Єдиний аеропорт у світі, де перетинаються одразу три країни: як це можливо?

Що це за аеропорт, де він знаходиться та які країни поєднує, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro.

Технічно - це аеропорт, де можна приземлитися відразу в трьох країнах. І це єдине таке місце на Землі. Він знаходиться на перетині кордонів Франції, Швейцарії та Німеччини.

Міжнародний EuroPort Базель-Мюлуз-Фрайбург обслуговує не тільки три міста одразу, а й три країни і його вважають воротами у тринаціональний регіон.

Його розташування трошки заплутане, бо географічно він знаходиться на території Франції, але ним керує Франція, Швейцарія, а у керівну раду входять також члени з Німеччини. Вийти з цього аеропорту можна одразу у дві країни. Европорт трьох країн з висоти пташиного польоту (фото: Вікіпедія)

На території аеропорту є дві частини: французька та швейцарська, кожна з яких має свій митний пост. У терміналі також є прикордонний пункт, який дозволяє пасажирам отримати доступ до двох країн.

Таке розташування дозволяє пасажирами пересуватися між двома державами й для цього необов'язково проходити контроль на французькому кордоні.

В аеропорту присутня швейцарська та французька поліція, кожна з яких відповідає за перевірку безпеки та митницю своєї країни. Але французька поліція має право проводити вибіркові перевірки у швейцарській секції й вони ж відповідають за загальну безпеку. EuroPort Базель-Мюлуз-Фрайбург (фото: Вікіпедія)

Аеропорт розташований в ельзаській комуні Сен-Луї, яка є частиною Базельського тринаціонального євро-району, транскордонної платформи, що складається з асоціації міст і муніципалітетів Франції, Німеччини та Швейцарії.

З цього аеропорту пасажири можуть легко подорожувати до найближчих міст, а усього за 5 миль знаходиться місто Базель у Швейцарії. Фрайбург у Німеччині - за 43 милі, а Мюлуз у Франції - за 15 миль. До кожного з міст їздять регулярні автобусні рейси. Також можна добратися автомобілем і для цього не потрібно проходити митницю. Базель у Швейцарії (фото: Вікіпедія)

В околицях є чим себе розважити: мальовничий Шварцвальд в Німеччині, чарівні містечка Ельзасу, відомого своїми винними маршрутами та фахверковими будинками.

За 35 миль від аеропорту знаходиться місто Кольмар, яке називають "столицею ельзаського вина". Там багато середньовічної архітектури, мальовничі канали та кольорові дерев'яні будинки. Мюлуз у Франції (фото: Вікіпедія)

Цей аеропорт був заснований у 1946 році, а управління спочатку було розділено між двома країнами. При заснуванні було вказано, що він стане символом міжнародного співробітництва, яке стало дуже важливими після Другої світової війни.

Зараз в цей аеропорт літає понад 25 авіакомпаній зі всього світу, і з нього виконується понад 100 рейсів у 30 країн світу. Фрайбург у Німеччині (фото: Вікіпедія)

Крім свого цікавого розташування і незвичної плутанини, є інші речі, які приваблюють туристів - це великі розміри, близько 1,4 млн футів, на яких крім самого аеропорту знаходиться чимало ресторанів, безмитних магазинів та інших послуг. У точках продажу приймають євро і швейцарські франки.

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