Еда и жилье бесплатно. Волонтеры срочно ищут желающих выехать из Львова в Германию

Срочный набор группы на эвакуацию из Львова в Германию с последующим расселением во временных помещениях и помощью в обустройстве объявили "Харьков-SOS", "Украина-SOS" и немецкая группа волонтеров "Help Ukraine"

В настоящее время формируется группа из 150 человек, которую отправят 28 марта.

TRAVEL РБК-Украина сообщает об этом со ссылкой на Телеграм-канал Харків SOS Інфоканал.

Кто может попасть в группу

Могут быть эвакуированы: женщины, дети, мужчины старше 60 лет.

Пока не могут эвакуировать семьи с домашними животными – позже будет создана отдельная группа для эвакуации с животными.

Как происходит эвакуация

Группу автобусами довезут от Львова до границы с Польшей. Ее нужно будет пересечь самостоятельно пешком. По ту сторону границы нужно сесть в немецкие автобусы, которые довезут группу в места расположения в Германии. Еда и апартаменты будут предоставлены бесплатно.

Место сбора будет уведомлено дополнительно. Украинцев будут сопровождать волонтеры.

Фото: Временное размещение переселенцев (gettyimages.com)

Как записаться

Необходимо быть готовыми к эвакуации 28 марта. Если готовы, заполните заявку по ссылке.

Если не можете заполнить форму самостоятельно, звоните по телефону: +380677775340 или +380507775340

Сообщите для каждого из эвакуируемых: имя, отчество и фамилию, дату рождения, номер паспорта или свидетельства о рождении.

За сотрудничество благодарят группу волонтеров из Германии "Help Ukraine", Львовскую областную военную администрацию, Правительство Германии.

Номера call-центра Харьков-SOS: +380677775340 +380507775340 +380443346798

Вебсайт: kharkivsos.org

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