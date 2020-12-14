Вперше в історії: на безпечному карибському курорті сталася трагедія з туристкою

На популярному курортному острові Сен-Мартен, який знаходиться в карибському басейні, від укусів акули загинула туристка. Жінка плавала біля популярного пляжу в затоці Орієнт-бей, повідомляє Sky News.

Уточнюється, що жертві було 40 років, після атаки вона не вижила.

Місцева влада приголомшена випадком: раніше біля курортного острова, який належить Франції та Нідерландам, хижаків не помічали.

За словами прес-секретаря місцевої влади Олена Ріоуала, це перший випадок в історії острова.

"Це дуже незвично для цієї частини світу", - повідомив Гевін Нейлор, програмний директор глобальної бази даних з нападів акул.

Він повідомив, що раніше в карибському басейні були зафіксовані два напади акул – на Багамах в 2019 році, а також – один на Кубі. Хижаки наближаються до курортів через те, що там багато туристів.

До речі, в прибережних водах Домінікани, куди масово їдуть українські туристи в цьому сезоні, водяться п'ять видів акул. Вважається, що всі вони безпечні для людей. Найбільші шанси побачити акул під час пірнання – біля півострова Самана.

За останні півстоліття зафіксовано лише один випадок нападу на людину в прибережних водах – в 2010 році знайшли тіло пірнальника поблизу курорту Бока-Чіка.

Фото: Курорт Сен-Мартен (laplayaorientbay.com)

Де останнім часом на туристів нападали акули

Нещодавно стало відомо про напад морського хижака на туристку на єгипетському курорті Марса Алам. 42-річна дайвер з Німеччини пірнала з інструктором і групою інших спортсменів біля рифу, поруч з яким водяться акули.

Відео інциденту опублікувало місцеве видання Mars Times. Після того як туристку відтягли від хижака, її доставили в місцеву лікарню і наклали шви на плече. Також раніше в Єгипті акула напала на українців: постраждала жінка і її син, а також гід, що супроводжував туристів.

За словами губернатора Червоного моря Амра Ханафі, туристку доправили до лікарні у "стабільному стані".

За даними Masr Times, дайвінг в цьому районі був заборонений на три дні губернатором Ханафі. Також був створений комітет для розслідування можливих змін у поведінці акул в цьому районі.

Фото: Дайвінг в Єгипті (pixabay.com)

Також після нападу акули на українських туристів 25 жовтня в Шарм-ель-Шейху глава Агентства з охорони природи Міністерства навколишнього середовища Мохамед Салем повідомляв, що акули, які природним чином мешкають в Червоному морі, є морськими хижаками і наносять серйозні травми при нападі.

"В Єгипті є один з тридцяти найбільш відомих у світі видів акул, які нападають на людей", - зазначив чиновник.

Як убезпечити себе на відпочинку

Туристів попереджають про небезпечні види розваг під час відпочинку. У тому числі – і про можливе запливи акул у прибережні зони, де плавають туристи. Поради, як не потрапити в зуби акули: не купатися вночі, з ранами на тілі, в місцях риболовлі і не запливати за риф.

Якщо все-таки зважилися на екстремальні розваги, то проводити їх необхідно з досвідченими інструкторами в дозволених місцях. Також необхідно оформити спеціальну страховку, яка покриє лікування можливих травм.

Фото: Острів на Карибах (pixabay.com)

Звичайне туристичне страхування не покриває заняття спортом в подорожі, відзначають в страхових компаніях.

Вирушаючи на відпочинок, можна придбати страховий поліс з урахуванням екстремального спорту – він може бути на 20-30% дорожче звичайного туристичного страхування, каже в коментарі РБК-Україна Леся Щербакова, виконавчий директор СК "Провідна".

До екстремального спорту належать: дайвінг, рафтинг, катання на лижах, рафтинг, стрибки з парашутом.

Нагадаємо, раніше ми писали про кращий час для відпочинку в Єгипті взимку.

Також ми розповідали про ціни на тури та головні країни для зимового відпочинку українців.