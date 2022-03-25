UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еда и жилье бесплатно. Волонтеры срочно ищут желающих выехать из Львова в Германию

Фото: Пассажиры на вокзале Львова (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Группу повезут за границу 28 марта

Срочный набор группы на эвакуацию из Львова в Германию с последующим расселением во временных помещениях и помощью в обустройстве объявили "Харьков-SOS", "Украина-SOS" и немецкая группа волонтеров "Help Ukraine"

В настоящее время формируется группа из 150 человек, которую отправят 28 марта.

TRAVEL РБК-Украина сообщает об этом со ссылкой на Телеграм-канал Харків SOS Інфоканал.

Кто может попасть в группу

Могут быть эвакуированы: женщины, дети, мужчины старше 60 лет.

Пока не могут эвакуировать семьи с домашними животными – позже будет создана отдельная группа для эвакуации с животными.

Как происходит эвакуация

  1. Группу автобусами довезут от Львова до границы с Польшей. Ее нужно будет пересечь самостоятельно пешком.
  2. По ту сторону границы нужно сесть в немецкие автобусы, которые довезут группу в места расположения в Германии.
  3. Еда и апартаменты будут предоставлены бесплатно.

Место сбора будет уведомлено дополнительно. Украинцев будут сопровождать волонтеры.

Фото: Временное размещение переселенцев (gettyimages.com)

Как записаться

Необходимо быть готовыми к эвакуации 28 марта. Если готовы, заполните заявку по ссылке.

Если не можете заполнить форму самостоятельно, звоните по телефону: +380677775340 или +380507775340

Сообщите для каждого из эвакуируемых: имя, отчество и фамилию, дату рождения, номер паспорта или свидетельства о рождении.

За сотрудничество благодарят группу волонтеров из Германии "Help Ukraine", Львовскую областную военную администрацию, Правительство Германии.

Номера call-центра Харьков-SOS: +380677775340 +380507775340 +380443346798

Вебсайт: kharkivsos.org

Наши аккаунты в социальных сетях:

Facebook: https://www.facebook.com/kharkivsos

Instagram: https://www.instagram.com/kharkivsos/

Помочь можно:

Украина: Шевченко Александр, ПриватБанк: 5221 1911 0126 9370; Monobank: 5375 4141 0511 3590

Международные переводы: PayPal - drh.tenet@gmail.com Olexander Shevchenko

Напомним, мы писали, что нужно знать о легализации и помощи в Чехии.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияВторжение России в Украину