Ялинка прямо на морі. В популярному курортному місті України почали встановлювати святкові прикраси

У відомому курортному селищі Кирилівка на Азовському морі пляж прикрасили новорічною ялинкою, пише селищна рада Krlk.gov.ua.

На День святого Миколая адміністрація однієї з місцевих баз відпочинку теж вирішила прикрасити пляж і такий спосіб привітати гостей та колег з прийдешніми святами.

Зокрема, на одному із пляжів на Федотовій косі в 20 метрах від моря встановили пухнасту сосну.

Попри зимову пору року, на базах відпочинку в Кирилівці триває підготовка до майбутнього сезону.

До слова, на одному з корпусів бази встановили веб-камеру з видом на пляж, яка транслює зображення у реальному часі.

Відео: Новорічна ялинка на пляжі бази відпочинку у Кирилівці (youtube.com/Кирилловка.Укр)

Відео: Кирилівка, новорічна ялинка на пляжі ввечері (youtube.com/Кирилловка.Укр)

Нагадаємо, раніше були названі найкрасивіші пляжі світу для відпочинку у 2022 році.