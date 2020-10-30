Ще одна країна відкрилася для українців: скільки коштують тури і куди можна поїхати

Фото: Мечеть в Узбекистані (pixabay.com)

В Узбекистан найчастіше їдуть за екскурсійним відпочинком

На цьому тижні в Узбекистані відкрили кордони для українських туристів.

Про це в четвер, 29 жовтня, заявив під час брифінгу голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Дуже красиві там місця - Самарканд, Бухара. Країна, яка насправді дуже приваблива, хоча й зараз не дуже популярна серед українських туристів", - сказав Кулеба.

За яким відпочинком їдуть в країну

Узбекистан – держава, розташована у Центральній Азії. Туристи їдуть туди в основному в рамках екскурсійних турів. До програм екскурсій входять походи в мечеті, мавзолеї, музеї. Також пропонується подивитися споруди, зведені на Великому шовковому шляху - відомій торговельный дорозі, яка колись з'єднувала Китай та Середземномор'я.

Відпочинок в Узбекистані традиційно вважається серед наших туристів більш ексклюзивним, ніж масовим. Про це РБК-Україна говорить фахівець з підбору індивідуальних турів Любов Чернега.

"Тури в Узбекистан точно не можна порівняти з відпусткою, скажімо, у Єгипті чи Туреччині. Поїздки в Узбекистан зазвичай насичені відвідуванням відразу декількох локацій, туристи проводять багато часу в храмах, музеях. Це колоритна країна, архітектурно не схожа на інші пострадянські держави", - зазначає турагент.

Також, за її словами, туди їдуть за цікавою гастрономією - спробувати місцеві страви. Такий відпочинок припаде до душі тим, хто хоче змінити звичний формат all inclusive на відпочинок з масою вражень, додає Любов Чернега.

Фото: Архітектура Узбекистану (pixabay.com)

Одне з найбільш популярних серед туристів міст – Самарканд. Відоме завдяки площі Регістан з трьома медресе – мусульманськими навчальними закладами, які були побудовані ще в 15 і 16 століттях. Тут є колоритні східні базари, автентичні заклади харчування і оригінальна архітектура Близького Сходу.

Скільки коштують тури в Узбекистан

Згідно з даними сайтів туроператорів, українським туристам пропонуються тематично різні тури в Узбекистан. Приміром, з ухилом на сімейний відпочинок, гастрономію, екскурсії відомими визначними пам'ятками країни і навіть сафарі-тури на верблюдах.

У туроператора Travel Professional Group гастротур в Узбекистан на 4 ночі пропонується за ціною від 27 500 грн на двох. Сімейний відпочинок в Узбекистані на 7 ночей – від 34 тис грн.

Avikotour пропонує групові тури і тури вихідного дня в Самарканд і Бухару за ціною від 8500 грн з людини. Вдвічі дорожче обійдеться екскурсійний тур на 8 днів з відвідуванням Ташкента, Самарканда і ще двох міст.

Туроператор Saga пропонує екскурсійну поїздку за маршрутом "Ташкент-Хіва, Бухара-Самарканд-Ташкент" за ціною від 40 тис грн на двох.

Фото: В Узбекистан найчастіше їдуть на екскурсії (pixabay.com)

Перед покупкою туру Любов Чернега радить переконатися в тому, що в країну вже відкрито авіасполучення. Адже тури на сайтах туроператорів і туркомпаній можуть бути в наявності, але на практиці може виявитися, що поїздки поки недоступні.

Так вже нещодавно було зі Словенією. Хоча країна формально й відкрила кордони, але туркомпанії не поспішають продавати туди тури, пояснює вона.

"Потрібно дочекатися офіційної інформації про те, як і на яких умовах будуть туди пускати туристів. Адже потім Словенія і зовсім ввела комендантську годину в регіонах з-за пандемії. У разі турів в Узбекистан я також раджу перевіряти цю інформацію безпосередньо у туроператора або звертатися до офіційних джерел", - відзначає експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ціни на відпочинок в Єгипті різко знизилися в кінці жовтня.

Також повідомлялося, які медичні витрати туристів за кордоном не покриває страховка.