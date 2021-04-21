Єгипет або Йорданія: порівнюємо особливості відпочинку в курортних країнах

Тепле море та яскраве сонце навесні українським туристам доступні на курортах Червоного моря – в Йорданії та Єгипті. В цей час там встановлюється комфортна погода для пляжного відпочинку: вже досить тепло, але ще не настала літня спека.

Якщо Єгипет вважають добре вивченим напрямком, то про особливості подорожі в Йорданію знають небагато українців. Незважаючи на схожий клімат і природу, в обох країн є істотні відмінності. Про специфіку відпочинку в Йорданії та Єгипті РБК-Україна розповіла туристичний і керівник турагентства "TURBAR" Алла Глива.

За що туристи обирають Єгипет

За даними туристичних операторів України, в різні роки тури в Єгипет займали близько 80% усіх бронювань. І тільки в пандемийний 2020 рік, за даними Держприкордонслужби, у Єгипет полетіло трохи менше українців, ніж у Туреччину.

Добре обізнаним з Єгипту туристам варто вивчити особливості відпочинку в альтернативних країнах. Що стосується відпочинку в Єгипті і Йорданії – це дуже різний відпочинок, попереджає Алла Глива.

Фото: Готель в Хургаді (booking.com)

"Тому що Єгипет – це про ціну. Завжди приходять із запитом: потрібно море, гарна ціна, all inclusive, готель на першій лінії від моря і багато схожих критеріїв. Якщо основна причина подорожі - пляжний відпочинок, то в Єгипет завжди дуже багато людей їдуть саме на море, на корали, помилуватися рибами", - звертає увагу вона.

Єгипет – це про море, бюджет, сімейний відпочинок, пояснює фахівець.

За яким відпочинком їдуть в Йорданію

"Якщо ми говоримо про Йорданію, то це країна трохи відмінного формату від Єгипту. Літак летить в цьому році в столицю Амман. Час польоту займає приблизно три з половиною години, як і в Єгипет", - розповідає експерт.

Всього в 40 хвилинах їзди від столиці - популярні курорти Мертвого моря. Це великий напрямок для оздоровчого відпочинку.

Фото: Курорт на березі Мертвого моря (booking.com)

Спеціалізація курортів на Мертвому морі – користь для шкіри під час купання. Також при готелях діють спеціальні клініки, де займаються лікуванням псоріазу та інших дерматологічних хвороб.

"Якщо люди їдуть лікуватися на Мертве море, то Йорданія як напрямок буде дешевшим, ніж Ізраїль, куди зараз потрапити складно", - уточнює одну з переваг напрямку Алла Глива.

Вона зазначає: в Йорданії Червоне море – кардинально інше. Воно знаходиться навпроти Таби (міста в Єгипті). Але при цьому біля берегів Йорданії на курортах майже немає коралів і риб, в Акабі - майже скрізь мілководдя.

Фото: Готель в Акабі (booking.com)

Як може виглядати відпочинок в Йорданії: приклад маршруту

"Йорданія – країна, яку варто побачити. Але якщо ви хочете побачити щось цікавіше, варто вибудувати програму", - попереджає керівник турагентства.

Вона наводить приклад програми, яку можна запланувати туристам:

- Після прильоту в Амман можна подивитися, що таке Мертве море і відпочити на цьому курорті;

- Потім подивитися Петру (стародавнє місто в пустелі у скелях з рожевого пісковика – ред.) Це "перлина Йорданії", must see в цій країні. Ще крутіше – переночувати в готелі неподалік, щоб побачити вечірню Петру;

- Далі рекомендую ніч в пустелі. Туристам пропонують розміщення в сферах (готельних номерах), де гості ночують практично під відкритим небом. Це неймовірно! Я так робила ще до спорудження сфер: ночувала в наметах. До речі, йорданська пустеля Ваді Рам чимось схожа на каньйони в Америці;

Фото: Петра в Йорданії (pixabay.com)

Далі за маршрутом можна відвідати й інші цікаві місця країни.

- приміром, ви доїжджаєте до Акаби. У місті є кілька готелів на першій лінії на пляжі, але там - мілководдя. При цьому є куди вийти прогулятися, сходити в магазинчики.

- В Акабі можна поїхати в район, де знаходяться мережеві готелі. Це трохи віддалений блок готелів, тому для прогулянок там мало можливостей. Але і в Єгипті туристи нечасто залишають території готелів.

"Якщо підсумовувати переваги подорожі в Йорданії, то весь описаний маршрут буде досить недешевий. Це означає, що просто на Червоне море їхати туди точно не потрібно. Варто їхати тільки за лікуванням або екскурсійною програмою", - резюмує експерт.

Фото: Пустеля Ваді Рам в Йорданії (pixabay.com)

Скільки коштує відпочинок в Єгипті і Йорданії в травні

Травневі свята традиційно вважаються високим сезоном на курортах багатьох країн, тому ціни в період тривалих вихідних вище, ніж в інші періоди.

Ми перевірили, скільки коштують тури на двох на курорти Єгипту і Йорданії в першій половині травня з авіаперельотом від провідних туристичних компаній і вибрали найнижчі низькі ціни.

У компанії "Farvater" провести тиждень в Акабі в 3* готелі зі сніданками можна за ціною від 30028 гривень (1028 доларів) з вильотом 5 травня, в 4* готелі з сніданками в Аммані – за ціною від 32511 гривень, в 4* на Мертвому морі – від 31255 гривень, в 5* готелі з харчуванням "все включено" в Акабі – від 66684 гривень з вильотом 7 травня.

Відпочити в Єгипті у цієї туристичної компанії можна тиждень в 4* готелі з харчуванням "все включено" в Шарм-ель-Шейху за ціною від 17378 гривень (596 доларів) з вильотом 6 травня, в 4* в Хургаді – від 17752 гривень, в 5* готелі в Марса Алам – від 22843 гривень з вильотом 7 травня.

Фото: Дайвінг у Єгипті (pixabay.com)

У мережі агентств "Поїхали з нами" провести тиждень в Йорданії в 3* готелі зі сніданками в Петрі можна за ціною 38806 гривень, в 3* в Акабі – від 53863 гривень з вильотом 5 травня, в 4* Аммані – від 38183 гривні з вильотом 5 травня, в 5* на курорті Мертвого моря – за ціною від 44687 гривень з вильотом на ту ж дату.

В Єгипті тиждень в 4* готелі Шарм-ель-Шейха з харчуванням "все включено" можна провести за ціною від 16027 гривень з вильотом 6 травня, в 4* в Хургаді – від 17157 гривень з вильотом 8 травня, в 4* в Марса Алам – від 19859 гривень з вильотом 6 травня.

До речі, для поїздки в Єгипет необхідно пред'явити негативний ПЛР-тест з QR-кодом, дійсний не більше 72 годин до вильоту. До 30 квітня для поїздки на курорти плата за візу скасована. Якщо єгипетська влада не продовжать таке рішення, плата за візу при в'їзді може становити 25 доларів.

Для поїздки до Йорданії також потрібен ПЛР-тест не пізніше 72 годин до вильоту. Після прибуття потрібно здати ПЛР-тест повторно за 40 доларів. Перед вильотом потрібно встановити додаток Aman і при реєстрації на рейс пред'явити заповнену спеціальну електронну форму з контактними даними та відомостями про стан здоров'я.

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