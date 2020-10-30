Ізраїль послаблює заборону на в'їзд: хто невдовзі зможе їхати до країни

Фото: Ізраїль (pixabay.com)

В'їзд з метою відпочинку та туризму поки обмежений

Ізраїль послаблює введену раніше заборону на в'їзд в країну. Поки що – тільки для бізнес-туристів і представників ділової спільноти. Про це повідомляє Уніан з посиланням на прес-службу Міністерства туризму Ізраїлю.

В'їзд до Ізраїлю у тому числі з метою туризму був заборонений ще в березні цього року, коли по країнаї стала поширюватися пандемія COVID-19.

Як і кого будуть пускати в країну

У міністерстві заявили, що бізнесменам, які отримали спеціальні дозволи, буде дозволено в'їзд в Ізраїль з країн "зеленого" списку. Бізнес-туристам не потрібно буде пред'являти негативний тест на коронавірус або проходити карантин після прибуття. Таким громадянам буде дозволено відвідування країни на термін до семи днів.

Ті, хто летить до Ізраїлю стикувальним рейсом через країну "червоного" списку, теж зможуть в'їхати в країну без необхідності проходити карантин. Але за умови, що вони не залишали аеропорт в країні "червоної" зони і перебували там менше 12 годин.

"В'їзд до Ізраїлю буде можливий лише для тих, чий внесок у ізраїльські компанії або економіку має життєво важливе значення, і тільки в ситуаціях, коли неможливо проводити віртуальні зустрічі", - заявили у міністерстві економіки Ізраїлю.

Фото: В'їзд турістів до Ізраїлю все ще обмежений (pixabay.com)

Як уточнюють у відомстві, таке рішення прийняте для того, щоб дозволити ізраїльським компаніям продовжувати належне функціонування та "запобігти нанесенню шкоди їм або економіці під час пандемії коронавірусу".

При стандартному в'їзді з країн "червоної" зони або при її відвідуванні протягом 14 днів, що передують поїздці, бізнес-туристу необхідно надати на кордоні негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 48 годин до вильоту.

Але правила в'їзду в країну регулюються не тільки списками країн "зеленої" і "червоної" зон. Перш ніж їхати в країну, потрібно отримати спеціальний дозвіл. Для цього бізнес-туристу треба подати заявку на в'їзд. У свою чергу керівництво приймаючої ізраїльської компанії теж заповнює заявку. Її треба відправити на адресу електронної пошти Tofes.Zarim.yarok@economy.gov.il. До заявки потрібно прикласти анкету бізнесмена-іноземця.

Міністерство економіки розробило такий план з допуску бізнес-туристів у країну разом з міністерством охорони здоров'я, міністерством закордонних справ і міністерством внутрішніх справ, повідомляє видання The Yeshiva World.

Чи входить Україна до списку країн "зеленої" зони Ізраїлю

Минулого тижня у списку "зелених" країн Ізраїлю було 34 держави, в тому числі - Австралія, Греція, Сербія, ОАЕ, Італія, Канада, Японія та Руанда. Згідно з даними від 23 жовтня 2020 року, України у "зеленому" списку Ізраїлю поки немає. Відповідно, в'їзд нашим туристам в країну поки обмежений, а дозволяється в'їзд тільки певним категоріям громадян. Приміром, з метою лікування.

Детальну інформацію можна почитати на сайті, де Ізраїль публікує оновлені дані списків. Країни розташовані в алфавітному порядку.

Фото: Україна для Ізраїлю на даний момент знаходиться у "червоний" зоні (скріншот з сайту gov.il)

У деяких ЗМІ Ізраїлю припускають, що Греція може незабаром опинитися в "червоному" списку. Також туди може потрапити й Італія, де в останні дні спостерігається сплеск нових випадків коронавірусної інфекції.

Коли в Ізраїль будут пускати туристів

У подальшому все залежатиме від показників захворюваності COVID-19 в Ізраїлі та в інших державах, говорить РБК-Україна Анна Формакідова, директор турфірми Statours.

За її словами, за останні кілька тижнів кількість нових хворих на COVID-19 в Ізраїлі дещо зменшилася, що дає певні надії на поетапне відновлення туризму в країні. До того ж, в країні у другій половині жовтня почали поступовий вихід з жорсткого карантину.

"Сподіваюся, це з часом дасть певні передумови для відкриття кордонів і для туристів", - відзначає вона.

З іншого боку, режим надзвичайної ситуації в Ізраїлі планують продовжити аж до 3 січня. Тому туроператори поки не поспішають пропонувати тури в Ізраїль, хоча авіасполучення з цією країною і поступово відновлюється.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ізраїль поступово відновлює авіасполучення з іншими країнами.