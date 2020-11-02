Ще більше країн у "червоному" переліку: коли після повернення в Україну потрібна самоізоляція

Український МОЗ знову оновив перелік країн "червоної" та "зеленої" зон згідно з показниками захворюваності на COVID-19. Нові європейські країни "обігнали" Україну за швидкістю зараження коронавірусом, в тому числі - і туристичні.

Після поїздки в країну з більшим поширенням коронавірусу, ніж в Україні, всім прибулим доведеться здавати ПЛР-тест або проходити 14-денну самоізоляцію.

За тиждень рівень захворюваності в Україні зріс із показників 200 активних випадків коронавірусу на 100 тисяч населення до 228,2. У "червону" зону додалася ще одна туристична європейська країна. А основні курортні країни, які відкриті для українців у цьому році, залишилися в "зеленому" переліку.

Фото: Відпочинок в Албанії (pixabay.com)

Що змінилося у переліку МОЗ за тиждень

Зростання захворюваності коронавірусом в Європі випереджає показники в Україні, тому більшість країн, відкритих для наших туристів, залишаються в "червоній" зоні.

Це значить, після поїздки в будь-яку з "червоних" країн українські мандрівники піддаються підвищеному ризику заразитися COVID-19. Тому таким туристам потрібно здати ПЛР-тест в Україні відразу після прибуття або не раніше 48 годин до перетину українського кордону. Якщо тест не роблений або результат позитивний, то доведеться вирушити на 14-денну самоізоляцію.

Втім, після відпочинку в теплих країнах з низьким рівнем поширення коронавірусу українцям, як і раніше, не потрібна самоізоляція і тести.

Які країни залишилися в "зеленому" переліку

У "зеленому" переліку МОЗ залишаються Туреччина (34,2), Єгипет (2,1), ОАЕ (194,3), Мальдіви (99,6), Домінікана (55), Албанія (142,7), Сербія (99,9), Мексика (48,3), Танзанія (0), Куба (6,1). Додався також Ізраїль з показником 158,9.

Фото: Відпочинок у Туреччині (pixabay.com)

В "червону" зону додалася Болгарія з показниками 269,5 (було 151,3), у цьому ж статусі залишаються Хорватія (472,4). Також в "червону" зону входять Чорногорія (471,1), Словенія (878,3), Північна Македонія (339,9), Польща (414,1).

До речі, швидше за все зростає статистика на Балканах. Наприклад, у Хорватії за тиждень кількість хворих збільшилася у два рази (з 241,4 до 472,4). А в екзотичних країнах рівень зараження знижується. Наприклад, на Мальдівах – з 124,3 до 99,6 випадків, в Домінікані – з 58,2 до 55.

Що робити після повернення з країн "червоної зони"

Статус країни у переліку українського МОЗ може змінитися навіть під час відпустки. Тому туристів попереджають про можливе потрапляння країни "червоний" список і необхідність додаткового ПЛР-тестування або самоізоляції на два тижні після повернення з поїздки.

В аеропорту всі прибулі з "червоної" зони повинні встановити й активувати програму "Дій вдома". За її допомогою здійснюється контроль за проходженням самоізоляції або її скасування у випадку негативного результату тесту.

ПЛР-тест необхідно зробити в перші 24 години після прильоту або в країні перебування не раніше 48 годин до прильоту в Україну. Його результати з лабораторії будуть передані в Центр суспільного здоров'я України, а звідти - в базу програми.

Фото: В аеропорту всі прибулі з "червоної" зони повинні встановити програму "Дій вдома" (РБК-Україна)

Не можна активувати початок самоізоляції відразу в аеропорту, інакше неможливо буде "застосувати" свою адресу в додатку.

"Одна з основних помилок, які показала практика, люди часто підтверджують початок самоізоляції одразу ж на кордоні або в аеропорту. Замість того, щоб зробити це вдома", - розповів РБК-Україна Євген Горбачов, керівник департаменту розробки програмного забезпечення ДП "Дія".

У таких випадках система автоматично порівнювала місцезнаходження будинку з еталонною точкою в аеропорту і не брала підтвердження.

Порадами, як чинити після повернення з "червоної зони", ділилась киянка Аліна Вірстюк.

"Не натискайте "Я прибув до місця самоізоляції" до того, як здасте тест. Зробіть це після тесту, коли будете вдома. Тому що потім вас будуть діставати запитами зробити фото, кліпнути очима – і зробити це протягом 15 хвилин після сповіщення", - попереджала дівчина.

Також вона радила уникати черг і тому здавати тести не в аеропорту відразу після прильоту, а вже біля дому в міській лабораторії.

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