Ціни - удвічі нижчі. Туристам розкрили секрети економного відпочинку на Мальдівах

Як поїхати на "райські острови" мандрівникам з обмеженим бюджетом

Мальовничий Мальдівський архіпелаг в Індійському океані давно заслужив репутацію розкішного курорту. Проте в останні роки тут також вітаються мандрівники з обмеженим бюджетом.

Популярний профільний портал Lonely Planet опублікував список порад мандрівникам, який допоможе провести час на Мальдівах так, щоб це не було затратно.

Від курорту "для обраних" до можливостей бюджетного відпочинку

З того часу як в кінці 1970-х перші туристи почали приїжджати на бездоганні береги з коралового піску, країна створила собі імідж "ексклюзивної колекції приватних островів", доступних тільки певним людям.

І тільки у 2008 році бюджетні поїздки стали по-справжньому можливими, коли перший демократично обраний уряд Мальдів скасував правила, прописані під заможних туристів (тоді гостей зобов'язували селитися тільки в досить дорогих готелях, а не у місцевих жителів - ред.), пише Lonely Planet.

Ця зміна дозволила місцевим жителям ліцензовано відкривати свої власні гостьові будинки (гестхауси) на так званих "місцевих островах" - атолах, де живуть мальдівці. Водночас автономні курорти, кожен з яких фактично є приватним островом, живуть в повній ізоляції від повсякденного життя Мальдів.

Як заощадити на Мальдівах: поради мандрівникам

Фото: Навіть найбільш розкішний і трендовий гостьовий будинок на Мальдівах обійдеться значно дешевше, ніж найдешевший курорт, пишуть на сайті (unsplash.com/chelsea-gates)

Намагайтеся уникати високого сезону

Житло на Мальдівах найдешевше під час так званого південно-західного мусону (з травня по жовтень), що збігається з літом у Північній півкулі. Оскільки це найбільш дощовий час року, ціни на гостьові будинки можуть впасти удвічі в порівнянні з рівнем високого сезону. І, хоча в цю пору року (особливо в червні й жовтні) на Мальдівах може бути похмуро і волого, завдяки цілорічному теплу екваторіального повітря вам точно не доведеться мерзнути.

Оскільки ціни на житло досягають "піку" з початку грудня до кінця лютого, розумно планувати відпустку поза цим періодом.

Ретельно вибирайте рейс

Якщо у вас немає власної яхти, єдиний шлях на Мальдіви та назад - повітрям. Віддаленість островів означає, що польоти сюди навряд чи колись будуть дешевими. Хоча через розвиток ринку перевезень середня вартість перельоту в останні роки знизилася. Вибираючи рейс з пересадкою і за кілька місяців вперед, можна істотно заощадити.

Селіться в гест-хаусах, а не в курортних готелях

Підбір відповідного гостьового будинку на Мальдівах допомагає заощадити найзначніше. Навіть найбільш розкішний і трендовий гостьовий будинок обійдеться значно дешевше, ніж найдешевший курорт.

На відміну від автономних курортів, в гостьових будинках ви будете жити на острові серед місцевих. Тут вам будуть пропонувати вам їжу, напої та різні варіанти розваг. У вас буде вибір закладів, опцій по екскурсіях і дайвінгу. Також ви можете порівнювати ціни.

Подорожуйте, як місцевий: на поромах замість приватних катерів

На Мальдівах варто шукати пороми MTCC - державної системи громадського транспорту. Це хороший, хоча і не особливо швидкий спосіб пересування. Квитки - недорогі, особливо в порівнянні з приватними перевізниками.

У вас буде достатньо часу, щоб позасмагати на даху, спостерігаючи за дельфінами, поки водний транспорт повільно просувається до вашого острова. Всього за кілька доларів за поїздку ви заощадите цілий статок в порівнянні з дорогими трансферами на приватному швидкісному катері.

Фото: Для переміщення між островами варто користуватися державними поромами замість приватних катерів. Авіаперевезення обійдеться і зовсім за "космічною" ціною (unsplash.com/shifaaz-shamoon)

Вибирайте "бюджетний" Острів

Вважається, що найпопулярніший острів Мальдів для мандрівників з обмеженим бюджетом - Маафуші. Хоча тут туристів не так мало. Деякі кажуть, що через велику кількість мандрівників острів вже не такий чарівний.

Інші популярні острови з широким вибором гостьових будинків, які заслуговують на увагу: Дігура, Фуліду, Тулусду, Хураа, Укулхас і Расду.

Забронюйте пакет для дайвінгу заздалегідь

Якщо дайвінг - ваша основна причина для поїздки на Мальдіви, проаналізуйте кращі ціни ще перед поїздкою.

Багато гостьових будинків, які обслуговують дайверів, пропонують щедрі знижки при покупці пакетів заздалегідь: це дозволяє їм планувати графік занурень.

Візьміть власне спорядження для підводного плавання

Багато гостьових будинків пропонують гостям маски, трубки, ласти та інше спорядження для водних видів спорту без додаткової оплати. Проте перед від'їздом варто все ж взяти хоча б що-небудь зі свого спорядження. Це ще один спосіб, як можна заощадити на Мальдівах.

Фото: На Мальдівах вкрай мало магазинів: з собою варто взяти побільше необхідних речей (unsplash.com/rayyu-maldives-photographer)

Постарайтеся взяти з собою все необхідне до поїздки

Відомий факт - на Мальдівах не так багато магазинів. Топові курорти імпортують для своїх гостей всі можливі предмети розкоші (з відповідною оплатою), в той час, як знайти навіть найпростіші предмети на місцевих островах може бути непросто.

Столиця і єдине велике місто країни, Мале, пропонує набагато кращий вибір товарів у своїх магазинах. Але ви точно заощадите час і гроші, взявши з собою все необхідне.

Зверніть увагу. Уникайте ввезення алкоголю під час поїздки на Мальдіви, оскільки його точно конфіскують при в'їзді.

Які ціни на Мальдівах. Приклад бюджету відпочинку

Двомісний номер у гостьовому будинку: 60-100 доларів на добу;

60-100 доларів на добу; Бюджетний двомісний номер на курорті: 150-350 доларів на добу;

150-350 доларів на добу; Квиток на пором: 5-10 доларів;

5-10 доларів; Вечеря на двох на місцевому острові : 20 доларів;

: 20 доларів; Занурення з двома балонами: 50-100 доларів.

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