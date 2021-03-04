Над Долиною царів: в Єгипті повертають популярну розвагу для туристів

В Луксорі відновили масові польоти на повітряних кулях

В археологічному центрі Єгипту, Луксорі, відновили масові польоти на повітряних кулях над музеєм з історичними артефактами. Днями в небо піднялися майже 900 туристів, щоб оглянути пам'ятники та храми на обох берегах Нілу, повідомляє Egypt Independent.

Всього над Луксором політали 60 аеростатів з 875 єгиптянами та іноземними туристами. Кулі піднялися в небо всього чотири рази – це пов'язано із запобіжними заходами на тлі пандемії, пояснив директор компанії з виробництва повітряних куль в Луксорі Хані аль-Сайед.

Найпопулярніша розвага

Польоти над місцевістю – одна з найпопулярніших розваг у туристів, які приїжджають подивитися на археологічні знахідки з часів фараонів, кажуть представники місцевого туристичного бізнесу.

Президент Луксорскої асоціації туризму та культурного розвитку Айман Абу Зейд висловив радість з приводу відновлення польотів на повітряній кулі, назвавши їх однією з найважливіших активностей для єгипетських та іноземних туристів.

"Повернення цих польотів допомагає зусиллям щодо пожвавлення туризму і повернення туристів з усього світу, щоб відвідати Луксор і Асуан", - розповів він.

Фото: Повітряні кулі над Нілом (pixabay.com)

За словами Зейда, до спалаху коронавіруса Луксор був третьою локацією у світі за кількістю польотів на повітряній кулі, виконуючи 1000 польотів на рік з майже 216 тисячами туристів.

"Компанії тепер можуть здійснювати більше щоденних польотів, дозволивши повітряним кулям літати в різний час дня, замість того, щоб обмежуватися тільки ранніми ранковими годинами", - зазначив він.

Хані аль-Сайед пояснив, що польоти на повітряних кулях у Луксорі здійснюють з дотриманням коронавірусних правил: кулі сідають в призначеному владою аеропорту на заході міста, дезінфекція кулі проводиться після кожного польоту, дотримується перевірка температури пасажирів і масковий режим.

Де ще можна політати на кулях за кордоном

До речі, польоти на кулях популярні не тільки в Єгипті. Одна з найбільш яскравих розваг під час екскурсій в турецькій Каппадокії – польоти над Долиною Гьореме, що складається з вулканічних утворень. Або - в Олюденізі.

Фото: Повітряні екскурсії в Каппадокії (pixabay.com)

Яскраві враження можна отримати, політавши на повітряних кулях і в Кенії, яка знову відкрита для українців під час карантину. Там "повітряне сафарі" можна провести над саваною в заповіднику Масаї-Мара, побачивши живі декорації до мультфільму "Король Лев".

Крім того, подібними враженнями можна насолодитися в Йорданії в пустелі Ваді Рам. Там пропонують польоти над дюнами і барханами химерних форм і неймовірних "марсіанських" відтінків.

Терміни відродження туризму відсуваються

Тим часом у Єгипті сподіваються, що туризм в країні повернеться до звичайного рівня активності до осені 2022 року. Про це заявив міністр туризму і старожитностей Халед аль-Анані, повідомляє те ж видання. Чиновник пояснив такі терміни кампанією з вакцинації у всьому світі.

За його даними, Єгипет приймав по 10 тисяч туристів на день в останні три місяці 2020 року – по 270-290 тисяч іноземців на місяць.

Відкриття нових археологічних пам'яток покликане залучити більшу кількість туристів з-за кордону. За словами Анані, анонсований раніше Великий Єгипетський музей буде добудований у третьому кварталі 2021 року.

Фото: Археологічні пам'ятки в Луксорі (pixabay.com)

Єгипет припинив польоти і туризм в березні в рамках заходів по боротьбі зі спалахом коронавіруса. Рух у всіх єгипетських аеропортах відновлено з 1 липня в відповідності з прийнятими в Єгипті превентивними заходами з боротьби з коронавірусом.

Міністерство туризму і старожитностей країни у співпраці з міністерством авіації почало кілька кампаній з відродженя туристичної галузі. Економіка Єгипту на 12% залежить від туризму, який суттєво постраждав за пандемії коронавіруса.

Новий "обвал" туристичного потоку розпочався з 1 вересня, коли для подорожуючих ввели вимогу ПЛР-тестів, зроблених за 72 години до прильоту в Єгипет. А друга хвиля вірусу, що сталася в Європі і США восени, і локдауни у багатьох країнах, зробили брак туристів на курортах більш відчутним.

Раніше єгипетські експерти прогнозували, що відновлення туристичної галузі країни розпочнеться навесні 2021 року.

Нагадаємо, раніше в Єгипті обурилися новій туристичній локації.

У той же час експерти прогнозують, що ціни на відпочинок у Єгипті значно знизяться навесні. Путівки подешевшають після того, як наприкінці березня в країну почнуть літати нові чартери від різних туркомпаній.