нетуристичний сезон. Екскурсійні тури з України в ЄС займали до пандемії значний відсоток поїздок. Ті, хто займався автобусними турами до Франції, Німеччини, постраждав найбільше", - пояснює експерт.

Дозволити в'їзд туристам може Греція

Все ж в контексті відкриття Європи сьогодні є і позитивні моменти: є надії на відкриття в цьому сезоні як мінімум Греції, говорить Олег Кулик.

Фото: У новому сезоні для туристів з України може відкритися Греція (pixabay.com)

Європейські країни за інтересами українського туриста можна умовно розділити на кілька категорій. Перша - пляжний відпочинок: Італія, Іспанія, Греція. Друга - екскурсійні поїздки: Східна Європа і частково Західна - Чехія, Угорщина, Польща, Словаччина, Франція. З точки зору пляжного відпочинку сьогодні найбільше туристам цікаво, чи відкриються Італія, Іспанія, Греція, каже директор мережі турагентств:

"Саме ці країни до пандемії займали у наших туристів 3-5 місце після Туреччини та Єгипту серед літніх продажів. По Іспанії та Італії ситуація поки не ясна, але Греція дуже хоче відкритися і почати працювати. Пускати туристів там збираються не тільки тих, хто пройшов вакцинацію, а й просто здав ПЛР-тест".

Крім того, є Кіпр, Болгарія, Чорногорія, де умови вже зараз досить лояльні.

"Вони вже почали пускати туристів на порівняно простих умовах. Хорватія і взагалі пішла шляхом "надайте нам хоч який-небудь документ": або ПЛР-тест, або тест на антиген, або довідку про вакцинацію. Тому Європа - різна, умови - теж різні. Сподіваємося на те, що в цьому сезоні буде все ж значно більше країн, які дозволять в'їзд українським туристам", - резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли для туристів з України може відкритися Португалія.

Також повідомлялося, як кордони для туристів відкриватиме Австрія.