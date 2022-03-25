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Їжа та житло безкоштовно. Волонтери терміново шукають охочих виїхати зі Львова до Німеччини

Фото: Пасажири на вокзалі Львова (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Групу повезуть за кордон 28 березня

Терміновий набір групи на евакуацію зі Львова до Німеччини з подальшим розселенням у тимчасових приміщеннях та допомогою в облаштуванні оголосили "Харків-SOS", "Україна-SOS" та німецька група волонтерів "Help Ukraine"

В даний час формується група з 150 осіб, яку відправлять 28 березня.

TRAVEL РБК-Україна повідомляє про це з посиланням на Телеграм-канал Харків SOS Інфоканал.

Хто може потрапити в групу

Можуть бути евакуйовані: жінки, діти, чоловіки старші 60 років.

Поки не можуть евакуювати сім'ї із домашніми тваринами – пізніше буде створена окрема група для евакуації з тваринами.

Як відбувається евакуація

  1. Групу автобусами довезуть від Львова до кордону з Польщею. Її потрібно буде перетнути самостійно пішки.
  2. По той бік кордону потрібно сісти в німецькі автобуси, які довезуть групу в місця розташування в Німеччині.
  3. Їжа та апартаменти будуть надані безкоштовно.

Місце збору буде повідомлено додатково. Українців супроводжуватимуть волонтери.

Фото: Тимчасове розміщення переселенців (gettyimages.com)

Як записатися

Необхідно бути готовими до евакуації 28 березня. Якщо готові, заповніть заявку за посиланням.

Якщо не можете заповнити форму самостійно, телефонуйте за номером: +380677775340 або +380507775340

Повідомте для кожного з евакуйованих: ім'я, по батькові та прізвище, дату народження, номер паспорта або свідоцтва про народження.

За співпрацю дякують групі волонтерів з Німеччини "Help Ukraine", Львівській обласній військовій адміністрації, уряду Німеччини.

Номери call-центру Харків-SOS: +380677775340 +380507775340 +380443346798

Вебсайт: kharkivsos.org

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Instagram: https://www.instagram.com/kharkivsos/

Допомогти можна:

Україна: Шевченко Олександр, ПриватБанк: 5221 1911 0126 9370; Monobank: 5375 4141 0511 3590

Міжнародні перекази: PayPal - drh.tenet@gmail.com Olexander Shevchenko

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