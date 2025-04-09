Единственный аэропорт в мире, где пересекаются сразу три страны: как это возможно?

Что это за аэропорт, где он находится и какие страны объединяет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Технически - это аэропорт, где можно приземлиться сразу в трех странах. И это единственное такое место на Земле. Он находится на пересечении границ Франции, Швейцарии и Германии.

Международный EuroPort Базель-Мюлуз-Фрайбург обслуживает не только три города сразу, но и три страны и его считают воротами в тринациональный регион.

Его расположение немножко запутанное, потому что географически он находится на территории Франции, но им руководит Франция, Швейцария, а в руководящий совет входят также члены из Германии. Выйти из этого аэропорта можно сразу в две страны. Европорт трех стран с высоты птичьего полета (фото: Википедия)

На территории аэропорта есть две части: французская и швейцарская, каждая из которых имеет свой таможенный пост. В терминале также есть пограничный пункт, который позволяет пассажирам получить доступ к двум странам.

Такое расположение позволяет пассажирами передвигаться между двумя государствами и для этого необязательно проходить контроль на французской границе.

В аэропорту присутствует швейцарская и французская полиция, каждая из которых отвечает за проверку безопасности и таможню своей страны. Но французская полиция имеет право проводить выборочные проверки в швейцарской секции и они же отвечают за общую безопасность. EuroPort Базель-Мюлуз-Фрайбург (фото: Википедия)

Аэропорт расположен в эльзасской коммуне Сен-Луи, которая является частью Базельского тринационального евро-района, трансграничной платформы, состоящей из ассоциации городов и муниципалитетов Франции, Германии и Швейцарии.

Из этого аэропорта пассажиры могут легко путешествовать в ближайшие города, а всего в 5 милях находится город Базель в Швейцарии. Фрайбург в Германии - в 43 милях, а Мюлуз во Франции - в 15 милях. До каждого из городов ездят регулярные автобусные рейсы. Также можно добраться на автомобиле и для этого не нужно проходить таможню. Базель в Швейцарии (фото: Википедия)

В окрестностях есть чем себя развлечь: живописный Шварцвальд в Германии, очаровательные городки Эльзаса, известного своими винными маршрутами и фахверковыми домами.

В 35 милях от аэропорта находится город Кольмар, который называют "столицей эльзасского вина". Там много средневековой архитектуры, живописные каналы и цветные деревянные дома. Мюлуз во Франции (фото: Википедия)

Этот аэропорт был основан в 1946 году, а управление изначально было разделено между двумя странами. При основании было указано, что он станет символом международного сотрудничества, которое стало очень важными после Второй мировой войны.

Сейчас в этот аэропорт летает более 25 авиакомпаний со всего мира, и из него выполняется более 100 рейсов в 30 стран мира. Фрайбург в Германии (фото: Википедия)

Помимо своего интересного расположения и необычной путаницы, есть другие вещи, которые привлекают туристов - это большие размеры, около 1,4 млн футов, на которых помимо самого аэропорта находится немало ресторанов, беспошлинных магазинов и других услуг. В точках продаж принимают евро и швейцарские франки.

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