Їжа та житло безкоштовно. Волонтери терміново шукають охочих виїхати зі Львова до Німеччини

Групу повезуть за кордон 28 березня
Терміновий набір групи на евакуацію зі Львова до Німеччини з подальшим розселенням у тимчасових приміщеннях та допомогою в облаштуванні оголосили "Харків-SOS", "Україна-SOS" та німецька група волонтерів "Help Ukraine"
В даний час формується група з 150 осіб, яку відправлять 28 березня.
TRAVEL РБК-Україна повідомляє про це з посиланням на Телеграм-канал Харків SOS Інфоканал.
Можуть бути евакуйовані: жінки, діти, чоловіки старші 60 років.
Поки не можуть евакуювати сім'ї із домашніми тваринами – пізніше буде створена окрема група для евакуації з тваринами.
Місце збору буде повідомлено додатково. Українців супроводжуватимуть волонтери.
Необхідно бути готовими до евакуації 28 березня. Якщо готові, заповніть заявку за посиланням.
Якщо не можете заповнити форму самостійно, телефонуйте за номером: +380677775340 або +380507775340
Повідомте для кожного з евакуйованих: ім'я, по батькові та прізвище, дату народження, номер паспорта або свідоцтва про народження.
За співпрацю дякують групі волонтерів з Німеччини "Help Ukraine", Львівській обласній військовій адміністрації, уряду Німеччини.
Номери call-центру Харків-SOS: +380677775340 +380507775340 +380443346798
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