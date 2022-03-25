Еда и жилье бесплатно. Волонтеры срочно ищут желающих выехать из Львова в Германию

Группу повезут за границу 28 марта
Срочный набор группы на эвакуацию из Львова в Германию с последующим расселением во временных помещениях и помощью в обустройстве объявили "Харьков-SOS", "Украина-SOS" и немецкая группа волонтеров "Help Ukraine"
В настоящее время формируется группа из 150 человек, которую отправят 28 марта.
TRAVEL РБК-Украина сообщает об этом со ссылкой на Телеграм-канал Харків SOS Інфоканал.
Могут быть эвакуированы: женщины, дети, мужчины старше 60 лет.
Пока не могут эвакуировать семьи с домашними животными – позже будет создана отдельная группа для эвакуации с животными.
Место сбора будет уведомлено дополнительно. Украинцев будут сопровождать волонтеры.
Необходимо быть готовыми к эвакуации 28 марта. Если готовы, заполните заявку по ссылке.
Если не можете заполнить форму самостоятельно, звоните по телефону: +380677775340 или +380507775340
Сообщите для каждого из эвакуируемых: имя, отчество и фамилию, дату рождения, номер паспорта или свидетельства о рождении.
За сотрудничество благодарят группу волонтеров из Германии "Help Ukraine", Львовскую областную военную администрацию, Правительство Германии.
Номера call-центра Харьков-SOS: +380677775340 +380507775340 +380443346798
Вебсайт: kharkivsos.org
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