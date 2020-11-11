"Заповнені всі готелі": маловідома локація різко стала популярною під час карантину

Пандемія коронавірусу завдала суттєвої шкоди індустрії туризму: готелі, ресторани та авіакомпанії по всьому світу розорюються або різко скорочують витрати, намагаючись вижити.

Але є одне місце на планеті, де навіть під час пандемії "занадто багато туристів": це острови Чатем біля Нової Зеландії. Про це йдеться у публікації видання CNN.

"Найбільш важкодоступні місця планети"

Якщо ви не чули про таке місце - це нормально. Адже тих, хто знає про цю локації, у світі дійсно небагато, запевняють у статті CNN.

Віддалений від континенту архіпелаг Чатем у Тихому океані входить до складу Нової Зеландії, знаходиться приблизно за 800 кілометрів від її "материкової" частини. Населення архіпелагу складає всього близько 600 жителів.

Оскільки межі Нової Зеландії через пандемію залишаються в основному закритими, а місцевим жителям не рекомендується виїжджати за кордон, архіпелаг Чатем різко став найбільш популярним місцем відпочинку для місцевих туристів у 2020 році.

Фото: Інтерес до островів різко зріс під час карантинних обмежень (tripadvisor.com)

До пандемії два основних населених острова архіпелагу, Чатем і Пітт - приймали близько 2000 туристів на рік. Але 2020 рік вніс свої корективи.

Через віддаленість островів навіть новозеландці їх практично не відвідували. Але тепер віддаленість цих локацій раптово стала перевагою: скучили по подорожей туристи з Нової Зеландії їдуть сюди, щоб відпочити, не проходячи самоізоляцію або тести на COVID-19.

"Це сталося досить швидко", - каже менеджер з туризму острова Джекі Гарден про різке зростання туризму на Чатемі.

"Тут трохи дорожче, тому сюди не їде молодь, яка шукає дешевого відпочинку. Тут також немає пляжних курортів або чогось подібного", - зазначає вона.

Фото: Природа віддалених від материка островів (dxnews.com)

Пандемія призвела до того, що стався сплеск туризму на островах, і вони стали дуже популярними. Вийшло навіть так, що зараз попит набагато перевищує пропозицію, каже експерт. За її оцінками, на островах є всього лише 150 спальних місць у готелях, будинках, гостьових будинках, і всі вони заброньовані надовго вперед.

Єдина авіакомпанія, що обслуговує архіпелаг, - Air Chathams, яка виконує всього декілька рейсів в тиждень між островом Чатем і "материковою" частиною країни. Зазвичай туристичний сезон тут триває приблизно з листопада по березень: у південній півкулі в цей період панує літня погода. Та раніше далеко не всі вважали архіпелаг туристичним місцем.

"Але тепер все житло на острові заброньоване аж до червня 2021 року", - йдеться в публікації.

Чим зайнятися на островах

Раніше сюди їхали в основному літні туристи, щоб відпочити в атмосфері тиші й спокою. Але сьогодні острови стали відвідувати різні туристи, і всі вони захоплюються місцевими краєвидами та його природною красою, відзначають в CNN.

"Острів Пітт вважається першим населеним місцем планети, де щодня піднімається сонце. Чатем найсхіднішою частиною стародавнього суперконтиненту Гондвана (що колись з'єднував Африку, Південну Америку, Австралію, Нову Зеландію та Антарктиду - ред.). Це вплинуло на місцеві ландшафти, і сьогодні тут - просто захоплююча природа, включаючи базальтові колони в стилі Дороги гігантів (природний пам'ятник у Північній Ірландії - ред.) і вулканічні конуси", - пояснюють у статті.

Фото: Архіпелаг Чатем, супутникова зйомка (wikipedia.org)

На островах також живуть деякі з найбільш рідкісних птахів у світі, є велика колонія тюленів.

В деякому сенсі зростання туризму є великим "плюсом" для островів, де більшість людей задіяні у сільському господарстві або "рибній" сфері, зазначає CNN. Острови також отримали грант від уряду Нової Зеландії на допомогу у розвитку інфраструктурних проектів.

Джекі Гарден каже, що через "крихкість та унікальність" місцевої природи її потрібно особливо берегти, тому всі туристичні фірми перераховують по 25 доларів за кожного туриста, який сюди приїздить. Кошти йдуть на розвиток місцевої інфраструктури та корисних об'єктів.

Чи можна їхати до Нової Зеландії українцям

Згідно з даними сайту Tripadvisor.mfa.gov.ua, створеного українським МЗС для моніторингу ситуації з відкриттям і закриттям кордонів, туристи з України їхати в Нову Зеландію поки не можуть.

За станом на 2 листопада (коли дані про в'їзд до Нової Зеландії оновлювалися), до країни заборонений в'їзд громадянам України, крім осіб, які є партнерами громадян Нової Зеландії або резидентів за наявності у них віз; є резидентами у Новій Зеландії.

Також тим, хто належить до категорії "інші необхідні робочі" - ті, хто має спеціалізовані навички та прибуває до країни на короткий термін "для виконання значних критичних за часом проектів".

"До країни також можуть їхати робітники, які прибувають на тривалий час і мають значний дохід, спеціальні навички й працюють на проектах, які мають національне значення для Нової Зеландії", - йдеться на сайті.

Відео: Подорож на острови Чатем у Новій Зеландії (youtube.com/iTravelTube)

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