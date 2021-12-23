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Елка прямо на море. В популярном курортном городе Украины начали устанавливать праздничные украшения

Автор: Евгения Тугушева

На День святого Николая в Кирилловке установить пушистую сосну.

В известном курортном поселке Кирилловка на Азовском море пляж украсили новогодней елкой, пишет поселковый совет Krlk.gov.ua.

В День святого Николая администрация одной из местных баз отдыха тоже решила украсить пляж и таким образом поздравить гостей и коллег с грядущими праздниками.

В частности, на одном из пляжей на Федотовой косе в 20 метрах от моря установили пушистую сосну.

Несмотря на зимнее время года, на базах отдыха в Кирилловке идет подготовка к предстоящему сезону.

К слову, на одном из корпусов базы установили веб-камеру с видом на пляж, транслирующую изображение в реальном времени.

Напомним, ранее были названы самые красивые пляжи мира для отдыха в 2022 году.

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