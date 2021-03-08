Єгипет за ціною Мальдів: стали відомі ціни на путівки до Хургади навесні

Тури до Єгипту навесні виросли в ціні, заявляють у туристичних компаніях. Зокрема, про це у коментарі профільному виданню "Мастер Тура" розповіла фахівець компанії "Аполло-Тур" Наталія Зубова.

"До прикладу, популярний у наших туристів Royal Albatros Moderna 5* у січні коштував близько 37 тисяч гривень (для двох дорослих і дитини), а тепер аналогічна пропозиція коштує вже в районі 52 тисяч гривень", - наводить приклад представник компанії.

За її словами, підвищення цін спостерігається і по вильотах на більш пізні дати.

Преміум-відпочинок теж подорожчав

Не відстають і об'єкти преміум-класу: у соцмережах турагенти обговорюють прайс одного з нових готелів відомої мережі в курортній Хургаді, пише "Мастер Тура". Так, вартість близько 140 тисяч гривень за двох з перельотом і проживанням порівняна з відпочинком на Мальдівах чи в Домінікані, зазначають у виданні.

"При цьому немає ні звичайних для таких випадків промо-цін, ні акційних пропозицій", - констатує Наталія Зубова.

Фото: Деякі цінові пропозиції від готелів Хургади зрівнялися з цінами на Мальдівах (booking.com)

В туристичних компаніях пояснюють підвищення цін декількома факторами. Одна з причин - Єгипет у черговий раз перебуває "на низькому старті" в очікуванні зростання турпотоку з Росії. За деякими даними, польоти чартерів з Росії до Єгипту можуть відновитися вже у другій половині березня.

Друга причина може бути в тому, що "альтернатив відпочинку в країні Пірамід зараз небагато", а перспективи попиту на відпочинок в країнах Середземномор'я неоднозначні. З іншого боку, ближче до дат вильоту прайс може знижуватися як у туроператорів, так і у місцевих готелів, пише видання.

Ціни можуть зрости на третину та вище

Схожу думку у колонці для РБК-Україна раніше висловлювала й засновниця компанії Kazakovs Travel Марина Казакова. За її словами, тури до Єгипту навесні можуть подорожчати саме через можливе прибуття на курорти росіян.

"днями російська делегація проінспектувала курорти Шарм-ель-Шейха та Хургади. І, за даними моїх джерел, готовність обох курортів приймати росіян вже схвалено. Зараз обговорюють дати відновлення прямого авіасполучення", - писала турагент.

Фото: Ціни для українців можуть зрости на тлі очікувань припливу російських туристів (booking.com)

В першу чергу на українських туристів це вплине тим, що ціни на відпочинок в Єгипті для нас виростуть мінімум на 30-40%, прогнозувала вона.

Анонсують нові чартери

Але є й зовсім інша тенденція в ціноутворенні, кажуть фахівці. Зокрема, що на тури в Єгипет у березні та квітні з'явиться більше акцій та різноманітних знижок.

Причина у тому, що відразу кілька великих туроператорів заявляють про плани збільшення чартерних рейсів в курортну країну навесні. Очікується, що до кінця березня чартерів буде більше як мінімум удвічі. Про такі плани заявили в компаніях Coral Travel, Anex Tour і інших.

Фото: Чартерів до Єгипту навесні може бути удвічі більше (РБК-Україна/Віталій Носач)

На думку заступника генерального директора компанії TEZ Tour Олександра Новіковського, це може призвести до того, що ціни на тури доведеться штучно знижувати.

"Ми поки зважуємо потенціал ринку та свої можливості. Те, що бачу в інших гравців, говорить про майбутнє "горіння": туроператори візьмуть на себе удвічі більше зобов'язань, а туристів залишиться удвічі менше. Туроператорам доведеться штучно знижувати ціни. Це "мінус" для економіки. Але подивимося, як буде розвиватися ситуація далі", - зазначив Новіковський.

Нагадаємо, раніше у Єгипті відновили популярну серед туристів послугу.

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