Еще одна страна открылась для украинцев: сколько стоят туры и куда можно поехать

Фото: Мечеть в Узбекистане (pixabay.com)

В Узбекистан чаще всего едут за экскурсионным отдыхом

На этой неделе в Узбекистане открыли границы для украинских туристов.

Об этом в четверг, 29 октября, заявил во время брифинга глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Очень красивые там места - Самарканд, Бухара. Страна, которая на самом деле очень привлекательная, хотя и сейчас не очень популярная среди украинских туристов", - сказал Кулеба.

За каким отдыхом едут в страну

Узбекистан – государство, расположенное в Центральной Азии. Туристы едут туда в основном в рамках экскурсионных туров. В программы экскурсий входят походы в мечети, мавзолеи, музеи. Также предлагается посмотреть сооружения, возведенные на Великом шелковом пути – известной торговой дороге, которая когда-то соединяла Китай и Средиземноморье.

Отдых в Узбекистане традиционно считается среди наших туристов более эксклюзивным, чем массовым. Об этом РБК-Украина говорит специалист по подбору индивидуальных туров Любовь Чернега.

"Туры в Узбекистан точно нельзя сравнить с отпуском, скажем, в Египте или в Турции. Поездки в Узбекистан обычно насыщены посещением сразу нескольких локаций, туристы проводят много времени в храмах, музеях. Это колоритная страна, архитектурно не похожая на другие постсоветские государства", - отмечает турагент.

Также, по ее словам, туда едут за интересной гастрономией - попробовать местные блюда. Такой отдых придется по душе тем, кто хочет сменить привычный формат all inclusive на отдых с массой впечатлений, добавляет Любовь Чернега.

Фото: Архитектура Узбекистана (pixabay.com)

Один из самых популярных среди туристов городов – Самарканд. Он известен благодаря площади Регистан с тремя медресе – мусульманские учебные заведения, которые были построены здесь еще в 15 и 16 веках. Здесь есть колоритные восточные базары, аутентичные заведения и оригинальная архитектура Ближнего Востока.

Сколько стоят туры в Узбекистан

Согласно данным сайтов туроператоров, украинским туристам предлагаются тематически разные туры в Узбекистан. К примеру, с уклоном на семейный отдых, гастрономию, экскурсии по известным достопримечательностям страны и даже сафари-туры на верблюдах.

У туроператора Travel Professional Group гастротур в Узбекистан на 4 ночи предлагается по цене от 27 500 грн на двоих. Семейный отдых в Узбекистане на 7 ночей – от 34 тыс грн.

Avikotour предлагает групповые туры и туры выходного дня в Самарканд и Бухару по цене от 8500 грн с человека. Вдвое дороже обойдется экскурсионный тур на 8 дней с посещением Ташкента, Самарканда и еще двух городов.

Туроператор Saga предлагает экскурсионную поездку по маршруту "Ташкент-Хива-Бухара-Самарканд-Ташкент" по цене от 40 тыс грн на двоих.

Фото: В Узбекистан чаще всего едут на экскурсии (pixabay.com)

Перед покупкой тура Любовь Чернега советует убедиться в том, что в страну уже открыто авиасообщение. Ведь туры на сайтах туроператоров и туркомпаний могут быть в наличии, но на практике может оказаться, что поездки пока недоступны.

Так уже недавно было со Словенией. Хотя страна формально и открыла границы, но туркомпании не спешат продавать туда туры, поясняет она.

"Нужно дождаться официальной информации о том, как и на каких условиях будут туда пускать туристов. Ведь потом Словения и вовсе ввела комендантский час в регионах из-за пандемии. В случае туров в Узбекистан я также советую перепроверять эту информацию непосредственно у туроператора или обращаться к официальным источникам", - отмечает эксперт.

Напомним, ранее мы писали, что цены на отдых в Египте резко снизились в конце октября.

Также сообщалось, какие медицинские расходы туристов за рубежом не покрывает страховка.