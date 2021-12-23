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Від Дубая до Таїланду: названі найкрасивіші пляжі світу для відпочинку в 2022 році

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Четвер 23 грудня 2021 16:57
Від Дубая до Таїланду: названі найкрасивіші пляжі світу для відпочинку в 2022 році Фото: Приватний пляж острова Ніяма, Мальдіви (facebook.com/niyama-private-islands)
Автор: Євгенія Тугушева

Дубайський пляж Al Sufouh Beach за своєю красою поступився тільки мальдівському

Пляж Аль-Суфух (Al Sufouh Beach) у Дубаї був названий другим за красою пляжем у світі, повідомляє видання The National.

Повідомляється, що цей пляж увійшов до десятки найкрасивіших у світі.

Дубайський пляж Al Sufouh Beach за своєю красою поступився лише мальдівським: очолив список Niyama Private Island Beach - пляж, розташований на Мальдівських островах/

Також до п'ятірки лідерів увійшли Bai Sao у В'єтнамі, Cape Drastis у Греції та Pensacola Beach у США.

Пляж Аль-Суфух називають пляжем "чорного палацу" (Black Palace), оскільки розташований неподалік королівських резиденцій. Він вважається одним із прихованих перлин Дубая. Цей пляж вважається "секретним", оскільки далеко не кожен знає дорогу сюди.

Від Дубая до Таїланду: названі найкрасивіші пляжі світу для відпочинку в 2022 році

Фото: Пляж Al Sufouh біля готелю Burj Al Arab (unsplash.com/darcey-beau)

Al Sufouh — це зона релаксації серед галасливого міста, куди приходять відпочити мешканці та досвідчені туристи. З берега можна помилуватися фантастичними краєвидами на море, сходом і заходом сонця, штучні острови Palm Jumeirah і знаменитий готель Burj Al Arab.

10 найкрасивіших пляжів світу

1. Приватний пляж острова Ніяма, Мальдіви.

2. Пляж Аль-Суфух, Дубаї, ОАЕ.

3. Бай Сао, Фукуок, В'єтнам.

4. Мис Драстіс, Корфу, Греція.

5. Пенсакола-Біч, Флорида, США.

6. Бамбург-Біч, Нортумберленд, Велика Британія.

7. Пляж Нумана-Альта, Італія.

8. Пляж Рейлі, Крабі, Таїланд.

9. Узбережжя На Палі, Кауаї, Гаваї, США.

10. Білий пляж Боракая, Філіппіни.

Нагадаємо, раніше ми писали, глядачі з усього світу зможуть спостерігати фантастичне шоу у прямому ефірі в Дубаї новорічної ночі на хмарочосі Бурдж-Халіфа.

Також ми писали, які країни приймають українських туристів.

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